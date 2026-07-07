NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

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Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
    
    
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
    
DateNombre total d'actions composant le capital socialDroits de vote brutsDroits de vote nets
31/05/2026109,172,490163,977,307163,828,479
    
NACON - RCS 852 538 461
Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP
 
  



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NACON Information mensuelle DDV 31 05 2026
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