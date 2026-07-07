Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (29 juin au 3 juillet 2026)

Le 7 juillet 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 29 juin au 3 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Jun-26 FR0000073298 8 239 35,6792 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Jun-26 FR0000073298 3 430 35,6657 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Jun-26 FR0000073298 7 250 35,1587 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Jun-26 FR0000073298 4 600 35,0656 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Jul-26 FR0000073298 10 000 33,4444 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Jul-26 FR0000073298 3 344 33,1813 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Jul-26 FR0000073298 9 390 34,3221 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Jul-26 FR0000073298 3 110 34,2821 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Jul-26 FR0000073298 9 004 34,4386 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Jul-26 FR0000073298 3 000 34,4257 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe