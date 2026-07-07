Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (29 juin au 3 juillet 2026)

Le 7 juillet 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 29 juin au 3 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-Jun-26
|FR0000073298
|8 239
|35,6792
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-Jun-26
|FR0000073298
|3 430
|35,6657
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|30-Jun-26
|FR0000073298
|7 250
|35,1587
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|30-Jun-26
|FR0000073298
|4 600
|35,0656
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|1-Jul-26
|FR0000073298
|10 000
|33,4444
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|1-Jul-26
|FR0000073298
|3 344
|33,1813
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|2-Jul-26
|FR0000073298
|9 390
|34,3221
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|2-Jul-26
|FR0000073298
|3 110
|34,2821
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Jul-26
|FR0000073298
|9 004
|34,4386
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Jul-26
|FR0000073298
|3 000
|34,4257
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe