Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (29 juin au 3 juillet 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 7 juillet 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 29 juin au 3 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Jun-26FR00000732988 23935,6792XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Jun-26FR00000732983 43035,6657DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Jun-26FR00000732987 25035,1587XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Jun-26FR00000732984 60035,0656DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W871-Jul-26FR000007329810 00033,4444XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W871-Jul-26FR00000732983 34433,1813DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Jul-26FR00000732989 39034,3221XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Jul-26FR00000732983 11034,2821DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Jul-26FR00000732989 00434,4386XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Jul-26FR00000732983 00034,4257DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 07 07_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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