À l'arrivée de la saison des tempêtes, 7 Canadiens sur 10 se disent préoccupés par les phénomènes météorologiques extrêmes, les inondations et les tornades

MISSISSAUGA, Ontario, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada entre au cœur de la saison estivale des tempêtes, une nouvelle analyse du Sondage annuel sur la météo et les propriétés de First Onsite Restauration Après Sinistre révèle que les Canadiens demeurent fortement préoccupés par les inondations, les orages violents, les tornades et les autres risques météorologiques liés aux changements climatiques.

Ces préoccupations sont appuyées par les prévisions de cet été. Les perspectives estivales d'Environnement et Changement climatique Canada annoncent des températures supérieures à la normale dans une grande partie du pays, la chaleur et l'humidité devant accroître le risque d'orages violents. Ces conditions peuvent entraîner de la grêle, des inondations et, dans certaines régions, un risque accru de tornades.

Les principales préoccupations des Canadiens cet été

Six Canadiens sur dix (61 %) craignent les fortes pluies et les inondations, tandis que près de la moitié (47 %) se disent préoccupés par les tornades, les vents violents et les orages. Globalement, sept Canadiens sur dix (72 %) affirment être préoccupés par les phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques, ce qui démontre que les événements météorologiques extrêmes demeurent une préoccupation importante alors que le pays entre dans la période la plus active de la saison des orages violents et des tornades.

Des différences marquées selon les régions

Les Britanno-Colombiens sont beaucoup plus nombreux que les autres Canadiens à s'inquiéter des inondations (70 %) et des glissements de terrain ou coulées de boue (41 %), tandis que les résidents du Manitoba et de la Saskatchewan expriment les plus fortes préoccupations à l'égard des tornades, des vents violents et des orages (54 %). Les Canadiens de l'Atlantique se distinguent par leur inquiétude concernant les ouragans et les tempêtes tropicales (63 %), alors que le Québec et les provinces de l'Atlantique arrivent en tête pour ce qui est des préoccupations liées aux phénomènes météorologiques associés aux changements climatiques (76 %). En Ontario, les résidents expriment également un niveau élevé d'inquiétude à l'égard des inondations (63 %), des tornades et des orages violents (49 %), ainsi que des phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques (74 %).

La préparation demeure la meilleure protection

Puisque les orages violents, la grêle, les inondations et les tornades atteignent généralement leur pic durant les mois d'été, First Onsite rappelle que la préparation demeure l'un des moyens les plus efficaces de limiter les dommages matériels et d'accélérer le rétablissement lorsque les intempéries surviennent.

« Chaque tempête estivale est différente, mais les dommages peuvent rapidement s'aggraver. L'eau peut s'infiltrer en quelques minutes, les vents violents peuvent endommager une toiture en un seul événement et, une fois que les systèmes essentiels sont touchés, les coûts augmentent rapidement », explique Jim Mandeville, vice-président principal de First Onsite Restauration Après Sinistre. « La bonne nouvelle, c'est que bon nombre des dommages les plus coûteux peuvent être évités grâce à une bonne préparation et à une intervention rapide. »

Afin d'aider les Canadiens à se préparer à la saison des tempêtes, First Onsite met à leur disposition un Guide de gestion des intempéries qui comprend des recommandations en matière de préparation, des conseils de sécurité ainsi que des lignes directrices pour faciliter le rétablissement des entreprises et des propriétaires immobiliers.

Dix conseils de First Onsite pour se préparer aux tempêtes estivales

Restez informé en suivant les alertes météorologiques et les prévisions tout au long de la saison. Rangez ou fixez les meubles de jardin, les parasols et tout autre objet extérieur susceptible d'être emporté par le vent. Nettoyez les gouttières, descentes pluviales et drains afin de prévenir l'accumulation d'eau. Inspectez votre toiture, vos fenêtres et vos portes afin de repérer tout dommage pouvant favoriser les infiltrations d'eau. Émondez les arbres et retirez les branches fragiles qui pourraient tomber lors de vents violents. Vérifiez le bon fonctionnement de votre pompe de puisard et assurez-vous de disposer d'une source d'alimentation de secours au besoin. Préparez une trousse d'urgence contenant notamment de l'eau, de la nourriture, des médicaments et des lampes de poche. Passez en revue votre couverture d'assurance et documentez vos biens de valeur avant qu'une tempête ne survienne. Évitez les routes inondées, les lignes électriques tombées au sol et tout autre danger lié aux intempéries. Communiquez rapidement avec votre assureur et un professionnel de la restauration si votre propriété subit des dommages.





Consultez le tableau complet du sondage ci-dessous pour le détail des résultats par région :

Les principales craintes des Canadiens à l'égard des tempêtes estivales et des phénomènes météorologiques violents CAN C.B. AB MB/SK ON QC ATL Fortes pluies ou inondations

61% 70% 52% 49% 63% 62% 56% Tornades, vents violents et orages 47% 33% 48% 54% 49% 49% 53% Glissements de terrain ou coulées de boue 22% 41% 14% 11% 18% 24% 26% Ouragans ou tempêtes tropicales 26% 24% 12% 13% 25% 29% 63% Phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques 72% 75% 62% 56% 74% 76% 76%

Source: First Onsite Restauration Après Sinistre et Angus Reid

À propos du Sondage First Onsite sur la météo et les propriétés

Ces résultats proviennent d’un sondage mené par First Onsite Restauration Après Sinistre du 20 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 505 adultes canadiens membres en ligne du Angus Reid Forum. Le sondage a été réalisé en français et en anglais. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de First Onsite : Le leader nord-américain de confiance pour la restauration de biens

First Onsite Restauration Après Sinistre est l'un des plus importants fournisseurs de services de planification d'intervention d'urgence, d'atténuation et de reconstruction, et l'un de ceux connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. L'entreprise emploie plus de 2 500 membres d'équipe et exerce ses activités à partir de plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis. Grâce à une culture axée sur la valorisation du potentiel humain et à un engagement à agir avec intégrité, l’équipe de First Onsite aide ses clients à restaurer, reconstruire et se relever après un sinistre. First Onsite est une filiale de FirstService Corporation. Pour plus d’informations, consultez le site firstonsite.ca ou suivez First Onsite sur LinkedIn.

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