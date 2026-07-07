Glice AG intervient lors du 60e Congrès ordinaire de l’ISU 2026 sur l’avenir des infrastructures de glace pour le patinage

CONGRÈS ISU 2026

LUCERNE, Suisse, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En juin, Glice AG, fabricant suisse de glace synthétique, s’est exprimé lors du 60e Congrès ordinaire de l’Union internationale de patinage (International Skating Union ou ISU) à Tenerife (du 10 au 12 juin 2026), à l’invitation de la fédération. Viktor Meier, cofondateur et PDG de Glice AG, a pris la parole devant 280 délégués, comprenant des représentants de fédérations, des entraîneurs et des athlètes.

Cette invitation faisait suite à des tests effectués à Lausanne par le personnel de l’ISU sur la glace synthétique de dernière génération de Glice. Auparavant, des tests indépendants avaient été menés par l’Institut Fraunhofer de mécanique des matériaux IWM (Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM) à Fribourg. Ceux-ci ont établi que la surface de Glice reproduit les sensations de glisse de la glace conventionnelle et présente, sous la charge d’une lame de patin, un niveau de friction nettement inférieur à celui de toute autre surface synthétique testée jusqu’à présent.

Lors de son intervention, Viktor Meier a évoqué les pressions auxquelles le sport est confronté : « Le patinage sur glace est sous pression en raison de la hausse des coûts énergétiques. Dans une grande partie du monde, les jeunes patineurs s’entraînent moins que ne le mériterait leur talent, non pas par manque de talent, mais par manque de glace. »

Viktor Meier a présenté deux études de cas. En Suisse, l’Eislaufclub Wallisellen s’entraîne désormais toute l’année : sur Glice pendant l’été et sur glace traditionnelle en hiver. Pour sa part, Centro Asturiano, une académie située à Mexico, dans un pays doté d’infrastructures de patinage limitées, forme principalement ses élèves sur Glice ; plusieurs d’entre eux ont remporté des médailles d’or en compétition.

Jae Youl Kim, président de l’ISU, a déclaré : « Nous avons été ravis d’accueillir Glice AG au 60e Congrès ordinaire de l’ISU à Tenerife afin de présenter ses dernières avancées et les opportunités qu’elles offrent pour le développement du patinage grand public. Bien que la glace conventionnelle demeure la référence pour nos disciplines, des innovations telles que Glice peuvent jouer un rôle complémentaire précieux pour élargir l’accès au patinage dans les régions où les installations de glace traditionnelles ne sont pas disponibles. En permettant à davantage de personnes de découvrir le patinage dans de nouveaux lieux, de telles solutions peuvent contribuer à attirer de nouveaux pratiquants vers notre sport et à soutenir sa croissance à long terme à l’échelle mondiale. En tant que fédération internationale, il est de notre responsabilité d’explorer des approches alternatives susceptibles d’élargir la participation et de créer de nouvelles voies d’accès au patinage pour les générations futures. »

« J’ai pris énormément de plaisir à découvrir la surface de Glice ; j’ai été surprise par la rapidité avec laquelle je m’y suis adaptée et par la facilité avec laquelle cette solution rend le patinage accessible », a affirmé Kaitlyn Weaver, double olympienne et triple médaillée mondiale en danse sur glace.

« C’est particulièrement intuitif pour les débutants et je recommande vivement cette technologie à tous ceux qui souhaitent s’initier à ce sport », a ajouté Evan Bates, double champion olympique et triple champion du monde en danse sur glace.

Une patinoire de démonstration Glice a été installée sur le site du Congrès et a attiré les délégués tout au long de la journée.

À propos de Glice AG

Fondée en 2012 à Lucerne, en Suisse, Glice AG est présente dans plus de 100 pays. Ses panneaux de dernière génération sont les seules surfaces de patinage synthétiques dont l’Institut Fraunhofer a certifié, de manière indépendante, qu’elles offraient une glisse équivalente à celle de la glace réfrigérée.

www.glice.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb368519-7366-41a9-9e37-0dc020a53a08