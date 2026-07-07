Rapport sur l’inflation des prix des aliments de mai de Loblaw

TORONTO, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la plus récente édition de son rapport sur l’inflation des prix des aliments, Loblaw est heureuse de fournir du contexte sur les facteurs qui ont une incidence sur les prix des aliments, aujourd’hui et à l’avenir. Ce rapport fait suite à la publication des données de Statistique Canada pour le mois de mai.

Selon Statistique Canada, l’inflation globale s’est établie à +3,2 % en mai, avec les aliments achetés en magasin en hausse de +4,3 %. Les conditions météorologiques, les conditions de récolte, le transport et les perturbations de l’approvisionnement mondial continuent de jouer un rôle dans le prix des marchandises. Cependant, la volatilité des prix de l’énergie, les incertitudes commerciales et les conflits géopolitiques rendent les coûts plus difficiles à prévoir pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Le rapport sur l’inflation des prix des aliments de Loblaw offre du contexte entourant cette réalité, et plus encore.

Pour en savoir plus, communiquez avec pr@loblaw.ca.

Une pièce jointe accompagnant ce communiqué est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/4271c0b4-935f-4aa9-a977-74b04e7c6ed7