Événement national du 100e anniversaire de la Légion royale canadienne

OTTAWA, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens sont invités à se joindre à la Légion royale canadienne pour célébrer son centenaire, marqué par un siècle de soutien aux vétérans, de promotion du Souvenir et de service aux collectivités. Le 17 juillet, à Ottawa (où se trouve le siège national de la Légion), les festivités comprendront une cérémonie commémorative publique nationale ainsi qu’une célébration pour les invités. Des activités similaires sont prévues dans les filiales de la Légion à travers le pays, aux alentours de cette date anniversaire de la fondation de l’organisation il y a cent ans.
DATE ET LIEU: Vendredi 17 juillet 2026, Ottawa (Ontario).
- Cérémonie commémorative publique en matinée : début à 10 h 30 (HE) au Monument commémoratif de guerre du Canada.
- Célébration en après-midi pour les invités : début à 12 h 30 (HE) à l’hôtel de ville d’Ottawa
Parmi les invités de marque et les dignitaires présents ou prenant la parole, notons :
- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada
- L’honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants du Canada
- Berkley Lawrence, président national de la Légion
- Larry Murray, grand président de la Légion
- Vice-amiral Angus Topshee, vice-chef d’état-major de la Défense (FAC)
- Mike Duheme, commissaire de la GRC
- Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada
- Mark Sutcliffe, maire d’Ottawa
- Sergente (à la retraite) Wendy Jocko, représentante des vétérans autochtones
- Colonel Lisa Pacarynuk, aumônière générale des Forces armées canadiennes
- Représentants de la jeunesse canadienne
- Membres de groupes de vétérans
Après la cérémonie commémorative marquant 100 ans de Souvenir, les participants seront invités à déposer un coquelicot sur la Tombe du Soldat inconnu. L’événement de l’après-midi, qui se tiendra à l’hôtel de ville d’Ottawa pour les invités, comprendra la dégustation d’un gâteau d’anniversaire, la possibilité d’écrire des messages sur des notes autocollantes dans le cadre de l’initiative « N’oubliez pas de vous souvenir » de la Légion, ainsi que la présentation d’une reproduction géante du nouveau timbre de Postes Canada soulignant le centenaire de la Légion.
Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l’avance en envoyant un courriel à nbond@legion.ca.
À propos de La Légion royale canadienne
Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 300 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.
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