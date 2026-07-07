Nyxoah Annonce ses Résultats Préliminaires pour le Deuxième Trimestre 2026

La dynamique soutenue du lancement aux États-Unis porte le chiffre d'affaires net préliminaire mondial du deuxième trimestre à 7,7 millions d'euros

CMS propose une augmentation des paiements OPPS et ASC 2027 de respectivement 12 % et 15 %

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 7 juillet 2026, 22h05 CET / 16h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), une société de technologie médicale qui développe des alternatives thérapeutiques innovantes pour l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS) par la neuromodulation, a publié aujourd'hui certains résultats financiers et opérationnels préliminaires non audités du deuxième trimestre 2026.

Deuxième Trimestre 2026 – Ventes Préliminaires et Indicateurs de Marché

Données financières Le chiffre d'affaires net mondial devrait s'élever à environ 7,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, soit une croissance séquentielle de 21 % par rapport au premier trimestre 2026 Le chiffre d'affaires net aux États-Unis devrait s'élever à environ 5,2 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, soit une croissance séquentielle de 22 % par rapport au premier trimestre 2026

Principaux indicateurs commerciaux aux États-Unis 55 nouveaux chirurgiens formés au deuxième trimestre, portant le total à 262 chirurgiens formés 89 nouveaux comptes activés au deuxième trimestre, portant le total à 180 comptes actifs à fort volume 427 patients soumis en autorisation préalable à l'entrée du troisième trimestre

Remboursement aux États-Unis CMS propose d'augmenter le remboursement hospitalier de la procédure Genio (C8011) de 31 526 $ à 35 414 $, soit une augmentation de 3 888 $ (12 %) CMS propose d'augmenter le remboursement ASC de 27 563 $ à 31 722 $, soit une augmentation de 4 159 $ (15 %)

Liquidités 110 millions de dollars de financement total obtenus au deuxième trimestre Au 30 juin 2026, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers devraient s'élever à environ 97,8 millions d'euros







"Nous avons clôturé le deuxième trimestre sur une dynamique américaine claire : la montée en puissance de notre force de vente aux États-Unis nous a permis de doubler le nombre de comptes actifs pour atteindre 180 comptes HGNS à fort volume et de réaliser un deuxième trimestre consécutif de croissance séquentielle du chiffre d'affaires américain supérieure à 20 %. Par ailleurs, les récentes augmentations de remboursement proposées par CMS, tant pour les soins hospitaliers ambulatoires que pour les centres de chirurgie ambulatoire, comptent parmi les plus élevées au sein de l'APC 5465 (Neuromodulation de niveau 5) et, si elles sont approuvées, soutiennent la valeur économique durable de la procédure Genio," a commenté Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah. "Avec 110 millions de dollars de nouveau financement, l'incertitude liée au financement est désormais derrière nous, et nous sommes positionnés pour accélérer la montée en puissance commerciale de Genio aux États-Unis et progresser vers la rentabilité."

Prévisions de Chiffre d'Affaires pour l'Exercice 2026

La Société continue de prévoir un chiffre d'affaires net mondial pour l'ensemble de l'exercice 2026 compris entre 36 et 40 millions d'euros.





Les résultats préliminaires et non audités du chiffre d'affaires ainsi que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers décrits dans le présent communiqué de presse ne constituent que des estimations et sont susceptibles d'être révisés jusqu'à ce que Nyxoah publie l'intégralité de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026, notamment dans son rapport trimestriel sur le formulaire 6-F.

Prochaine Journée Investisseurs et Analystes

La Société organisera une Journée Investisseurs et Analystes le mercredi 8 juillet 2026, à New York. L'événement se tiendra dans les bureaux de Bank of America et se déroulera de 10h00 à 12h30 ET (16h00 à 18h30 CET).

L'événement sera diffusé en direct par webcast pour les personnes ne pouvant y assister en personne, avec une rediffusion disponible peu après. Les participants se connectant via le webcast pourront poser des questions pendant l'événement.

Détails de l'événement

Date : mercredi 8 juillet 2026

Heure : 10h00 à 12h30 ET (16h00 à 18h30 CET)

Lieu : Bank of America Tower at One Bryant Park, 1111 Avenue of the Americas, New York, NY

Inscription et accès au webcast :

https://www.netroadshow.com/events/login/1PeTHmohOsvcptHhJ0ULn0T429N8JKb3IuZtL



À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l'une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l'autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l'extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d'informations, visitez http://www.nyxoah.com/.



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; les objectifs de Nyxoah concernant l'utilisation potentielle du système Genio ; la stratégie de commercialisation de la Société et son entrée sur le marché américain ; les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance, les revenus futurs et les stratégies de la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l'issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels correspondent aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements à venir. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs, et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard

Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



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