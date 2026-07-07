Communiqué de presse - Kering annonce un partenariat exclusif sur la beauté entre Gucci et L'Oréal - 07 07 26

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



7 juillet 2026

KERING ANNONCE QUE GUCCI ET L’ORÉAL ONT CONCLU

UN ACCORD DE LICENCE EXCLUSIVE D’UNE DURÉE DE 50 ANS DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ,

DONT L’ENTRÉE EN VIGUEUR EST AVANCÉE D’UN AN

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre de l’alliance dans le domaine de la beauté et du bien-être conclue entre Kering et L’Oréal et annoncée le 19 octobre 2025.

Cet accord fait suite à la décision de Gucci et de Coty d’anticiper d’un an la date de résiliation de leur accord de licence existant dans le domaine de la beauté, devant initialement expirer le 30 juin 2028. La nouvelle licence avec L’Oréal devrait entrer en vigueur mi-2027, après obtention des autorisations réglementaires requises et la résiliation de l’accord de licence existant avec Coty.

En associant la désirabilité de Gucci, sa portée internationale et sa vision créative singulière à l’expertise inégalée de L’Oréal dans le domaine de la beauté, ses capacités d’innovation et son réseau de distribution mondial, ce partenariat vise à créer d’importantes opportunités de croissance de long terme dans la parfumerie et de la beauté. Au-delà des opportunités de croissance, ce partenariat devrait renforcer encore la désirabilité et le capital de marque de Gucci à l’échelle mondiale. En tirant pleinement parti de la complémentarité entre la beauté et la mode, Gucci et L’Oréal entendent renforcer l’engagement des clients, étendre le rayonnement de la Maison dans le monde et accroître la cohérence, la pertinence et l’impact de la marque à travers l’ensemble de ses catégories de produits.

Coty recevra environ 400 millions de dollars, en contrepartie de la résiliation anticipée des droits du contrat de licence existant. Les paiements en numéraire correspondants devraient être effectués au cours de l’année 2026 (250 millions de dollars) et 2027 (jusqu’à 150 millions de dollars). Une sélection de stocks sera également acquise dans le cadre du processus de transition, en plus des ~400 millions de dollars. L’Oréal versera à Kering un montant couvrant environ 70% des coûts de résiliation anticipée et des inventaires, en contrepartie de la mise en œuvre ordonnée par Kering de la transition de l’accord de licence existant.

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a indiqué : « L’accord annoncé aujourd’hui est créateur de valeur pour chacune des parties, qu’il s’agisse de Gucci, de L’Oréal ou de Coty. Il accélère la transition et permet à Gucci et L’Oréal de préparer, avec un an d’avance, le nouveau chapitre de Gucci Beauty. En réunissant deux acteurs mondiaux de premier plan du luxe et de la beauté, nous créons les conditions pour renforcer durablement le rayonnement, l’influence et la désirabilité de Gucci auprès de toutes les générations et dans toutes les régions du monde. »

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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