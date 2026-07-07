L’Oréal conclut avec Kering un accord de licence exclusive mondiale de 50 ans pour la beauté Gucci

Clichy, 07 juillet 2026 – A la suite de la résiliation anticipée de la licence Beauté de Gucci avec Coty, annoncée aujourd’hui par Kering, et conformément aux termes de l’alliance scellée le 19 octobre 2025 entre Kering et L’Oréal, L’Oréal annonce l’accord de licence exclusive de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci. Sous réserve des approbations réglementaires usuelles, la nouvelle licence entrera en vigueur le 1er juillet 2027, date à laquelle L’Oréal assumera la responsabilité du développement et de la gestion des activités de la beauté Gucci dans le monde entier.

Jusqu’à cette date, Kering et L’Oréal travailleront en collaboration pour assurer, dans un cadre précis, une transition fluide et continue, avec pour objectif de maintenir la poursuite des activités et assurer le succès continu de la marque.

« Je suis très heureux d’accueillir la beauté Gucci au sein du portefeuille de marques de L’Oréal avec un an d'avance » a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal. « C'est le début d'une aventure de 50 ans, qui sera un moteur de croissance supplémentaire significatif pour L’Oréal et une nouvelle étape dans notre partenariat avec Kering ».

« Accueillir la beauté Gucci au sein de L’Oréal Luxe est un honneur et présente une parfaite adéquation stratégique. Gucci est une maison emblématique et une force culturelle majeure qui a réécrit les règles du luxe moderne en associant un riche héritage à une vision singulière et pionnière de la mode », a déclaré Cyril Chapuy, Président de L’Oréal Luxe.

« L'arrivée de cette marque iconique apporte une énergie créative unique et très complémentaire à notre portefeuille. En fusionnant l’audace radicale de Gucci avec notre force de frappe mondiale, nous posons les fondations d’une maison prête à générer plusieurs milliards d'euros de chiffre d’affaires. »



À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 7 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

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