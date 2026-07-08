Anaqua erneuert Partnerschaft mit Sony, um IP-Innovation voranzutreiben

TOKIO, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für das Innovations- und IP-Management, gab heute die Erneuerung seiner Partnerschaft mit der Sony Group Corporation („Sony“) bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Anaqua dazu beitragen, das geistige Eigentum von Sony zu stärken und es zum zentralen Motor seiner Geschäftsstrategie, seiner Innovationskraft und seines globalen Wachstums zu machen. Sony entschied sich bereits im Jahr 2018 für die IP-Management-Plattform von Anaqua.

Die Erneuerung der Partnerschaft spiegelt die sich entwickelnde Geschäftsstrategie von Sony und die wachsende Bedeutung von „Intellectual Property Intelligence“ in allen integrierten Geschäftsbereichen wider. Anaqua wird weiterhin die Konsolidierung und Integration des IP-Managements von Sony für Patente, Designs, Marken und damit verbundene Rechte über seine globalen Geschäftsbereiche hinweg unterstützen.

Sony unterhält die Geschäftsbereiche Games & Network Services, Music, Pictures, Entertainment Technology & Services, Imaging & Sensing Solutions und zählt weltweit zu den größten Patentanmeldern in seinen Kerntechnologiefeldern, darunter Gaming- und Bildgebungstechnologien. Darüber hinaus gehört das Patentportfolio des Unternehmens in diesen Technologiefeldern regelmäßig zu den am häufigsten zitierten – ein weithin anerkannter Maßstab für echte Innovationskraft. Das IP-Portfolio von Sony ist ebenso umfangreich wie strategisch wertvoll.

Dank der Vertragserneuerung hat Sony auch weiterhin Zugriff auf die AQX®-Plattform sowie die Analyselösung AcclaimIP von Anaqua und profitiert von den Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen „Patent and Design Annuities“ sowie „Trademark Renewals“. Seinen Transformationszielen entsprechend prüft und implementiert Sony zudem die fortschrittlichen, KI-gestützten Funktionen von Anaqua. Dazu gehören KI-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, tiefere Einblicke zu ermöglichen, die strategische Planung zu beschleunigen sowie die Steuerung von Marken und Innovationen zu stärken.

„Das Innovationstempo beschleunigt sich wie nie zuvor“, so Asashi Shimodaira, Leiter des Bereichs IP und Technologiestandardisierung bei der Sony Group. „Effizienz ist entscheidend, und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns für Anaqua entschieden haben. Die neueste Version mit KI-gestützten Funktionen verspricht signifikante Prozessverbesserungen. Unser Ziel ist es, mehr Zeit für strategisches Denken zu schaffen.“

Im Zuge der engeren Zusammenarbeit wird Anaqua Sony dabei helfen, den Umgang mit IP zu verändern. So wird vom traditionellen Schutz zu einem portfoliogesteuerten, datenzentrierten Ansatz übergegangen, um die Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen zu unterstützen, Innovationszyklen zu beschleunigen sowie neue Technologien und Marktchancen mithilfe der AQX-Plattform von Anaqua zu fördern.

„Sony hat Pionierarbeit geleistet, wenn es darum geht, wie geistiges Eigentum das Geschäftswachstum unterstützen kann“, erklärte Justin Crotty, CEO von Anaqua. „Von unserer ersten Partnerschaft bis zu unserer sich entwickelnden, langfristigen Zusammenarbeit sind wir stolz darauf, Sony mit KI-gestützten Technologien zu unterstützen, die geistiges Eigentum zu einem leistungsstarken Motor für Innovation und Wettbewerbsvorteile machen.“

„Sony hat eine klare Vorstellung, wie IP als Treiber für Geschäftswachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden kann“, so Kazuyasu Adachi, President und General Manager, Japan & APAC bei Anaqua. „Die enge Partnerschaft mit Sony unterstreicht das langjährige Engagement von Anaqua für die Unterstützung globaler Unternehmen, die in komplexen, geschäftsbereichsübergreifenden Umfeldern und weltweiten Regionen tätig sind.“ „Durch die geschäftsbereichsübergreifende Integration von Vereinbarungen sowie die Standardisierung von Plattformen und Daten ist Sony in der Lage, bewährte Verfahren unternehmensweit zu skalieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und seine IP-Strategie in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld fortlaufend zu optimieren.“

Anaqua unterstützt Sony mit einem global koordinierten, funktionsübergreifenden Team, das sowohl in Japan als auch weltweit fundiertes technisches Fachwissen und eine durchgängig hohe Servicequalität bietet. Durch die Einbindung seines lokalen Teams in Japan in die globale Organisation bietet Anaqua maßgeschneiderten, regionsspezifischen Support und gewährleistet dabei die Ausrichtung auf verschiedene Märkte. Erkenntnisse aus der engen Zusammenarbeit in Japan tragen dazu bei, die Betriebsabläufe und das Nutzererlebnis von Sony zu optimieren, während die globale Perspektive von Anaqua kontinuierliche Verbesserungen im großen Maßstab ermöglicht. Das Ergebnis ist ein reaktionsschneller, lokalisierter Support und konsequente Exzellenz überall dort, wo Sony tätig ist.

Über die Sony Group Corporation

Weitere Informationen über Sony finden Sie unter https://www.sony.com/en/ .

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe optimiert – zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf dem LinkedIn -Profil von Anaqua.