Anaqua reconduit son partenariat avec Sony pour faire avancer l’innovation au service de la propriété intellectuelle

TOKYO, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , leader des technologies et services de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), annonce ce jour le renouvellement de son partenariat avec Sony Group Corporation, ci-après « Sony ». Dans le cadre de cet accord, Anaqua aidera Sony à accentuer le rôle stratégique de la propriété intellectuelle comme moteur de sa stratégie d’entreprise, de son innovation et de sa croissance internationale. Sony avait initialement retenu Anaqua comme plateforme de gestion de sa propriété intellectuelle en 2018.

La reconduction de ce partenariat traduit l’évolution de la stratégie de Sony et l’importance croissante que gagne l’exploitation stratégique de la propriété intellectuelle au sein de ses activités intégrées. Anaqua continuera d’accompagner les démarches de consolidation et d’intégration menées par Sony dans le cadre de la gestion de ses actifs de propriété intellectuelle, à savoir brevets, dessins et modèles, et marques et droits associés à l’échelle mondiale et au sein de ses différentes branches d’exploitation.

Acteur dans divers secteurs d’activité comme les jeux vidéo et les services réseau, la musique, le cinéma, les technologies et services de divertissement, les solutions d’imagerie et de détection, Sony compte parmi les plus grands déposants de brevets au monde dans ses domaines technologiques clés, notamment les technologies liées au jeu vidéo et à l’imagerie. Par ailleurs, son portefeuille de brevets figure régulièrement parmi les plus cités dans ces mêmes domaines, ce qui représente un indicateur largement reconnu de sa capacité d’innovation. Le portefeuille de propriété intellectuelle de Sony est aussi vaste que stratégique pour son développement.

Dans le cadre de cet accord renouvelé, Anaqua continuera de mettre sa plateforme AQX® à la disposition de Sony, mais aussi sa solution d’analyse AcclaimIP et poursuivra ses services de gestion des annuités de brevets, dessins et modèles et de renouvellements de marques. En parallèle, Sony évalue activement les capacités avancées d’Anaqua reposant sur l’intelligence artificielle pour les adopter progressivement et conformément à ses objectifs de transformation. Ces solutions d’IA visent notamment à obtenir des éclairages plus approfondis, à rendre la planification stratégique plus rapide et à renforcer la gouvernance des marques et de l’innovation.

« Le rythme de l’innovation s’accélère de manière inédite », observe Asashi Shimodaira, responsable de la propriété intellectuelle et de la normalisation technologique chez Sony Group. « La notion d’efficacité est capitale, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Anaqua. La dernière version de sa plateforme, assortie de fonctionnalités basées sur l’IA, promet une optimisation majeure de nos processus. Nous souhaitons ainsi dégager du temps pour nous consacrer davantage à la réflexion stratégique. »

Dans le cadre de cette collaboration reconduite, Anaqua accompagnera Sony dans l’évolution de son approche de la propriété intellectuelle, d’un modèle traditionnel centré sur la protection des actifs vers une approche fondée sur la gestion de portefeuille et l’exploitation des données. Cette approche permettra d’éclairer les prises de décision au sein de ses différentes activités, d’accélérer les cycles d’innovation et d’accompagner le développement des technologies émergentes et des nouvelles opportunités de marché grâce à sa plateforme AQX.

« Sony s’est toujours montré à l’avant-garde dans sa manière de repenser le rôle de la propriété intellectuelle au service de la croissance de l’entreprise », souligne Justin Crotty, PDG d’Anaqua. « Depuis notre partenariat initial jusqu’à notre collaboration durable et évolutive, nous sommes fiers d’accompagner Sony grâce à nos technologies alimentées par l’IA, qui permettent de transformer la propriété intellectuelle en un véritable moteur d’innovation et d’avantages concurrentiels. »

« La vision de Sony est très claire : faire de la propriété intellectuelle un vecteur de croissance et de compétitivité mondiale », ajoute Kazuyasu Adachi, président et directeur général pour le Japon et la région Asie-Pacifique chez Anaqua. « Le partenariat solide établi avec Sony témoigne de l’engagement durable d’Anaqua auprès des grandes entreprises internationales évoluant dans des environnements complexes, couvrant plusieurs secteurs d’activité, dans différentes régions du monde. En intégrant les accords conclus entre les entités de Sony et en harmonisant les plateformes et les données, Sony pourra adopter plus largement les bonnes pratiques, améliorer la collaboration et faire constamment évoluer sa stratégie de propriété intellectuelle dans un environnement mondial en mutation rapide. »

Anaqua accompagne Sony en mobilisant une équipe internationale coordonnée et pluridisciplinaire, qui présente une expertise technique approfondie et assure constamment une expérience de qualité, au Japon et ailleurs dans le monde. En intégrant étroitement son équipe japonaise locale à l’organisation mondiale du groupe, Anaqua offre un accompagnement adapté à ses spécificités régionales tout en assurant une cohérence globale entre ses différents marchés. Les enseignements tirés de cette collaboration étroite au Japon contribuent à optimiser les opérations de Sony et l’expérience des utilisateurs, tandis que la vision internationale d’Anaqua joue en faveur d’une optimisation continue à grande échelle reposant sur les principes d’un accompagnement réactif et adapté au contexte local, et d’une qualité constante dans tous les territoires où Sony est présent.

À propos de Sony Group Corporation

Pour en savoir plus sur Sony, rendez-vous sur la page https://www.sony.com/en/ .

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier ordre de solutions technologiques et de services intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI), destinés aux entreprises et aux cabinets d’avocats. Ses plateformes logicielles de gestion de la propriété intellectuelle AQX®, PATTSY WAVE®, et RightHub® proposent des flux de travail conformes aux bonnes pratiques et enrichis par l’analyse de mégadonnées et des services appuyés par la technologie en vue d’apporter un environnement de travail intelligent conçu pour éclairer les stratégies de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions et rationaliser les opérations qui y sont liées en fonction des besoins de chaque secteur. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 principaux déposants de brevets aux États-Unis et des grandes marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats à travers le monde font appel aux solutions d’Anaqua. Plus de deux millions de professionnels de la propriété intellectuelle, cadres, avocats, assistants juridiques, administrateurs et innovateurs, utilisent la plateforme pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de la propriété intellectuelle. La société est domiciliée à Boston, et exploite un réseau de bureaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com ou la page LinkedIn d’Anaqua.