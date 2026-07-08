Vivani Medical schließt Vereinbarung mit Novo Nordisk zur Evaluierung von NPM-139, einem miniaturisierten, ultra-langwirkenden Semaglutid-Implantat zur langfristigen Gewichtsregulierung

ALAMEDA, Kalifornien, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vivani Medical, Inc. (Nasdaq: VANI) („Vivani“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Biopharmaunternehmen, das neuartige, ultralang wirksame Arzneimittelimplantate entwickelt, hat heute die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit Novo Nordisk bekanntgegeben. Diese ermöglicht Novo Nordisk, NPM-139, das Semaglutid-Implantat des Unternehmens, zu evaluieren. NPM-139, das auf Vivanis NanoPortal™-Plattformtechnologie basiert, befindet sich derzeit in der Entwicklung zur langfristigen Gewichtsregulierung. Diese Vereinbarung enthält keine Exklusivitätsbestimmungen für NPM-139 oder Vivanis proprietäre NanoPortal-Technologie.

Adam Mendelsohn, Ph.D., President und CEO von Vivani, erklärte: „Die heute bekannt gegebene neue Vereinbarung zur Unterstützung unseres Semaglutid-Implantatprogramms für die langfristige Gewichtskontrolle zeigt das Interesse von Novo Nordisk, unsere Technologie und deren führende Semaglutid-Anwendung zu evaluieren. Sie bestätigt zugleich unsere Einschätzung des erheblichen Marktpotenzials unserer in Entwicklung befindlichen GLP-1-Implantate. Wir sind überzeugt, dass unsere NanoPortal-Implantate in der Entwicklung – einschließlich NPM-139 – eine wachsende Gruppe von Patienten ansprechen könnten, die eine komfortable Behandlung mit nur einer oder zwei Anwendungen pro Jahr bevorzugen und zugleich die Gewissheit schätzen, dass die Therapie bei Bedarf jederzeit beendet werden kann.“

Unabhängig davon plant Vivani, Mitte 2026 eine randomisierte Phase-I-First-in-Human-Studie mit dem Semaglutid-Implantat NPM-139 zu starten. Als aktiver Komparator werden Wegovy®-Injektionen eingesetzt. Ziel der Studie ist es, die Sicherheit, Pharmakokinetik und Verträglichkeit von NPM-139 zu charakterisieren und damit – vorbehaltlich erfolgreicher Ergebnisse der Phase-I-Studie – die Grundlage für den Start einer Phase-II-Studie zur Dosisfindung zu schaffen.

Über Vivani Medical, Inc.

Mithilfe seiner proprietären NanoPortal™-Plattform entwickelt Vivani biopharmazeutische Implantate, die Wirkstoffmoleküle über längere Zeiträume kontinuierlich abgeben. Ziel ist es, die Therapietreue sicherzustellen und die Verträglichkeit der Behandlung für Patienten zu verbessern. Vivani entwickelt ein Portfolio GLP-1-basierter Implantate zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, darunter Adipositas und Typ-2-Diabetes. Die NanoPortal-Implantate sollen Patienten ermöglichen, den vollen therapeutischen Nutzen ihrer Medikation auszuschöpfen, indem zahlreiche Herausforderungen vermieden werden, die mit der täglichen oder wöchentlichen Einnahme oraler Arzneimittel beziehungsweise der Verabreichung injizierbarer Präparate verbunden sind, darunter Verträglichkeitsprobleme und ein nachlassender Behandlungseffekt. Von mangelnder Therapietreue spricht man, wenn Patienten ihre Medikamente nicht wie verordnet einnehmen. Dies betrifft eine alarmierende Anzahl von Patienten, etwa 50 %, einschließlich derjenigen, die täglich Tabletten einnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vivani.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „anstreben“, „glauben“, „erwarten“, „werden“, „können“, „vorhersehen“, „schätzen“, „würden“, „gut positioniert“, „zukünftig“ sowie ähnlichen Formulierungen zu erkennen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden. Dazu zählen Aussagen über das Geschäft von Vivani, die in Entwicklung befindlichen Produkte einschließlich ihres therapeutischen Potenzials, deren geplante Entwicklung sowie über die Technologie, Strategie, Liquiditätsposition und finanzielle Reichweite des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen weder historische Tatsachen noch Garantien für die zukünftige Entwicklung dar. Sie beruhen vielmehr ausschließlich auf den derzeitigen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen von Vivani. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und vielfach außerhalb des Einflussbereichs von Vivani liegen. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Hierzu zählen unter anderem unerwartete Kosten oder Verzögerungen sowie Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Produktkandidaten, die die erwarteten Geschäftspläne, Strategien und Ziele beeinflussen oder verändern könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die vorstehenden Ausführungen nennen viele, jedoch nicht alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Es können weitere Risiken bestehen, die das Unternehmen derzeit als unwesentlich einstuft oder die bislang unbekannt sind. Eine ausführlichere Darstellung der Risiken und Unsicherheiten findet sich in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich der im jüngsten Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q von Vivani beschriebenen Risikofaktoren, der am 13. Mai 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren Einreichungen bei der SEC. Jede in dieser Pressemitteilung von Vivani abgegebene zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegen, und gilt nur zu diesem Zeitpunkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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