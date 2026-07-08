Vivani Medical conclut un accord avec Novo Nordisk pour évaluer le NPM-139, un implant miniature à base de sémaglutide à action ultra-prolongée destiné au traitement de l’obésité

ALAMEDA, Californie, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vivani Medical, Inc. (Nasdaq : VANI) (« Vivani » ou la « Société »), une société biopharmaceutique innovante spécialisée dans le développement d’implants médicamenteux novateurs à action ultra-prolongée, a annoncé aujourd’hui la signature d’un nouvel accord avec Novo Nordisk l’autorisant à évaluer le NPM-139, l’implant médicamenteux à base de sémaglutide mis au point par la Société. Le NPM-139, issu de la technologie de plateforme NanoPortal™ de Vivani, est en cours de développement pour le traitement de l’obésité. Ni l’accord relatif au NPM-139 ni la technologie NanoPortal exclusive de Vivani associée à cet accord ne font l’objet de clauses d’exclusivité.

Adam Mendelsohn, Ph.D., président-directeur général de Vivani, a déclaré : « Le nouvel accord présenté aujourd’hui, qui soutient notre programme d’implants à base de sémaglutide destiné au traitement de l’obésité, reflète l’intérêt de Novo Nordisk pour l’évaluation de notre technologie et son application phare à base de sémaglutide. Il renforce notre confiance quant au potentiel commercial de nos implants à base de GLP-1 actuellement en phase d’élaboration. Nous estimons que nos implants NanoPortal en cours de développement, notamment le NPM-139, pourraient répondre aux besoins d’un nombre croissant de patients à la recherche d’une option thérapeutique pratique, administrée une ou deux fois par an, tout en leur offrant la possibilité d’interrompre le traitement à tout moment si nécessaire. »

Par ailleurs, Vivani prévoit de lancer, à la mi-2026, une étude de phase I randomisée visant à évaluer l’implant NPM-139 à base de sémaglutide, avec Wegovy® en solution injectable comme comparateur actif. Cette étude visera à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique et la tolérance du NPM-139, afin de permettre le lancement d’une étude de phase II destinée à déterminer la posologie optimale, sous réserve de résultats concluants de l’étude de phase I.

À propos de Vivani Medical, Inc.

Grâce à sa plateforme exclusive NanoPortal™, Vivani développe des implants biopharmaceutiques conçus pour assurer la libération constante de molécules médicamenteuses sur de longues périodes, afin de favoriser l’observance thérapeutique et d’améliorer la tolérance des patients à leur traitement. Vivani développe une gamme d’implants à base de GLP-1 destinés au traitement des maladies métaboliques telles que l’obésité et le diabète de type 2. Ces implants NanoPortal sont conçus pour permettre aux patients de bénéficier pleinement des effets de leur traitement, en évitant les nombreuses contraintes associées à l’administration quotidienne ou hebdomadaire de médicaments par voie orale ou injectable, notamment les problèmes de tolérance et la perte d’efficacité. On parle de non-observance thérapeutique lorsque les patients ne prennent pas leurs médicaments conformément à leur prescription. Ce phénomène touche environ 50 % des patients, y compris ceux qui prennent des comprimés quotidiennement, un pourcentage préoccupant. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site : www.vivani.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des principes « Safe Harbor » de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que : « vise », « pense », « s’attend », « sera », « peut », « prévoit », « estime », « pourrait », « placé », « futur » et d’autres expressions similaires utilisées dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les activités de Vivani et ses produits en cours de développement (potentiel thérapeutique, développement prévu, technologie, stratégie, flux de trésorerie et situation financière). Aucune des déclarations prospectives ne relève de faits historiques ni ne préjuge de futures performances. Elles reposent au contraire uniquement sur les convictions, les attentes et les hypothèses actuelles de Vivani. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à l’avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents, difficiles à prévoir et dont bon nombre échappent au contrôle de Vivani. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont évoqués, y compris, sans s’y limiter, des coûts ou des retards imprévus, ainsi que les risques et incertitudes liés au développement et à la commercialisation de produits et de produits candidats, susceptibles d’influencer ou de modifier les plans d’activité, les stratégies et les objectifs prévus. Les résultats et les conséquences réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Il vous est donc recommandé de ne pas vous y fier indûment. Les éléments qui précèdent présentent un grand nombre de facteurs, sans toutefois les recenser tous, susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et nos prévisions telles qu’exprimées dans toute déclaration prospective. D’autres risques, que la Société considère comme non significatifs ou dont elle n’a pas connaissance, peuvent également exister. Une liste et une description plus détaillées des risques et incertitudes figurent dans les documents périodiquement déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment dans les facteurs décrits dans le dernier rapport trimestriel de Vivani sur formulaire 10-Q, déposé auprès de la SEC le 13 mai 2026, tel que mis à jour par les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Toute déclaration prospective formulée par Vivani dans le présent communiqué de presse repose uniquement sur les informations dont dispose actuellement la Société et n’est valable qu’à la date à laquelle elle est formulée. La Société n’est tenue à aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, écrites ou orales, qu’elle pourrait formuler à tout moment, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.

Contact au sein de la Société :

Donald Dwyer

Directeur commercial

info@vivani.com (415) 506-8462

Contact Relations avec les investisseurs et les médias :

Jami Taylor

Conseillère en relations avec les investisseurs et les médias

investors@vivani.com (415) 506-8462

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