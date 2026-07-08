Changan accueille des représentants des médias et des concessionnaires sud-africains en Chine pour une visite immersive de ses sites de production et de R&D

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son « Africa Media China Tour », Changan Automobile a accueilli 10 représentants majeurs des médias et des concessionnaires sud-africains dans ses installations mondiales de R&D et de fabrication intelligente en Chine. Ce programme a permis de découvrir en détail les capacités de Changan en matière d’innovation, de fabrication intelligente, de sécurité automobile et de technologies liées aux énergies nouvelles, renforçant ainsi la compréhension internationale de la puissance technologique de la marque et de sa vision à long terme.

Lors de l’accueil de la délégation, M. Yang Mingjie a souligné l’importance stratégique de la région Moyen-Orient et Afrique dans la feuille de route de développement mondial de Changan.

« L’Afrique du Sud est l’un des principaux marchés stratégiques de Changan en Afrique, et nous nous engageons à établir des partenariats à long terme avec les clients, les médias et les concessionnaires locaux. Grâce à cette visite, nous espérons que nos invités pourront découvrir par eux-mêmes les capacités technologiques de Changan, la puissance de son système de fabrication intelligente, ainsi que son engagement indéfectible en faveur de la qualité et de la sécurité. »

— Yang Mingjie, directeur général adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique de Changan Automobile

Il a ajouté que Changan accélérait son développement local au Moyen-Orient et en Afrique en introduisant une gamme plus large de véhicules intelligents et à énergies nouvelles, tout en renforçant continuellement ses produits, ses services et l’expérience client à l’échelle locale.

La délégation a commencé sa visite par l’usine de fabrication n° 2 de Changan, où elle a découvert les ateliers d’emboutissage, de soudage et d’assemblage final. En observant ces processus de production hautement automatisés et numérisés, les hôtes ont pu se faire une idée précise des capacités de fabrication intelligente de Changan, de son efficacité opérationnelle et de son système de gestion de la qualité intégré à l’échelle mondiale.

Le groupe s’est ensuite rendu au parc technologique de Changan, qui abrite le laboratoire intelligent SDA, le centre mondial de R&D et le laboratoire d’essais de collision, où il a assisté à un crash-test complet. Les procédures de test rigoureuses ont mis en lumière l’engagement de longue date de Changan en faveur d’une ingénierie axée sur la sécurité, ainsi que ses investissements continus visant à proposer des solutions de mobilité plus sûres et de meilleure qualité à ses clients à travers le monde.

Au cours de la séance d’essais routiers, les participants ont pu tester plusieurs modèles internationaux. Qu’il s’agisse de capacités tout-terrain, de mobilité urbaine ou de performances de conduite électrique, les véhicules ont démontré la diversité de la gamme de produits et la puissance de l’ingénierie de Changan. Les hôtes ont salué la dynamique de conduite, le confort et la polyvalence de ces modèles dans des conditions de route variées, témoignant de leur adéquation aux divers marchés mondiaux.

À l’issue de l’essai routier, Brian Kayavu a partagé ses impressions :

« Ce que je peux dire de Changan, c’est que ses produits et ses installations sont de premier ordre. Le centre d’essais, où sont validés tous les nouveaux véhicules, est très impressionnant, et le centre technologique que nous avons visité est l’un des meilleurs, sinon le meilleur au monde. »

— Brian Kayavu, journaliste du magazine automobile sud-africain Driven

Il a ajouté que de nombreux consommateurs étrangers ne mesuraient peut-être pas encore l’ampleur de la coopération internationale et de l’héritage technologique de Changan. Il s’est dit confiant quant au développement futur de la marque et s’est réjoui à l’idée de voir arriver davantage de produits Changan sur le marché sud-africain.

Lors de l’événement, le Dr Yan Bowen, responsable R&D en technologies hybrides chez Changan Automobile, a présenté un exposé technique des technologies hybrides développées en interne par l’entreprise, en mettant en lumière les récentes avancées en matière d’efficacité des systèmes, de fiabilité et d’innovation au cœur du groupe motopropulseur. Cette session a souligné l’engagement continu de Changan à faire progresser les technologies d’électrification pour les marchés mondiaux.

Chelsea Pinto a déclaré que cette visite lui avait permis de découvrir concrètement les capacités mondiales de R&D de Changan, son système de fabrication intelligent et son futur portefeuille de produits.

« Cette visite à Chongqing a été une expérience incroyable. Nous avons pu découvrir les sites de production et les centres R&D de Changan, ce qui nous a permis de mieux comprendre les technologies et les innovations de la marque. De nombreux consommateurs sud-africains ne sont pas encore pleinement conscients des remarquables avancées technologiques et de la portée mondiale de Changan. »

— Chelsea Pinto, directrice générale du marketing et des produits chez Changan Afrique du Sud

Elle a ajouté que la future gamme de produits suscitait une grande confiance au sein de l’équipe sud-africaine.

L’« Africa Media China Tour » a renforcé les liens entre Changan Automobile et ses partenaires internationaux, tout en mettant en avant les atouts majeurs de l’entreprise en matière de R&D mondiale, de fabrication intelligente, de sécurité des véhicules et de technologies liées aux énergies nouvelles. À l’avenir, Changan entend poursuivre ses efforts d’innovation technologique tout en privilégiant un développement adapté aux spécificités locales afin d’offrir des solutions de mobilité plus intelligentes, plus sûres et plus durables à la région Moyen-Orient et Afrique.

Contact :

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-mail : global@changan.com.cn

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/525907ba-675f-44ed-8d64-af7374b55042

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee9a62cb-b69e-4161-a6c1-06f75e7d0790

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3280757-dce2-4a5a-b5c1-838b37e22206

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6f7ab63d-f7c2-4933-8658-8ffccdfb06af

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80056f74-bbf7-40ce-bda6-2eba2fb75e59