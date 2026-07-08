Bitget améliore son cadre de trading institutionnel pour soutenir la prochaine phase des marchés multi-actifs

VICTORIA, Seychelles, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a annoncé une mise à niveau de son cadre tarifaire institutionnel pour ses programmes PRO et Liquidity Incentive. Cette évolution améliore les coûts de transaction, les incitations à la liquidité et la structure du marché sur les marchés des crypto-actifs et de la finance traditionnelle. Entrée en vigueur le 30 juin, cette mise à jour introduit un modèle tarifaire plus sophistiqué, conçu pour mieux répondre aux besoins des traders institutionnels, des teneurs de marché et des fournisseurs de liquidité intervenant sur une gamme d’actifs de plus en plus diversifiée.

Alors que la participation institutionnelle s’étend au-delà des principales cryptomonnaies vers les actifs du monde réel tokenisés, les plateformes d’échange doivent de plus en plus prendre en charge des dynamiques de liquidité différentes selon les marchés. La dernière mise à niveau de Bitget reflète cette évolution grâce à une structure tarifaire plus granulaire, qui aligne les incitations sur les caractéristiques propres à chaque marché tout en améliorant la qualité d’exécution sur l’ensemble de la plateforme.

« Les marchés sont de plus en plus interconnectés et les institutions s’adaptent à cette réalité », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Elles se concentrent sur les endroits où elles peuvent déployer leurs capitaux le plus efficacement, et non sur la question de savoir si une opportunité relève de la cryptomonnaie ou de la finance traditionnelle. Notre rôle consiste à construire l’infrastructure qui permet de passer d’un marché à l’autre de manière fluide. »

L’un des éléments centraux de cette mise à jour est la refonte du cadre de regroupement des marchés. Sur les marchés au comptant, les paires de trading sont réparties en deux groupes : le Groupe A pour les principales paires telles que BTCUSDT, XAUTUSDT, SOLUSDT et d’autres actifs majeurs, et le Groupe B pour toutes les autres paires de trading au comptant, y compris celles récemment cotées. Sur les marchés à terme, la structure s’étend à trois groupes : le Groupe A pour les principales paires de contrats à terme sur crypto-actifs, le Groupe B pour les autres contrats à terme sur crypto-actifs ainsi que les nouveaux contrats cotés, et le Groupe C pour les contrats à terme TradFi, couvrant les actions, les métaux précieux, les matières premières et les indices.

Pour les traders institutionnels, cette mise à jour introduit une tarification par paliers pour les takers au sein du programme Bitget PRO, créant ainsi une structure de coûts plus transparente basée sur l’activité de trading. Pour les fournisseurs de liquidité, Bitget a renforcé les incitations destinées aux marchés de longue traîne en augmentant les remises accordées aux makers au comptant sur certaines paires de trading de 1,2 point de base à 1,5 point de base, tandis que les remises accordées aux makers sur certains contrats à terme de niche sont passées de 0,8 point de base à 1,0 point de base. La plateforme maintient également ses frais taker de 0,65 point de base sur les contrats à terme TradFi, parmi les plus compétitifs du secteur, notamment pour les contrats tokenisés sur actions, matières premières et métaux précieux.

Au-delà de la tarification, le cadre révisé introduit de nouvelles méthodologies d’évaluation des activités de tenue de marché ainsi que des indicateurs de liquidité pondérés accordant davantage d’importance au soutien des marchés émergents, tout en préservant une forte liquidité sur les actifs phares. Il en résulte une structure d’incitation plus équilibrée, récompensant les contributions significatives à la liquidité sur l’ensemble de l’écosystème multi-actifs de Bitget.

Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité des investissements de Bitget dans son infrastructure institutionnelle, après les récentes expansions de son offre dans les domaines des actions tokenisées et des produits liés aux marchés actions. Alors que l’Universal Exchange poursuit l’intégration des crypto-actifs, des actifs tokenisés et des marchés financiers traditionnels au sein d’un environnement de négociation unique, Bitget développe les infrastructures d’exécution, de liquidité et de tarification nécessaires pour accompagner la nouvelle génération de trading institutionnel.

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À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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