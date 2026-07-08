KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8.7.2026 KLO 9

Kalmar julkaisee tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksensa keskiviikkona 22.7.2026

Kalmar Oyj julkaisee tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksensa keskiviikkona 22.7.2026 noin klo 13.00. Raportti on saatavilla julkaisun jälkeen osoitteessa www.kalmar.fi.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/ klo 15.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://events.inderes.com/kalmar/q2-2026/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://kalmar.events.inderes.com/q2-2026/register. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Muistuttaisimme samalla, että pääsette tilaamaan Kalmarin pörssi- ja lehdistötiedotteita tämän linkin kautta.



Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697



Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi