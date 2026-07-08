Hesab choisit Movement comme couche exclusive de règlement en stablecoins pour sa banque internationale auto-dépositaire

SAN FRANCISCO, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hesab, la plateforme mondiale de paiements numériques, a annoncé aujourd’hui avoir choisi Movement comme couche exclusive de règlement en stablecoins pour sa nouvelle banque internationale auto-dépositaire, une plateforme financière intégrée qui permet aux utilisateurs des marchés émergents de conserver la pleine propriété de leurs fonds. Environ 1,4 milliard d’adultes sont actuellement dépourvus de compte bancaire, tandis que des centaines de millions d’autres dépendent de comptes dont ils n’ont pas le contrôle complet, ce qui les expose aux effets de l’inflation, du contrôle des changes et du gel des dépôts. Depuis dix ans, c’est précisément à cette catégorie d’utilisateurs que s’adresse Hesab, qui traite désormais un volume de 160 millions de dollars réparti sur plus d’un million de transactions par mois. Sa prochaine phase de développement vise les pays du Sud global, et notamment l’Afrique et le Moyen-Orient.

Tout en offrant un accès à des infrastructures de paiement agréées aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne, Movement représente une couche de règlement en stablecoins et de génération de rendement spécialement développée pour ces marchés. C’est cette présence réglementée qui distingue Movement des réseaux capables de transférer des stablecoins mais incapables d’offrir des passerelles conformes entre les monnaies fiduciaires et les stablecoins. Hesab est la première grande plateforme à s’appuyer sur cette infrastructure. Ce choix reflète les besoins des fintechs et des néobanques qui opèrent dans les pays du Sud global : des règlements transfrontaliers rapides et conformes à la réglementation, sans avoir à immobiliser des milliards de dollars en fonds préfinancés.

« L’argent doit pouvoir circuler à la vitesse de la confiance. Instantanément, sans autorisation, et au-delà de toutes les frontières », a déclaré Sanzar Kakar, président de Hesab. « Nous avons choisi Movement comme couche exclusive de règlement en stablecoins parce que son infrastructure nous offre la rapidité, la composabilité et l’orientation vers les marchés émergents dont nous avons besoin pour proposer quelque chose d’inédit : un compte bancaire qui appartient véritablement à son titulaire. »

La banque internationale auto-dépositaire de Hesab repose sur une infrastructure spécialement conçue à cet effet en partenariat avec des entreprises leaders dans les secteurs de la fintech et des technologies d’entreprise. DFNS fournit une infrastructure de portefeuilles programmables, ce qui permet à Hesab de déployer à grande échelle des millions de portefeuilles sans tiers dépositaire ; les utilisateurs détiennent ainsi leurs propres clés sans avoir à gérer des phrases de récupération. En assurant le règlement en temps réel des stablecoins entre différentes zones géographiques, Movement élimine le besoin de liquidités préfinancées ainsi que les goulots d’étranglement liés au système de banques correspondantes, responsables de la lenteur et du coût élevé des transferts de fonds traditionnels. Le CCTP de Circle permet de transférer de manière fluide l’USDC natif entre différentes blockchains, tandis que Tether fournit de la liquidité en USDT sur les corridors où cette monnaie constitue la réserve de valeur libellée en dollars privilégiée.

« Les populations non bancarisées n’attendent pas que les banques traditionnelles viennent à elles », a indiqué Torab Torabi, PDG de Movement. « Elles utilisent déjà le paiement mobile et des systèmes de transfert informels. Hesab répond directement à cette demande en proposant une solution plus avancée : sa propre banque, sans intermédiaires traditionnels et avec un accès mondial. »

Hesab compte des utilisateurs actifs dans plus de 160 pays et accepte les paiements via plus de 20 canaux, dont les virements bancaires, les cartes de débit et de crédit, Apple Pay et Google Pay. Fondée en 2018 par Kakar, diplômé de l’Université de Pennsylvanie et de la Warwick Business School, et ancien employé de Merrill Lynch, Hesab s’est forgé une solide réputation en offrant un accès fiable aux services financiers là où les infrastructures traditionnelles ont montré leurs limites.

Movement: Where Money Lives. Pour en savoir plus, consultez MovementNetwork.xyz, suivez @Movement_xyz sur X et rejoignez Movement sur LinkedIn.

À propos de Hesab

Hesab est une plateforme mondiale de paiements numériques qui permet aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir et de détenir leurs fonds au-delà des frontières de manière rapide, économique et sans tiers dépositaire. Fondée en 2018 par Sanzar Kakar, Hesab dessert des utilisateurs répartis dans plus de 160 pays et accepte les financements via plus de 20 canaux de paiement. Hesab développe actuellement la première banque internationale auto-dépositaire au monde sur le réseau Movement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hesab.com.

À propos de Movement

Movement est une plateforme mondiale dédiée au règlement et à la génération de rendement des stablecoins. Elle est basée sur Move, le langage de programmation conçu par Meta pour les applications financières. Move a été conçue dès l’origine dans le but de sécuriser les actifs financiers, ce qui en fait une solution spécifiquement adaptée aux transferts de fonds réels à grande échelle par-delà les frontières.

Les néobanques, les fintechs et les plateformes de paiement s’appuient sur Movement pour régler instantanément leurs transactions transfrontalières. Les circuits traditionnels de transfert de fonds nécessitent des milliards de dollars de liquidités préfinancées et impliquent des délais de traitement allant de deux à cinq jours. Movement réduit cette charge en capital ainsi que les goulots d’étranglement liés à la chaîne traditionnelle des banques correspondantes en diminuant les coûts et en fournissant aux institutions financières une infrastructure technologique fiable sur laquelle elles peuvent s’appuyer en toute confiance. Pour en savoir plus sur Movement, rendez-vous sur le site de MovementNetwork.xyz et suivez-nous sur X.

À propos de DFNS

DFNS est la première plateforme de core banking dédiée aux actifs numériques. Elle s’intercale entre les systèmes existants d’une institution et les blockchains sur lesquelles ces actifs circulent et sont réglés, en combinant au sein d’une seule et même plateforme l’infrastructure de portefeuilles, la gestion des clés, le traitement des transactions, l’application des politiques de contrôle et les intégrations de conformité, le tout sur plus de 100 blockchains. Plus de 400 institutions et acteurs de la fintech utilisent DFNS comme infrastructure de référence. Depuis 2020, l’entreprise a sécurisé plus de 100 milliards d’euros d’actifs. Elle traite chaque mois environ 1 % du volume mondial des transactions en stablecoins, et à ce jour elle n’a encore enregistré aucune faille de sécurité ni aucune perte de clé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dfns.co.

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