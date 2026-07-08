Quadient obtient la certification Great Place to Work® aux États-Unis, au Royaume-Uni et en République tchèque

Cette certification marque une étape importante dans l'ambition de Quadient d'être reconnue comme un employeur de référence d'ici 2030

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce aujourd'hui avoir obtenu la certification Great Place to Work® aux États-Unis, au Royaume-Uni et en République tchèque. Obtenue dès la première année de participation, cette certification indépendante repose exclusivement sur les retours des collaborateurs et récompense les organisations qui cultivent une culture d'entreprise fondée sur la confiance et la performance.

La certification Great Place to Work® s'appuie sur les résultats de l'enquête Trust Index™, qui évalue l'expérience des collaborateurs selon plusieurs dimensions, notamment la confiance envers le management, le respect, l'équité, la fierté d'appartenance et la convivialité au sein des équipes. Reconnue à l'échelle internationale comme une référence en matière de qualité de vie au travail, cette certification offre une évaluation indépendante de la culture d'entreprise et de l'expérience collaborateur. Quadient a lancé sa participation au programme Great Place to Work® dans trois pays dans le cadre d'une première phase et prévoit d'étendre progressivement cette démarche à d'autres pays.

« Cette certification constitue une reconnaissance externe de la culture d'entreprise que nous construisons délibérément dans le cadre de notre stratégie Elevate to 2030 », déclare Brandon Batt, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation chez Quadient. « Elle intervient à un moment clé de notre transformation, alors que l'entreprise poursuit son évolution vers une plateforme d'automatisation davantage centrée sur le digital. Cette évolution exige une exécution rigoureuse, une priorisation disciplinée et la capacité d'attirer et de fidéliser les talents indispensables à la réalisation de cette ambition. Dans ce contexte, l'engagement et la confiance des collaborateurs ne sont pas seulement des indicateurs de notre culture d'entreprise : ils constituent également des leviers essentiels de notre stratégie et de notre croissance à long terme. »

Cette certification vient compléter les dispositifs d’écoute des collaborateurs et les initiatives d'engagement déjà mis en œuvre par Quadient, en apportant une validation indépendante de sa culture d'entreprise. Elle renforce également l'engagement de l'entreprise à offrir un environnement de travail dans lequel les collaborateurs peuvent s'épanouir et développer leur carrière.

Dans un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel, la réputation d'un employeur est devenue un facteur déterminant pour attirer et fidéliser les meilleurs talents. La reconnaissance Great Place to Work® envoie un signal fort aux collaborateurs actuels et futurs, ainsi qu'aux clients et aux parties prenantes, en témoignant de l'engagement de Quadient à construire un environnement de travail fondé sur la confiance, la collaboration et la réussite collective.

Pour en savoir plus sur notre culture d'entreprise : careers.quadient.com/fr/etre-bien-ensemble.

À propos de Great Place to Work®

Autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, Great Place to Work® s'appuie sur plus de 30 ans de recherche et d'analyses pour aider les organisations à devenir des entreprises où il fait bon travailler pour tous. Sa plateforme propriétaire et son modèle For All™ permettent aux entreprises d'évaluer l'expérience de l'ensemble de leurs collaborateurs. Les organisations les plus exemplaires peuvent ainsi obtenir la certification Great Place to Work Certified™ ou figurer au prestigieux palmarès des Best Workplaces™.

Pour en savoir plus : greatplacetowork.com, ou suivez Great Place to Work sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

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