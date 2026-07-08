BAINS DE MER MONACO : Modalités de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2026 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2026

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €
Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco
R.C.S. Monaco 56 S 523
Siren : 775 751 878
ISIN : MC0000031187
Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2026
incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2026
Monaco, le 8 juillet 2026,
INFORMATION REGLEMENTEE
Document d’enregistrement universel 2026 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2026
Le document d’enregistrement universel 2026 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) le 8 juillet 2026.
Ce document est disponible sans frais au siège social de la société (Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco) et est consultable sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/
Ce Document d’enregistrement universel inclut notamment :
- le rapport financier annuel au 31 mars 2026 ;
- l’état de durabilité ;
- les rapports des contrôleurs légaux des comptes et le communiqué relatif à leurs honoraires.
Pièce jointe