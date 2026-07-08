Explosive Growth in Virtual Training and Simulation Market: Expected to Reach $1.16 Trillion by 2030

Dublin, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Virtual Training and Simulation Market Report 2026" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The virtual training and simulation market is poised for significant expansion, with projections indicating a rise from $542.2 billion in 2025 to $633.46 billion in 2026 at a 16.8% CAGR. The growth during this period is attributed to the early adoption of flight simulators, digital training tools, rising corporate training needs, and the proliferation of e-learning platforms. Additionally, heightened demand for safety-focused training has been pivotal.
Future projections demonstrate an increase to $1.16 trillion by 2030, maintaining a robust CAGR of 16.5%. Key drivers include metaverse-based learning, the surging adoption of VR headsets, and a heightened demand for cost-effective training solutions. The integration of AI analytics and the growth of remote operations are set to redefine the market landscape. Trends such as immersive skill-based training, AI-powered modules, and remote workforce development are noteworthy.
Cloud-based solutions are increasingly driving market expansion. These solutions, by allowing scalable infrastructure, lower operational costs while boosting efficiency. Virtual training and simulation applications leverage these cloud solutions, ensuring real-time access to immersive learning environments that facilitate remote collaboration and optimize performance.
As of December 2023, Eurostat highlighted a notable increase in the adoption of cloud computing services across the European Union, with a 4.2 percentage point rise, showcasing a trend that is propelling the market further.
Leading firms in the virtual training and simulation sector, such as SimX, are revolutionizing the market with innovations like the VALOR Virtual Reality Medical Simulation System. This fully immersive VR system, especially under U.S. Space Force contracts, underscores the rising corporate interest in repeatable, cost-efficient, and realistic training modules.
Strategic acquisitions further illustrate market movements. In March 2024, Cornerstone OnDemand Inc. acquired Talespin, enhancing its immersive learning offerings with advanced XR technology. Such moves highlight the market's competitive dynamics and potential for continued evolution.
Prominent companies, including Raytheon Technologies, The Boeing Company, and Lockheed Martin, continue to shape the landscape, alongside IBM, Oracle, and several other global entities.
Regionally, North America led the market in 2025, while Asia-Pacific is predicted to be the fastest growing region. Factors affecting this growth include regional tariffs, which have impacted the cost of importing key hardware components, leading to a tilt towards localized manufacturing. This shift supports regional training ecosystems, bolstering long-term supply chain resilience.
The virtual training and simulation market, an intersection of digital tools and real-world replicative environments, primarily comprises hardware, software, and service offerings. These are extensively utilized across various sectors, including corporate, defense, aviation, healthcare, and education, catering to enterprises, government bodies, educational institutions, and healthcare service providers.
This market is characterized by the revenues generated from services such as consulting, custom development, and implementation, along with the sale of related software and hardware, marking a vibrant and resilient industry trajectory.
Virtual Training And Simulation Market Global Report 2026 delivers crucial insights to strategists, marketers, and senior management, facilitating a deep understanding of market dynamics and projections. As an authoritative analysis, this report focuses on the rapidly expanding virtual training and simulation sector, offering a strategic roadmap for market trends over the next decade and beyond.
Reasons to Purchase:
- Acquire comprehensive insights with extensive geographical coverage across 16 regions.
- Evaluate the macroeconomic impact of geopolitical conflicts, trade policies, inflation, and regulatory transformations.
- Develop regional and national strategies leveraging localized data and insights.
- Identify and invest in growth segments for market advantage.
- Utilize forecast data to surpass competition, informed by key market drivers and trends.
- Enhance customer understanding via end-user analysis.
- Benchmark against competitors in terms of market share, innovation, and brand potency.
- Assess the total addressable market (TAM) with attractiveness scoring to gauge market viability.
- Leverage reliable data for both internal and external presentations.
- Receive updated data accompanied by an Excel dataset for seamless extraction and analysis.
- Access data in an intuitive Excel dashboard format.
Description
This report provides critical answers to questions on the largest and most dynamic markets for virtual training and simulation and their connection to broader economic and demographic trends. It addresses forces such as technological disruption, regulatory changes, and shifting consumer preferences shaping market evolution.
Covering key market characteristics, growth metrics, segmentation, regional breakdowns, competitive landscape, and more, the report meticulously traces historic and projected market trajectories. Notable sections include:
- Market Characteristics: Detailed analysis of market dynamics, differentiation, and innovation trends.
- Supply Chain Analysis: Comprehensive assessment of the value chain, focusing on raw materials, resources, and competition.
- Trends and Strategies: Examination of emerging technology trends like digital transformation and AI-driven innovation.
- Regulatory and Investment Landscape: Overview of regulatory frameworks, investment trends, and government policies impacting growth.
- Market Size and Forecast: Evaluation of market potential amidst influential factors like AI advancements, geopolitical tensions, and macroeconomic fluctuations.
- TAM Analysis: Strategic insights and growth opportunities through market size comparison and potential estimation.
- Market Segmentation: Comprehensive breakdown of market into sub-markets.
- Regional and Country Analysis: Geographical market analysis with historic and forecast data for nuanced insights.
- Competitive Landscape: Detailed overview of market competitiveness, recent financial deals, and company rankings.
Report Scope
Markets Covered:
- By Component: Hardware, Software, Services
- By Technology: Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Artificial Intelligence (AI)
- By Application: Corporate Training, Military Training, Aviation Training, Healthcare Training, Education And Academia
- By End-user: Enterprises, Government And Defense, Educational Institutions, Healthcare Providers
Companies Mentioned: Raytheon Technologies Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin, IBM, Oracle, BAE Systems, and more.
Geographical Coverage: Extensive analysis including countries like USA, China, Germany, and regions such as Asia-Pacific, Western Europe, North America, Middle East, Africa.
Data and Format: Historical data spanning five years with a ten-year forecast, with delivery in Word, PDF, Interactive Report, and Excel Dashboard. Additional benefits include bi-annual data updates, customization, and expert consultant support.
Key Attributes:
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|250
|Forecast Period
|2026 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$633.46 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$1160 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|16.5%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1. Executive Summary
1.1. Key Market Insights (2020-2035)
1.2. Visual Dashboard: Market Size, Growth Rate, Hotspots
1.3. Major Factors Driving the Market
1.4. Top Three Trends Shaping the Market
2. Virtual Training and Simulation Market Characteristics
2.1. Market Definition & Scope
2.2. Market Segmentations
2.3. Overview of Key Products and Services
2.4. Global Virtual Training and Simulation Market Attractiveness Scoring and Analysis
2.4.1. Overview of Market Attractiveness Framework
2.4.2. Quantitative Scoring Methodology
2.4.3. Factor-Wise Evaluation
Growth Potential Analysis, Competitive Dynamics Assessment, Strategic Fit Assessment and Risk Profile Evaluation
2.4.4. Market Attractiveness Scoring and Interpretation
2.4.5. Strategic Implications and Recommendations
3. Virtual Training and Simulation Market Supply Chain Analysis
3.1. Overview of the Supply Chain and Ecosystem
3.2. List of Key Raw Materials, Resources & Suppliers
3.3. List of Major Distributors and Channel Partners
3.4. List of Major End Users
4. Global Virtual Training and Simulation Market Trends and Strategies
4.1. Key Technologies & Future Trends
4.1.1 Immersive Technologies (Ar/Vr/Xr) & Digital Experiences
4.1.2 Artificial Intelligence & Autonomous Intelligence
4.1.3 Industry 4.0 & Intelligent Manufacturing
4.1.4 Digitalization, Cloud, Big Data & Cybersecurity
4.1.5 Autonomous Systems, Robotics & Smart Mobility
4.2. Major Trends
4.2.1 Immersive Skill Based Training Platforms
4.2.2 Simulation Driven Risk Free Learning
4.2.3 AI Powered Adaptive Training Modules
4.2.4 Remote and Distributed Workforce Training
4.2.5 Data Driven Performance Assessment
5. Virtual Training and Simulation Market Analysis of End Use Industries
5.1 Enterprises
5.2 Government and Defense Organizations
5.3 Educational Institutions
5.4 Healthcare Providers
5.5 Aviation Training Centers
6. Virtual Training and Simulation Market - Macro Economic Scenario Including the Impact of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, Supply Chain Impact from Tariff War & Trade Protectionism, and Covid and Recovery on the Market
7. Global Virtual Training and Simulation Strategic Analysis Framework, Current Market Size, Market Comparisons and Growth Rate Analysis
7.1. Global Virtual Training and Simulation PESTEL Analysis (Political, Social, Technological, Environmental and Legal Factors, Drivers and Restraints)
7.2. Global Virtual Training and Simulation Market Size, Comparisons and Growth Rate Analysis
7.3. Global Virtual Training and Simulation Historic Market Size and Growth, 2020-2025, Value ($ Billion)
7.4. Global Virtual Training and Simulation Forecast Market Size and Growth, 2025-2030, 2035F, Value ($ Billion)
8. Global Virtual Training and Simulation Total Addressable Market (TAM) Analysis for the Market
8.1. Definition and Scope of Total Addressable Market (TAM)
8.2. Methodology and Assumptions
8.3. Global Total Addressable Market (TAM) Estimation
8.4. TAM vs. Current Market Size Analysis
8.5. Strategic Insights and Growth Opportunities from TAM Analysis
9. Virtual Training and Simulation Market Segmentation
9.1. Global Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Hardware, Software, Services
9.2. Global Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Technology, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Artificial Intelligence (AI)
9.3. Global Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Corporate Training, Military Training, Aviation Training, Healthcare Training, Education and Academia
9.4. Global Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by End-user, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Enterprises, Government and Defense, Educational Institutions, Healthcare Providers
9.5. Global Virtual Training and Simulation Market, Sub-Segmentation of Hardware, by Type, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Head-Mounted Displays (HMDs), Motion Tracking Devices, Projectors and Display Walls, Simulators, Input Devices, Audio Devices
9.6. Global Virtual Training and Simulation Market, Sub-Segmentation of Software, by Type, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Simulation Software, Training Management Systems, Content Creation Software, Game Engines, Scenario Generation Software, Analytics and Reporting Tools
9.7. Global Virtual Training and Simulation Market, Sub-Segmentation of Services, by Type, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Training and Education Services, System Integration and Deployment, Consulting Services, Support and Maintenance Services, Managed Services
10. Virtual Training and Simulation Market, Industry Metrics by Country
10.1. Global Virtual Training and Simulation Market, Average Selling Price by Country, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $
10.2. Global Virtual Training and Simulation Market, Average Spending Per Capita (Employed) by Country, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $
11. Virtual Training and Simulation Market Regional and Country Analysis
11.1. Global Virtual Training and Simulation Market, Split by Region, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
11.2. Global Virtual Training and Simulation Market, Split by Country, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
12. Asia-Pacific Virtual Training and Simulation Market
12.1. Asia-Pacific Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
12.2. Asia-Pacific Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
13. China Virtual Training and Simulation Market
13.1. China Virtual Training and Simulation Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
13.2. China Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
14. India Virtual Training and Simulation Market
14.1. India Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
15. Japan Virtual Training and Simulation Market
15.1. Japan Virtual Training and Simulation Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
15.2. Japan Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
16. Australia Virtual Training and Simulation Market
16.1. Australia Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
17. Indonesia Virtual Training and Simulation Market
17.1. Indonesia Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
18. South Korea Virtual Training and Simulation Market
18.1. South Korea Virtual Training and Simulation Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
18.2. South Korea Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
19. Taiwan Virtual Training and Simulation Market
19.1. Taiwan Virtual Training and Simulation Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
19.2. Taiwan Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
20. South East Asia Virtual Training and Simulation Market
20.1. South East Asia Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
20.2. South East Asia Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
21. Western Europe Virtual Training and Simulation Market
21.1. Western Europe Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
21.2. Western Europe Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
22. UK Virtual Training and Simulation Market
22.1. UK Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
23. Germany Virtual Training and Simulation Market
23.1. Germany Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
24. France Virtual Training and Simulation Market
24.1. France Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
25. Italy Virtual Training and Simulation Market
25.1. Italy Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
26. Spain Virtual Training and Simulation Market
26.1. Spain Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
27. Eastern Europe Virtual Training and Simulation Market
27.1. Eastern Europe Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
27.2. Eastern Europe Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
28. Russia Virtual Training and Simulation Market
28.1. Russia Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
29. North America Virtual Training and Simulation Market
29.1. North America Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
29.2. North America Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
30. USA Virtual Training and Simulation Market
30.1. USA Virtual Training and Simulation Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
30.2. USA Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
31. Canada Virtual Training and Simulation Market
31.1. Canada Virtual Training and Simulation Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
31.2. Canada Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
32. South America Virtual Training and Simulation Market
32.1. South America Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
32.2. South America Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
33. Brazil Virtual Training and Simulation Market
33.1. Brazil Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
34. Middle East Virtual Training and Simulation Market
34.1. Middle East Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
34.2. Middle East Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
35. Africa Virtual Training and Simulation Market
35.1. Africa Virtual Training and Simulation Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
35.2. Africa Virtual Training and Simulation Market, Segmentation by Component, Segmentation by Technology, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
36. Virtual Training and Simulation Market Regulatory and Investment Landscape
37. Virtual Training and Simulation Market Competitive Landscape and Company Profiles
37.1. Virtual Training and Simulation Market Competitive Landscape and Market Share 2024
37.1.1. Top 10 Companies (Ranked by revenue/share)
37.2. Virtual Training and Simulation Market - Company Scoring Matrix
37.2.1. Market Revenues
37.2.2. Product Innovation Score
37.2.3. Brand Recognition
37.3. Virtual Training and Simulation Market Company Profiles
37.3.1. Raytheon Technologies Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.2. The Boeing Company Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.3. Lockheed Martin Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.4. International Business Machines Corporation (IBM) Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.5. Oracle Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
38. Virtual Training and Simulation Market Other Major and Innovative Companies
BAE Systems, Thales Group, L3Harris Technologies Inc. (L3 Link Simulation & Training - Subsidiary), Rockwell Collins Inc., Rheinmetall AG, Elbit Systems Ltd., Saab AB, CAE Inc., QinetiQ Group plc, FlightSafety International Inc., Kratos Defense & Security Solutions Inc., Laerdal Medical Corporation, ON24 Inc., BMC Software Inc., the DiSTI Corporation
39. Global Virtual Training and Simulation Market Competitive Benchmarking and Dashboard
40. Key Mergers and Acquisitions in the Virtual Training and Simulation Market
41. Virtual Training and Simulation Market High Potential Countries, Segments and Strategies
41.1. Virtual Training and Simulation Market in 2030 - Countries Offering Most New Opportunities
41.2. Virtual Training and Simulation Market in 2030 - Segments Offering Most New Opportunities
41.3. Virtual Training and Simulation Market in 2030 - Growth Strategies
41.3.1. Market Trend Based Strategies
41.3.2. Competitor Strategies
Companies Featured
The companies featured in this Virtual Training and Simulation market report include:
- Raytheon Technologies Corporation
- The Boeing Company
- Lockheed Martin Corporation
- International Business Machines Corporation (IBM)
- Oracle Corporation
- BAE Systems
- Thales Group
- L3Harris Technologies Inc. (L3 Link Simulation & Training - Subsidiary)
- Rockwell Collins Inc.
- Rheinmetall AG
- Elbit Systems Ltd.
- Saab AB
- CAE Inc.
- QinetiQ Group plc
- FlightSafety International Inc.
- Kratos Defense & Security Solutions Inc.
- Laerdal Medical Corporation
- ON24 Inc.
- BMC Software Inc.
- The DiSTI Corporation
- Cubic Corporation
For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/p5x94v
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