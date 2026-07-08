La Yorkville University sur le point d’acquérir la Beal University Canada, renforçant ainsi l’avenir de la formation en soins infirmiers au Nouveau-Brunswick

SACKVILLE, Nouveau-Brunswick, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Yorkville University a annoncé son intention d’acquérir la Beal University Canada, sous réserve des autorisations réglementaires applicables, des exigences de désignation conditionnelle et d’autres conditions de clôture. Ce changement de propriété institutionnelle vise à assurer la viabilité et le renforcement à long terme de la formation en soins infirmiers dans la province, à un moment où la demande de professionnelles et professionnels de la santé ne cesse de croître.

« Il s’agit d’une avancée importante et prometteuse pour la formation en soins infirmiers au Nouveau-Brunswick », a affirmé Julia Christensen Hughes, rectrice et vice-chancelière de la Yorkville University. « Nous avons comme priorité d’assurer la stabilité pour les personnes étudiantes et le corps professoral tout en établissant les bases d’une incidence réfléchie et responsable. L’efficacité du programme demeure la même et les personnes étudiantes peuvent avoir confiance en la qualité et la reconnaissance de leur formation. Nous prévoyons finaliser la transaction au début septembre, à temps pour le commencement du semestre d'automne'. »

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a accordé à la Yorkville University une désignation conditionnelle en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires et l’Ordre de la pratique infirmière du Nouveau-Brunswick (OPINB) participe activement à l’examen de la transition du programme. Une fois la transaction conclue en septembre 2026, le programme de baccalauréat en sciences infirmières (B. Sc. inf.) continuera d’être dispensé sans modification du programme d’études, des heures de stage clinique ou des normes universitaires. Les personnes étudiantes poursuivront leurs études sans interruption et obtiendront un diplôme reconnu répondant à toutes les exigences de l’OPINB en matière de permis. Le corps professoral et le personnel devraient être maintenus en poste dans le cadre de la transition, ce qui permettra d’assurer la continuité de l’enseignement et du soutien aux personnes étudiantes.

« La réussite des personnes étudiantes et l’excellence des programmes sont au cœur de ce processus », a mentionné Ian Freedman, PDG de la Yorkville University. « Nous nous engageons à travailler en toute transparence avec les organismes de réglementation, le corps professoral et les personnes étudiantes pour veiller à une transition en douceur et maintenir une expérience étudiante de qualité. »

Fondée en 2004, la Yorkville University est un établissement qui évolue avec fierté au Canada et qui offre l’un des écosystèmes d’apprentissage les plus adaptés au pays. En raison de son large éventail de programmes couvrant les domaines des affaires, des arts créatifs, du design, de la santé mentale et de l’éducation, cette université offre aux Canadiennes et Canadiens des possibilités de formation professionnelle qui leur permettent d’apporter une contribution importante aux collectivités partout au Canada. L’ajout d’un programme de B. Sc. inf. en plein essor à cette offre déjà solide s’inscrit naturellement dans l’engagement de la Yorkville University à donner aux personnes apprenantes les moyens de satisfaire les besoins économiques et sociétaux en constante évolution du Canada. Cette transaction permettra à la Yorkville University, qui dispose déjà de campus au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Colombie-Britannique, de se joindre aux efforts déjà déployés pour répondre aux besoins en main-d’œuvre du secteur de la santé au Nouveau-Brunswick en formant la prochaine génération de professionnelles et professionnels en soins infirmiers.

« Cette acquisition stratégique marque un nouveau chapitre passionnant d’essor pour notre programme de soins infirmiers. En alignant notre programme d’études en soins de santé, qui a fait ses preuves, sur l’infrastructure étendue de la Yorkville University, nous ouvrons des possibilités sans précédent pour nos personnes étudiantes et notre corps professoral. Ces mesures prises ensemble feront en sorte d’amplifier notre incidence sur le secteur universitaire et d’accélérer la formation de personnes diplômées en soins infirmiers hautement qualifiés pour le secteur de la santé », a mentionné Sheryl DeWalt, rectrice de la Beal University Canada.

La Yorkville University continuera de fournir des mises à jour sur cette transaction à mesure que le processus d’approbation réglementaire progressera et reste déterminée à maintenir un dialogue ouvert et continu avec toutes les parties prenantes.

À propos de la Yorkville University

La Yorkville University est née d’une vision audacieuse, à savoir proposer des programmes adaptés, rigoureux et axés sur la carrière qui transforment des vies. Depuis 2004, elle a pris de l’ampleur au point où elle englobe plusieurs campus à l’échelle du Canada dans le cadre de modalités d’apprentissage à la fois en ligne et sur le campus. Les personnes diplômées de cet établissement ont pu faire progresser leur carrière grâce à des programmes en sciences du comportement, en sciences sociales, en commerce, en design et en arts créatifs. Au moyen d’une approche centrée sur la personne étudiante et axée sur la pratique, la Yorkville University dote les personnes diplômées de compétences recherchées par les employeurs, ce qui fait d’elle l’une des plus grandes universités privées au Canada. Pour avoir des détails, consulter https://www.yorkvilleu.ca/ (en anglais).

À propos de la Beal University Canada

La Beal University Canada (BUC), située à Sackville, au Nouveau-Brunswick, est un établissement privé de premier plan qui a pour mission de pallier les pénuries régionales de personnel de santé grâce à une formation en soins infirmiers accélérée et de haute qualité. Fondée en 2023, la BUC propose un programme hybride innovant de baccalauréat en sciences infirmières (B. Sc. inf.) d’une durée de 30 mois, qui combine un apprentissage en ligne adapté avec des laboratoires de simulation avancés sur le campus et des stages cliniques. En raison de son calendrier modulaire s’étalant sur toute l’année, la BUC élimine les listes d’attente universitaires traditionnelles, ce qui permet d’offrir aux personnes étudiantes un parcours accéléré pour se présenter à l’examen NCLEX-RN et intégrer le marché du travail à titre d’infirmières et infirmiers immatriculés autorisés. Puisqu’elle a des campus à Sackville et à Miramichi, la BUC est bien placée pour se vouer à la formation de la prochaine génération de leaders hautement qualifiés dans le domaine de la santé à l’échelle du Canada atlantique.

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