Shoppers Drug Mart et Obésité Canada annoncent une nouvelle collaboration pour aider à élargir l’accès aux soins en obésité pour les Canadiens

TORONTO, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Shoppers Drug Mart et Obésité Canada ont annoncé une nouvelle collaboration visant à mieux faire connaître l’obésité comme maladie chronique, à réduire les préjugés et la stigmatisation liés au poids, et à aider davantage de Canadiens à accéder à des soins et à des ressources fondés sur des données probantes grâce à des initiatives comme le programme de gestion du poids de Shoppers Drug Mart.

Cette collaboration reflète un engagement commun envers des soins compatissants et multidisciplinaires, conformes aux principes des Lignes directrices de pratique clinique canadiennes sur l’obésité chez l’adulte.[1] Des membres de l’équipe de soins de Shoppers Drug Mart ont participé à des programmes de formation d’Obésité Canada conçus pour soutenir des soins en obésité éclairés par des données probantes et tenant compte de la stigmatisation liée au poids, et se sont engagés à soutenir la sensibilisation et l’éducation du public au sujet du surpoids et de l’obésité.

Alors que de nombreux Canadiens rencontrent des obstacles dans l’accès aux soins primaires,[2] des modèles de soins multidisciplinaires et virtuels peuvent aider à accroître la capacité du système de santé en dirigeant les gens vers d’autres moyens de soutien. Dans le cadre de cette collaboration, Shoppers Drug Mart et Obésité Canada travailleront ensemble à l’éducation du public, aux initiatives de sensibilisation, aux efforts de réduction de la stigmatisation et à la promotion des ressources de soins en obésité fondées sur des données probantes.

Dans le cadre de ses efforts plus vastes visant à accroître l’accès aux soins, Shoppers Drug Mart a lancé un programme de gestion du poids, un service virtuel gratuit offert dans les provinces participantes. Le programme permet aux patients admissibles de communiquer avec une équipe multidisciplinaire, comprenant un·e infirmier·ère praticien·ne et un·e diététiste professionnel·le, en plus d’offrir du soutien en personne de la part du pharmacien·ne de leur choix. Lorsque cela est cliniquement approprié, des médicaments pour la gestion du poids peuvent être prescrits aux patients dans le cadre d’un plan de soins personnalisés. Les patients reçoivent également des conseils personnalisés, des ressources éducatives et des outils axés sur le comportement par l’entremise du site Web de Shoppers Drug Mart.

« Chez Shoppers Drug Mart, notre mission est d’aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, et nous sommes fiers de collaborer avec Obésité Canada pour mieux faire connaître l’obésité en tant que maladie chronique et améliorer l’accès aux soins de l’obésité fondés sur des données probantes », a déclaré Ruchi Kumar, VP, Services pharmaceutiques et initiatives stratégiques chez Shoppers Drug Mart. « Grâce à notre programme de gestion du poids, appuyé par une équipe de soins multidisciplinaire, nous pouvons aider à mettre davantage de Canadiens en relation avec des ressources et des conseils qui favorisent des résultats importants pour leur santé. »

L’obésité est une maladie chronique complexe, influencée par les facteurs biologiques, génétiques, environnementaux, comportementaux et sociaux. Elle est également associée à de nombreuses autres maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension et plusieurs cancers. Pour les Canadiens en situation de surpoids ou vivant avec l’obésité, l’accès à des soins respectueux et fondés sur des données probantes peut favoriser une meilleure santé, une meilleure qualité de vie et un bien-être durable.

Offrir aux professionnels de la santé une formation fondée sur des données probantes favorise des conversations plus éclairées sur l’obésité dans l’ensemble du système de santé. « En tant que maladie chronique complexe, l’obésité mérite les mêmes soins compatissants et fondés sur des données probantes que toute autre maladie chronique », a déclaré Lisa Schaffer, directrice générale d’Obésité Canada. « Cette collaboration témoigne d’un engagement commun à améliorer la sensibilisation, à réduire la stigmatisation et à aider davantage de Canadiens à comprendre les options de soins fondées sur des données probantes et à y accéder. L’éducation joue un rôle important dans ce travail. »

Le programme de gestion du poids de Shoppers Drug Mart est actuellement offert dans les provinces participantes suivantes : Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Pour en savoir plus sur le programme, y compris les critères d’admissibilité, consultez le site www.shoppersdrugmart.ca/weight.

À propos du programme de gestion du poids de Shoppers Drug Mart

Le programme de gestion du poids est un service personnalisé gratuit offert uniquement en ligne dans les provinces participantes. Il aide les Canadiens à atteindre leurs objectifs de gestion du poids grâce à un accès virtuel à des infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens et à des diététistes, ainsi qu’au soutien de pharmaciennes et pharmaciens à la pharmacie de leur choix. Élaboré en partie dans le cadre d’une entente de licence et de services avec Launchit Solutions, faisant affaire sous le nom Medical Weight Management Centre of Canada, le programme comprend des évaluations virtuelles, un soutien continu et des ressources éducatives accessibles par l’entremise du site Web de Shoppers Drug Mart pendant une période de 12 mois. De plus amples renseignements se trouvent sur le site www.shoppersdrugmart.ca/weight.

À propos de Shoppers Drug Mart Inc.

Shoppers Drug Mart Inc. est l’un des noms les plus reconnus de l’industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu’ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences à plus de 150 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec) ou en est propriétaire. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d’ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d’autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. PharmaprixMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos d’Obésité Canada

Obésité Canada est un organisme de bienfaisance enregistré national et la principale voix du Canada pour l’obésité. Nous établissons un lien entre la science, l’expérience vécue et la défense des intérêts pour changer la façon dont le Canada perçoit, soutient et comprend les personnes touchées par l’obésité. Notre travail stimule les progrès en matière de soins de santé, de politiques et de compréhension du public, et est rendu possible grâce au soutien des donateurs, des partenaires et des commanditaires qui partagent notre vision d’un avenir plus sain et plus équitable.

Pour toute demande des médias, communiquez avec : prloblaw@loblaw.ca

[1] Wharton S. et al. « Obesity in Adults: A Clinical Practice Guideline » CMAJ Août 2020, 192 (31) E875-E891; DOI : 10.1503/cmaj.191707.

[2] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2025002/article/00002-eng.htm