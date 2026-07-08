Die EBC App ist jetzt verfügbar: Professionelles mobiles Kontomanagement für alle Trader

LONDON, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group („EBC“) hat offiziell die EBC App eingeführt, eine spezielle mobile Anwendung für das Kontomanagement, die von der EBC Financial Group (SVG) LLC bereitgestellt wird. Sie wurde entwickelt, um Tradern die Verwaltung von Konten, Geldern, Handelsaktivitäten und Support über eine einzige sichere, optimierte Benutzeroberfläche zu vereinfachen.

Die EBC App wurde speziell für die Anforderungen des modernen mobilen Handels entwickelt und vereint die wichtigsten Funktionen des Kontomanagements, die Trader bislang häufig über verschiedene Plattformen hinweg nutzten. Ob Kontowechsel, Guthabenverwaltung, Copy Trading oder mehrsprachiger Kundensupport: Die App bietet sämtliche zentralen Funktionen in einer einzigen Anwendung und schafft so ein vernetztes, effizientes und komfortables Handelserlebnis in jeder Phase der Trading-Aktivität.

Mit der Einführung der EBC App setzt EBC seine Investitionen in traderorientierte Technologien konsequent fort und unterstreicht den Anspruch, weltweit transparente, verlässliche und konsequent auf die Bedürfnisse seiner Kunden ausgerichtete Dienstleistungen bereitzustellen.

Eine zentrale mobile Lösung für modernes Trading

Angesichts immer schnellerer, globalerer und stärker vom Echtzeitzugriff abhängiger Trading-Aktivitäten benötigen Trader Tools, die eine übersichtliche und kontrollierte Kontoverwaltung ermöglichen.

Die EBC App trägt diesem Bedarf Rechnung, indem sie alle wesentlichen Funktionen des Kontomanagements auf einer einzigen mobilen Plattform zusammenführt. Anstatt zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln, um Kontoaktivitäten zu prüfen, Kapital zu verwalten, Handelssignale zu verfolgen oder den Support zu kontaktieren, können Nutzer nun alle Funktionen zentral über eine App steuern.

Die Anwendung richtet sich an bestehende EBC-Kunden ebenso wie an Trader, die eine effizientere Plattform suchen, oder an Neueinsteiger, die einen unkomplizierten Zugang zum professionellen Kontomanagement wünschen.

„Die EBC App wurde speziell auf die Anforderungen moderner Trader zugeschnitten – für eine schnelle, sichere und flexible Kontoverwaltung, jederzeit und überall. Indem wir Kontozugriff, Kapitalverwaltung, Copy Trading und Support in einer einzigen Anwendung zusammenführen, ermöglichen wir es unseren Kunden, ihre Trading-Aktivitäten jederzeit und überall souverän im Blick zu behalten“, sagt Andria Phiniefs, Marketing Director, EBC Financial Group.

Die wichtigsten Funktionen des Kontomanagements – speziell für mobile Endgeräte entwickelt

Die EBC App konzentriert sich auf die Funktionen, die Trader im Alltag am häufigsten nutzen. Dadurch bleibt das Kontomanagement schnell, intuitiv und übersichtlich.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Verwaltung mehrerer Konten: Nutzer können mühelos zwischen verschiedenen Konten wechseln. Guthaben, Positionen und Trading-Aktivitäten werden dabei in Echtzeit synchronisiert und ermöglichen jederzeit einen transparenten Überblick über den Gesamtkontostatus.

Ein- und Auszahlungen: Die App unterstützt schnelle und sichere Geldtransfers, sodass Ein- und Auszahlungen direkt über das mobile Endgerät vorgenommen werden können.

Copy-Trading-Community: Trader erhalten Zugang zu Handelssignalen und können Strategien erfahrener Marktteilnehmer übernehmen. Neue Trader profitieren so von praxisnahen Einblicken in bewährte Handelsansätze, während erfahrene Trader zusätzliche Möglichkeiten erhalten, geeignete Strategien zu entdecken.

Mehrsprachiger 24/7-Kundensupport: Über die App steht Kunden rund um die Uhr Unterstützung in mehreren Sprachen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Marktbenachrichtigungen und aktuelle Informationen zu Aktionen, damit Nutzer jederzeit auf dem Laufenden bleiben.

Entwickelt für jede Phase der Trading-Erfahrung

Für bestehende EBC-Kunden ergänzt die EBC App die Desktop-Anwendung sinnvoll, indem sie den mobilen Zugriff auf Konto- und Guthabenverwaltung ermöglicht, ohne bestehende Arbeitsabläufe zu verändern.

Trader, die nach einer Alternative zu ihrer bisherigen Plattform suchen, profitieren von einer übersichtlichen, zentralen Lösung für das mobile Kontomanagement – unterstützt durch die leistungsstarke Ausführungsinfrastruktur von EBC. Mit ihrer Smart Order Routing Engine ermöglicht EBC Preisverbesserungen bei der Ausführung von Kundenorders. Mehr als 87,6 % aller Aufträge werden zu einem günstigeren Preis ausgeführt als ursprünglich angefordert. Darüber hinaus verarbeitet die Plattform mehr als 1.000 Orders pro Sekunde, erzielt durchschnittliche Ausführungsgeschwindigkeiten von unter 20 ms, bietet eine Datenübertragungsstabilität von bis zu 98,75 %, Raw-ECN-Spreads ab 0,0 Pips, Liquidität durch mehr als 25 führende Investmentbanken und Hedgefonds sowie einen VIP-Service, der rund um die Uhr verfügbar ist.

Auch für Einsteiger erleichtert die App den Zugang zum professionellen Trading. Die Kombination aus intuitiver Bedienung, praxisnahen Tools, persönlichem Support, Copy-Trading-Funktionen und dem Zugang zum umfassenden Trading-Ökosystem von EBC senkt die Einstiegshürden und unterstützt den erfolgreichen Start.

Stärkung des „Trader-First“-Digitalökosystems von EBC

Die EBC Financial Group ist ein weltweit regulierter Multi-Asset-Broker, der Trader auf internationalen Finanzmärkten unterstützt. Mit der Einführung der EBC App baut die Unternehmensgruppe ihr digitales Ökosystem weiter aus und erweitert ihre professionellen Lösungen für das Kontomanagement um eine leistungsstarke mobile Anwendung.

Die App ergänzt das umfassende Angebot von EBC an Trading-Lösungen und Services, darunter den Zugang zu verschiedenen Anlageklassen, leistungsfähige Handelsplattformen, Analyse-Tools, persönlichen Kundensupport sowie umfangreiche Bildungsangebote für Trader. Darüber hinaus wurde EBC von World Finance bereits drei Jahre in Folge ausgezeichnet – unter anderem in den Kategorien Most Trusted Broker, Best Trading Platform, Best CFD Broker, Best FX Trading Platform und Best Trade Execution.

Mit der Einführung der EBC App baut EBC die Zugänglichkeit seiner Trading-Infrastruktur weiter aus und unterstützt Kunden dabei, ihre Konten mit noch mehr Flexibilität, Kontrolle und Vertrauen zu verwalten.

Die EBC App ist verfügbar unter: https://www.ebc.com/mobile

Haftungsausschluss

Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen („EBC“) dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet – vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften – insbesondere durch die Initiative „United to Beat Malaria“ der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

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Medienkontakt:

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