L’application EBC est désormais disponible : une gestion de compte mobile professionnelle, conçue pour tous les traders

LONDRES, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (« EBC ») a officiellement lancé l’application EBC, une application mobile de gestion de comptes fournie par EBC Financial Group (SVG) LLC. Destinée à simplifier la gestion des comptes, des fonds et des activités de trading, ainsi que l’accès à l’assistance, elle offre une interface unique, sécurisée et intuitive.

Conçue pour l’environnement de trading mobile actuel, l’application EBC regroupe les principales fonctions de compte que les traders gèrent souvent sur plusieurs plateformes. Qu’il s’agisse de basculer d’un compte à l’autre, de suivre ses fonds, d’accéder à des opportunités de copy trading ou de bénéficier d’une assistance multilingue, elle offre une expérience de trading plus connectée, plus efficace et plus accessible aux clients à chaque étape de leur parcours.

Ce lancement témoigne de l’engagement d’EBC à investir dans des technologies axées sur les traders, et réaffirme sa volonté de proposer des services transparents, fiables et centrés sur l’utilisateur sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Une expérience mobile unifiée pour les traders modernes

Dans un contexte où l’activité de trading s’accélère, s’internationalise et dépend de plus en plus d’un accès en temps réel, les traders ont besoin d’outils leur permettant de gérer leurs comptes avec davantage de clarté et de contrôle.

L’application EBC répond à ce besoin en regroupant les fonctions essentielles de gestion de compte sur une même plateforme mobile. Au lieu de passer d’un outil à l’autre pour consulter l’activité de leurs comptes, gérer leurs fonds, suivre les signaux de trading ou contacter l’assistance, les utilisateurs peuvent désormais accéder à ces services via une seule application intégrée.

L’application s’adresse aux clients actuels d’EBC, aux traders envisageant de migrer vers une plateforme plus simple, ainsi qu’aux nouveaux acteurs du marché à la recherche d’une prise en main facilitée de la gestion de compte professionnelle.

« L’application EBC a été conçue pour s’adapter à la façon dont les traders gèrent leurs comptes aujourd’hui : rapidement, en toute sécurité et souvent en situation de mobilité. En centralisant l’accès au compte, la gestion des fonds, le copy trading et l’assistance, nous permettons à nos clients de garder le contrôle, où qu’ils se trouvent », explique Andria Phiniefs, directrice marketing du groupe EBC Financial.

Gestion de compte essentielle, optimisée pour la mobilité

L’application EBC est structurée autour des actions les plus fréquentes des traders, pour une expérience de gestion de compte rapide, intuitive et épurée.

Principales fonctionnalités :

Gestion multi-comptes : les utilisateurs passent facilement d’un compte à l’autre. Les fonds, les positions et l’activité de trading sont synchronisés en temps réel, offrant une vision claire de l’état global des comptes.

Dépôts et retraits : l’application prend en charge les transferts de fonds rapides et sécurisés, permettant aux clients de gérer leurs dépôts et retraits directement depuis leur appareil mobile.

Communauté de copy trading : les traders peuvent explorer des signaux de trading et copier les stratégies d’acteurs expérimentés du marché, offrant ainsi aux nouveaux utilisateurs un moyen pratique d’apprendre auprès d’acteurs chevronnés, tout en donnant aux traders confirmés une plus grande flexibilité dans la découverte de nouvelles stratégies.

Assistance clientèle multilingue 24 h/24 et 7 j/7 : une assistance disponible en permanence via l’application, ainsi que des notifications sur les marchés et des mises à jour promotionnelles, permettant aux utilisateurs de rester connectés où qu’ils soient.

Conçue pour accompagner les différentes étapes du parcours de trading

Pour les clients actuels d’EBC, l’application EBC constitue un prolongement naturel de l’expérience sur ordinateur, permettant de gérer les comptes et les fonds sur mobile sans perturber les flux de travail établis.

Pour les traders qui évaluent d’autres plateformes, l’application offre un moyen plus épuré et plus centralisé de gérer leurs comptes en déplacement, grâce à l’infrastructure d’exécution d’EBC. Grâce à son moteur de routage intelligent des ordres, EBC favorise l’amélioration des prix sur l’ensemble des ordres de ses clients, avec plus de 87,6 % d’ordres exécutés à un prix plus avantageux que celui demandé. La plateforme propose également plus de 1 000 ordres traités par seconde, avec des vitesses d’exécution moyennes inférieures à 20 ms, une stabilité de transmission des données jusqu’à 98,75 %, des spreads ECN bruts à partir de 0,0 pip, une liquidité assurée par plus de 25 banques d’investissement et fonds spéculatifs de premier plan, ainsi qu’un service VIP disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Pour les traders débutants, l’application facilite l’accès au marché en alliant simplicité d’utilisation, outils pratiques, assistance, fonctionnalités de copy trading et accès à l’écosystème de trading EBC au sens large.

Renforcement de l’écosystème numérique centré sur le trader d’EBC

EBC Financial Group est un courtier multi-actifs réglementé à l’échelle mondiale, au service des traders sur les marchés internationaux. Le lancement de l’application EBC renforce encore l’écosystème numérique du groupe en étendant les capacités de gestion de compte professionnelle aux appareils mobiles.

Cette solution complète la gamme plus large d’outils et de services de trading d’EBC, notamment l’accès aux marchés multi-actifs, les plateformes de trading, les outils d’analyse, l’assistance client et la formation des traders. EBC a également été distinguée par World Finance trois années consécutives, remportant des prix dans des catégories telles que « Courtier le plus fiable », « Meilleure plateforme de trading », « Meilleur courtier CFD », « Meilleure plateforme de trading Forex » et « Meilleure exécution des ordres ».

Avec le lancement de l’application EBC, EBC continue d’améliorer l’accessibilité de son infrastructure de trading et répond ainsi aux besoins de ses clients qui recherchent davantage de flexibilité, de contrôle et de confiance dans la gestion de leurs comptes.

L’application EBC est disponible sur : https://www.ebc.com/mobile

Avertissement sur les risques

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni une recommandation ni un conseil de la part d’EBC Financial Group ou d’une quelconque de ses filiales (« EBC »). La négociation de devises et de contrats sur différence (CFD) avec effet de levier présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Avant de réaliser des opérations boursières, vous devez prendre en compte vos objectifs de trading, votre niveau d’expérience et votre appétence au risque, puis consulter un conseiller financier indépendant si nécessaire.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque mondiale reconnue pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, aux îles Caïmans, et à l’île Maurice, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, incluant les devises, les matières premières, les CFD, etc.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni ; EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 années d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fier d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

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Contact presse :

Aldric Tinker Toyad

Responsable mondial des relations publiques

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Responsable principal des relations publiques

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