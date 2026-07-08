HPQ fait progresser la stratégie de déploiement de sa technologie de Réacteur de Silice Pyrogénée grâce au succès du programme pilote, qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités de marché

MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou la « Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, est heureuse de faire le point sur le déploiement commercial de la technologie exclusive de Réacteur de Silice Pyrogénée (« RSP ») développée par sa filiale en propriété exclusive, HPQ Silica Polvere Inc. (« HSPI »), en collaboration avec PyroGenèse Inc. (« PyroGenèse »).

Bien que HSPI demeure actuellement une filiale détenue à 100 % par HPQ, HPQ et PyroGenèse sont à l'étape finale de la réalisation de la transaction annoncée précédemment, aux termes de laquelle PyroGenèse acquerra une participation de 50 % dans HSPI [1], tout en demeurant le fournisseur exclusif des équipements destinés au déploiement commercial de la technologie du RSP.

À la suite de la production réussie, à l'échelle pilote, de silice pyrogénée de qualité commerciale de grade « 150 », de la validation indépendante de ses performances commerciales, de la signature d'un protocole d'entente non contraignant (MOU) visant la construction d'une usine commerciale d'une capacité de 1 000 tonnes par année, ainsi que de l'achèvement d'une importante revue d'ingénierie, HPQ estime que le programme RSP a désormais franchi l'étape de la validation technologique et amorce désormais une nouvelle phase axée sur son déploiement commercial.

Le programme pilote a atteint ses principaux objectifs

Le programme pilote avait été conçu afin d'atteindre deux objectifs principaux :

Démontrer que le RSP pouvait produire de façon fiable de la silice pyrogénée de qualité commerciale directement à partir de quartz;

Générer les données d'exploitation et d'ingénierie nécessaires à la conception, à l'estimation des coûts et à l'évaluation économique de futures installations de production commerciale.



Tout au long du programme pilote, puis à la suite de la signature du MOU, PyroGenèse a procédé à une revue détaillée des données d'exploitation générées lors des essais de production pilote. Cette analyse a permis de renforcer le niveau de confiance envers les paramètres d'exploitation prévus ainsi que les performances économiques anticipées de la technologie RSP à l'échelle commerciale.

Pour HPQ, cette étape constitue un jalon important puisqu'elle réduit de façon significative les incertitudes techniques liées au déploiement commercial de la technologie, tout en fournissant une base d'ingénierie beaucoup plus robuste pour l'évaluation des futurs projets de déploiement et des diverses opportunités d'affaires.

Les discussions commerciales de HSPI se sont élargies au-delà du cadre initial

Comme la Société l'a déjà divulgué publiquement, les parties prévoyaient compléter, d'ici la fin du deuxième trimestre de 2026, les négociations relatives au protocole d'entente non contraignant initialement annoncé. Cette échéance reflétait les informations disponibles ainsi que les occasions d'affaires connues au moment de l'annonce du protocole d'entente.

Depuis cette annonce, le succès du programme pilote, qui a confirmé la production de silice pyrogénée de qualité commerciale, combiné au niveau de confiance accru découlant de la revue d'ingénierie, a entraîné un élargissement important des occasions de marché et des partenariats stratégiques actuellement à l'étude.

En conséquence, les discussions stratégiques se sont étendues au-delà du cadre initialement envisagé. La direction estime que cet intérêt commercial accru justifie de consacrer davantage de temps à l'évaluation des structures d'affaires les plus susceptibles de maximiser la valeur à long terme de la technologie du RSP au bénéfice de la Société et de ses actionnaires.

Par conséquent, les discussions se poursuivent activement, mais un délai additionnel est nécessaire afin de mener à terme les travaux commerciaux, juridiques et techniques associés à ces nouvelles possibilités.

La stratégie d'affaires de HSPI vise la création de valeur à long terme

Le projet de coentreprise proposé demeure l'une des nombreuses initiatives stratégiques actuellement poursuivies par la Société.

Dans cette optique, la stratégie de déploiement de HSPI vise à maximiser la valeur de la technologie du RSP en privilégiant une combinaison de :

Coentreprises;

Possibilités d'octroi de licences;

Partenariats de production générant des redevances; et

D'installations de production détenues par la Société, lorsque cette approche est jugée appropriée.

La direction estime que la conception modulaire de la technologie du RSP lui procure la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre plusieurs modèles d'affaires, selon les besoins des clients, les conditions économiques régionales et les partenariats stratégiques.

« Le programme pilote a démontré que notre Réacteur de Silice Pyrogénée est capable de produire directement à partir de quartz une silice pyrogénée de qualité commerciale, tout en générant les données d'ingénierie nécessaires pour évaluer, avec un niveau de confiance considérablement accru, plusieurs avenues de déploiement commercial, » a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de HPQ Silicium. « Ce programme a permis de faire évoluer le RSP d'un projet de développement technologique vers une plateforme industrielle évolutive, appuyée par une validation indépendante, une confiance renforcée dans ses paramètres d'ingénierie et un intérêt grandissant de la part d'intervenants industriels. Notre priorité consiste maintenant à retenir la stratégie de déploiement optimale afin de positionner le RSP comme une plateforme industrielle évolutive capable de répondre aux besoins de multiples marchés et de générer une valeur durable pour nos actionnaires. »

Prochaines étapes

HPQ et HSPI entendent poursuivre leurs discussions stratégiques avec plusieurs intervenants industriels, tout en poursuivant les travaux d'ingénierie propres à chacun des projets nécessaires au déploiement futur d'installations industrielles.

La Société souligne que l'ensemble des initiatives d'affaires actuellement à l'étude demeure assujetti à la poursuite des négociations, à la conclusion d'ententes définitives, à l'obtention des approbations réglementaires requises, le cas échéant, ainsi qu'aux conditions commerciales usuelles. Par conséquent, rien ne garantit que des ententes définitives seront conclues ni qu'un quelconque projet commercial proposé se concrétisera.

RÉFÉRENCE

[1] Des renseignements additionnels concernant la transaction annoncée précédemment sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 30 mai 2024.

À propos de HPQ Silica Polvere Inc. (« HSPI ») et du Réacteur de Silice Pyrogénée (« RSP »)

À titre de fournisseur technologique de HSPI, PyroGenèse inc. est le fournisseur exclusif d'une technologie plasma utilisant le quartz (SiO₂) comme matière première pour produire, en une seule étape et au moyen d'un procédé respectueux de l'environnement, de la silice pyrogénée de qualité commerciale, tout en éliminant le recours aux produits chimiques dangereux générés par certains procédés conventionnels.

Le procédé RSP ne nécessite aucune étape additionnelle de préparation ou de transformation de la matière première, ni aucun procédé intermédiaire faisant appel à des produits chimiques toxiques. Il permet ainsi de produire directement de la silice pyrogénée à partir du quartz sur un même site de production.

Comparativement à certains procédés traditionnels comportant plusieurs étapes, les principaux avantages attendus de la technologie du RSP sont les suivants :

Réduction des coûts d'investissement; Réduction des coûts d'exploitation; Diminution des émissions de CO₂; Réduction de l'empreinte énergétique; Élimination des besoins liés à l'achat et à l'entreposage de produits chimiques dangereux; Simplification de la chaîne logistique et du procédé de fabrication grâce à un processus intégré réalisé sur un seul site, au sein d'un seul système et en une seule étape, éliminant notamment les opérations de manutention, d'entreposage, de préparation, de transformation et de transport des matières premières; Amélioration de la sécurité des opérations grâce à l'absence de produits chimiques dangereux, toxiques ou explosifs.





À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

À propos de PyroGenèse

PyroGenèse s’appuie sur plus de 35 ans de leadership en technologies plasma pour offrir des solutions d’ingénierie avancées dans les domaines de l’énergie, de la propulsion, de la destruction de matières, du chauffage de procédés, du contrôle des émissions et du développement de matériaux destinés aux industries lourdes et au secteur de la défense. Sa clientèle comprend des chefs de file mondiaux des secteurs de l’aluminium, de l’aérospatiale, de l’acier, du minerai de fer, des services publics, des services environnementaux, du secteur militaire et des gouvernements.

Depuis son siège social à Montréal et ses installations de fabrication locales, les ingénieurs, scientifiques et techniciens de PyroGenèse contribuent à l’innovation et à la commercialisation de technologies liées à la transition énergétique et aux procédés à très haute température. Les activités de PyroGenèse sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et la certification ISO est maintenue sans interruption depuis 1997. Les actions de PyroGenèse sont inscrites à la Bourse de Toronto (PYR), à l’OTCQX (PYRGF) et à la Bourse de Francfort (8PY1).

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant le projet de Réacteur à Silice Pyrogénée d’HPQ Silicon. Ces déclarations reflètent les attentes de la direction quant à la performance future, aux essais de l’usine pilote, à la commercialisation, au financement et aux étapes stratégiques. Elles reposent sur des hypothèses relatives à la technologie, aux conditions de marché, au financement, aux permis, aux chaînes d’approvisionnement et aux facteurs économiques. Cependant, certains risques — notamment des retards, des difficultés de financement, des changements réglementaires, la concurrence, les prix des produits de base, les facteurs géopolitiques et la demande du marché — pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux Réacteur de Silice Pyrogénée d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com