Abcourt recoupe 0,5 g/t d’or sur 153 mètres incluant 10,9 g/t d’or sur 2,1 mètres en forage sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’elle a terminé tous les forages sous le décapage Cartwright et dans l’extension du décapage 25-02, situé 300 mètres à l’ouest du décapage Cartwright, sur la propriété Flordin En tout, 8 sondages pour un total de 2 330 mètres ont été réalisés dans les deux secteurs, soit 4 sondages sous le décapage Cartwright et 4 dans le secteur du décapage 25-02.

La foreuse a ensuite été déplacée dans le secteur de la zone Sud pour tester le potentiel de celle-ci à une profondeur moyenne de 200 mètres. L’année dernière, les 4 sondages réalisés dans l’extension est de cette zone recoupaient la minéralisation aurifère à environ 400-500 mètres de profondeur. Le premier sondage, FL-26-306, de la campagne 2026 réalisé dans ce secteur contenait visuellement des dizaines de mètres de minéralisation en pyrite avec les altérations typiques associées à la présence d’or.

Les résultats d’analyse pour ce premier sondage dans la zone Sud de la campagne 2026 ont confirmé la présence d’or avec une teneur de 0,5 g/t d’or sur 153 mètres incluant 10,9 g/t d’or sur 2,1 mètres. Une enveloppe minéralisée d’une telle envergure dans une zone jusqu’à ce jour pratiquement inexplorée augmente considérablement la valeur du projet Flordin et de sa zone Sud. Plusieurs sondages d’exploration réalisés dans cette zone sont présentement en cours d’analyse. Ces sondages d’exploration, qui sont espacés l’un de l’autre d’environ 50-75 mètres, ont tous recoupé visuellement des enveloppes minéralisées typique de la zone Sud.

Résumé des travaux de forage réalisés dans le secteur Cartwright et du décapage 25-2.

Les quatre nouveaux sondages réalisés sous la tranchée Cartwright ont permis de confirmer la continuité de la structure et des zones minéralisée en or en profondeur (200 mètres). Le sondage FL-26-298 a recoupé une enveloppe minéralisée de 0,3 g/t d’or sur 29,5 mètres incluant 3,9 g/t sur 1 mètre. Seulement trois sondages historiques ont été réalisés à plus de 250 mètres dans ce secteur. Ayant très peu d’information concernant la présence de minéralisation entre les niveaux 200-250 mètres sous la surface, la Société a confié le mandat à Abitibi Géophysique d’effectuer un levé de polarisation provoquée. Le but de ce levé géophysique est de détecter des anomalies susceptibles de contenir de la minéralisation aurifère en profondeur sous la tranchée Cartwright.

L’anomalie PP no 3 a été forée partiellement durant l’hiver (FL-26-300) et des teneurs de 0,3 g/t d’or sur 22,5 mètres incluant 2,3 g/t d’or sur 1 mètre ont été recoupées. Les anomalies détectées durant le levé de géophysique feront l’objet d’un suivi par forage lors de la prochaine phase de travaux de 10 000 mètres dès la réception de tous les permis nécessaires.

Les quatre sondages réalisés dans le secteur du décapage 25-2 ont permis d’étendre la structure aurifère à plus de 300 mètres à l’ouest de la tranchée Cartwright. Les teneurs en or dans ce secteur sont plus modestes mais confirment l’importance de l’extension latérale du système minéralisé, la continuité de la minéralisation aurifère étant confirmée par forage de la tranchée Cartwright jusqu’au décapage 25-2. L’intégration des nouvelles données des forages 2026 au modèle géologique informatique permet jusqu’à maintenant de valider l’interconnexion des zones minéralisées entre elles sur plus de 2 km de distance (historiques et nouvelles).

Tableau des résultats

Sondage De (m) À(m) Longueur (m) Teneur (g/t) Secteur FL-26-298 142,5 172,0 29,5 0,3 Cartwright Incl. 145,0 146,0 1,0 3,9 FL-26-299 145,0 159,0 14,0 0,4 Cartwright Incl. 153,0 154,0 1,0 2,2 FL-26-300 181,5 204,0 22,5 0,3 Cartwright/IP3 Incl. 191,0 192,0 1,0 2,3 FL-26-301 146,0 151,0 5,0 0,4 Cartwright Incl. 146,0 147,0 1,0 1,1 FL-26-304 110,0 121,0 11,0 0,4 Décapage

25-2 Incl. 120,0 121,0 1,0 1,9 FL-26-305 93,0 104,0 11,0 0,2 Décapage

25-2 Incl. 93,0 94,0 1,0 0,9 FL-26-306 185,0 338,0 153,0 0,5 Zone Sud Incl. 224,0 226,1 2,1 10,9

Note : Les sondages FL-26-302 et 303 n’ont pas intercepté de valeur significative en or. L’épaisseur vraie des zones minéralisées est interprétée à environ 80% de l’épaisseur le long de l’axe de la carotte.

Tableau des paramètres techniques des forages

Sondage # UTM_E Zone 18 UTM_N Zone 18 Azimut Pendage Profondeur



Élévation (Z) Secteur FL-26-298 360858 5463330 200 -50 327m 328 m Cartwright FL-26-299 360674 5463370 200 -50 257 m 328 m Cartwright FL-26-300 360819 5463372 200 -53 231 m 330 m IP 3

Cartwright FL-26-301 360683 5463409 200 -50 300 m 328 m Cartwright FL-26-302 360343 5463528 200 -50 294 m 330 m Décapage 25-2 Fl-26-303 360358 5463565 200 -50 370 m 322 m Décapage 25-2 Fl-26-304 359537 5463495 200 -50 231 m 335 m Décapage 25-2

FL-26-305 360400 5463518 200 -50 321 m 328 m Décapage 25-2

FL-26-306 359393 5463955 175 -62 399 m 335 m Zone Sud



Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Figure 2 : Localisation des Droits exclusifs d’exploration (DEE)





Figure 3: Localisation générale des travaux





Figure 4: Localisation des forages (secteur Cartwright et décapage 25-2)





Figure 5: Localisation du forage FL-25-306 (secteur Zone Sud)





Figure 6 : Vue en section longitudinale des forages réalisés dans le secteur Cartwright et du décapage 25-2





Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « La première phase de notre ambitieux programme de forage de 20 000 mètres est pratiquement terminée. Nous allons atteindre les 10 000 mètres forés d’ici la fin du mois de juillet sans aucun accident ni incident de tout ordre. Les résultats annoncés jusqu’à maintenant confirment la pertinence de continuer les travaux d’exploration sur notre projet Flordin. Nous venons à peine d’entamer les forages dans le secteur de la zone Sud et déjà nous observons des intervalles minéralisés de plus de 100 mètres d’épaisseur. C’est ce genre d’intersection aurifère majeure qui confirme que notre projet Flordin est un actif stratégique de la plus haute importance dans notre portefolio de propriétés. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Mesures de contrôle de la qualité (QA/QC)

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ et ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon AssayTM . Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage aux rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique. Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été faits sous la supervision de Robert Gagnon, géologue, vice-président exploration de Mines Abcourt, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère détenant des propriétés minières stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert Président et chef de la direction VP communication et développement corporatif T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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