Volatus Aerospace fait progresser le prochain chapitre de l'aviation autonome au Canada

TORONTO, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (« Volatus » ou la « Société ») (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB), une entreprise canadienne du secteur de l'aérospatiale et de la défense exerçant ses activités à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure parmi les premières entreprises au Canada à recevoir une lettre d'acceptation de Transports Canada dans le cadre du nouveau processus de Déclaration validée au préalable (DPV) pour son système d'aéronef télépiloté (SATP) Canary.

Le Canary est le seul SATP à satisfaire à l'ensemble des exigences de sécurité de Transports Canada pour les opérations au-delà de la visibilité directe (BVLOS) en zones peuplées grâce à un système embarqué de détection et d'évitement (DAA), sans recourir à une solution DAA externe. Il s'agit d'une étape importante dans la commercialisation de l'aviation autonome au Canada.

« Cette réalisation est le fruit de plusieurs années d'investissements en ingénierie, en fabrication, en expérience opérationnelle et en collaboration avec les autorités réglementaires », a déclaré Glen Lynch, président et chef de la direction de Volatus. « À mesure que l'aviation autonome évolue du stade des projets pilote vers une exploitation commerciale, les clients et les gouvernements recherchent des partenaires de confiance capables de fournir des systèmes complets conformes aux exigences réglementaires, et non simplement des aéronefs de pointe. Nous croyons que cette réalisation confirme à la fois la solidité de notre technologie ainsi que les capacités intégrées qui différencient Volatus dans un marché en pleine évolution. »

La lettre d'acceptation confirme que Transports Canada accepte les moyens de conformité proposés par Volatus pour sa plateforme intégrée de SATP. Le Canary combine une conception avancée de l'aéronef, une capacité embarquée de détection et d'évitement (DAA), des technologies de vol autonome, des systèmes de commande et de contrôle, des procédures opérationnelles ainsi qu'une architecture de sécurité intégrée au sein d'une plateforme opérationnelle unifiée conçue, le tout pour répondre à des missions commerciales de plus en plus complexes.

La lettre d'acceptation constitue une étape préalable à l'achèvement des activités de vérification et au dépôt d'une Déclaration d'assurance de sécurité officielle dans le cadre du nouveau régime d'assurance de la sécurité des SATP de Transports Canada.

Cette étape importante renforce également la stratégie à long terme de Volatus visant à développer une plateforme intégrée d'aviation autonome combinant la fabrication d'aéronefs, des logiciels propriétaires d'autonomie, des opérations commerciales, l'intégration de missions, la formation ainsi qu’une expertise réglementaire. Ensemble, ces capacités permettent à Volatus d'accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de l'aviation autonome, depuis le développement technologique et la certification jusqu'au déploiement opérationnel et au soutien à long terme.

Pour les actionnaires, l'annonce d'aujourd'hui témoigne de la poursuite de l'exécution de la stratégie de croissance à long terme de Volatus. Alors que les opérations commerciales BVLOS prennent de l'ampleur au Canada et à l'international, la Société estime que cette étape renforce sa position concurrentielle, soutient ses perspectives de croissance et appuie sa stratégie visant à bâtir une entreprise d'aviation autonome évolutive au service des secteurs des infrastructures, de la défense, de la sécurité publique, de l'énergie et des opérations industrielles.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est une société canadienne du secteur de l’aérospatiale et de la défense, contrôlée par des intérêts canadiens, qui offre à l’échelle mondiale des systèmes sans pilote intégrés, des services de renseignement aérien et des services opérationnels essentiels aux missions. La Société fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d’autonomie ainsi que des solutions de formation avancée destinés aux marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

La Société exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

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