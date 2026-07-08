Midland entreprend un programme de forage sur le projet aurifère Willbob dans la fosse du Labrador

MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début de sa campagne de forage et prospection sur le projet Willbob, détenu à 100 % par Midland. Le projet Willbob couvre plusieurs dizaines de kilomètres de stratigraphie et de structures favorables pour l’or.

Faits saillants

Début d’un programme de forage de 24 sondages sur le projet Willbob et le secteur de Kan pour un total de 3 500 m;

Acquisition du projet aurifère Kan annoncée par Midland en 2025. Nombreux indices d’or connus sur le projet (voir le communiqué du 22 avril 2025).

Rainure dans la zone Didgeridoo titrant 2,30 g/t Au sur 8,95 m, incluant 3,56 g/t Au sur 3,15 m (ouverte au nord-ouest), (voir le communiqué du 3 juillet 2025).





Travaux de terrain en 2026

Une campagne de forage de 3 500 m sera effectuée sur les secteurs Ants, Ferricrete, Pump Pad Ridge, Canyon et Didgeridoo du projet Willbob en juillet et août. Les secteurs de Canyon et Didgeridoo n’ont jamais fait l’objet de travaux de forage. Le secteur Ants a déjà fait l’objet de 9 sondages par Midland, tandis que les indices Ferricrete et Pump Pad Ridge (secteur Kan) ont fait l’objet de forage entre les années 1990-2023 par plusieurs compagnies soit Kennecott Canada Inc, Mines Virginia Inc. et Société minière Barrick.

De plus, une campagne de préparation des sites de forages et de prospection a eu lieu du 6 au 17 juin dernier dans les secteurs de Ants, Ferricrete, Pump Pad Ridge, Canyon et Didgeridoo. Un total de 74 échantillons a été prélevé durant cette campagne.

Zone Ants

Découverte en 2018 en affleurement, la zone minéralisée Ants est caractérisée par la présence de sulfures, principalement composés de 1 à 15 % de pyrrhotite et de traces (jusqu'à 1 %) de chalcopyrite. Ces sulfures sont disséminés ou agglomérés dans une roche hôte de diorite quartzique fortement altérée en carbonates de fer et en albite, et localement recoupée par un réseau de veinules de quartz-carbonate. À noter que de l'or visible a été observé à de nombreux endroits.

Les résultats de 2018 en rainures avaient rapporté les intervalles suivants (voir le communiqué de presse du 15 novembre, 2018): 1,78 g/t Au sur 23,3 mètres, incluant 3,19 g/t Au sur 10,0 mètres (rainure ANTS-18-03); 3,33 g/t Au sur 5,0 mètres (rainure ANTS-18-02); 2,22 g/t Au sur 4,5 mètres (rainure ANTS-18-04).

Lors de la campagne de forage sur l'indice Ants en septembre 2019 (voir communiqué de presse du 23 octobre 2019), neuf (9) trous de forage totalisant 910,5 mètres avait été forés (WB-19-25 à WB-19-33). Les meilleures intersections étaient ; 1,81 g/t Au sur 12,06 mètres (WB-19-33), dont 2,99 g/t Au sur 4,56 mètres et 2,09 g/t Au sur 6,01 mètres, dont 4,05 g/t Au sur 2,50 mètres (WB-19-26.)

Zone Didgeridoo

La zone Didgeridoo se trouve dans la partie sud du projet Willbob-Kan, à environ 15 km au sud-est des principaux indices aurifères situés dans le secteur Kan, désormais détenus à 100 % par Midland (voir le communiqué de presse du 22 avril 2025). La zone Didgeridoo est constituée d’une zone de cisaillement de 5 à 10 mètres de large orientée nord-ouest/sud-est, qui englobe une abondance de veines de remplissage composées de quartz-calcite, le tout encaissé dans des gabbros et des diorites quartziques. Jusqu’à six (6) occurrences d’or visible ont été observées dans cette zone, qui a été exposée par décapage sur une longueur d’environ 100 mètres et qui reste ouverte aux deux extrémités.

L’échantillonnage en rainures effectué sur la zone Didgeridoo en 2018 avait livré plusieurs valeurs aurifères incluant un intervalle à une teneur de 2,30 g/t Au sur 8,95 mètres, incluant 3,56 g/t Au sur 3,15 mètres (voir le communiqué de presse du 18 septembre 2018). Cette rainure est située à l’extrémité nord-ouest de la tranchée DJ-05;

*Meilleurs résultats – Échantillonnage en rainures de 2018 – Zone Didgeridoo

Rainure DJ-05 : 2,30 g/t Au sur 8,95 m incl. 3,56 g/t Au sur 3,15 m (ouvert au nord-ouest)

Rainure DJ-02 : 4,65 g/t Au sur 2,95 m incl. 9,40 g/t Au sur 1,30 m

Rainure DJ-01 : 1,50 g/t Au sur 9,80 m

Pump Pad Ridge et Zone Ferricrete (Secteur Kan)

La géologie du secteur Kan est situés dans l'orogène trans-hudsonien, plus précisément dans des séquences sédimentaires du même âge (1,9 Ga). Les minéralisations aurifères se trouvent dans une formation de fer de faciès silicaté-carbonaté.

Tableau 1 : Informations générales : Rainures

Secteur No Azimuth pente Début Fin(m) Longueur(m) UTM - Est UTM - Nord Didgeridoo DJ-17-01 215 -22 0 8 8 494125,64 6355939,66 Didgeridoo DJ-18-01A 45 25 0 2,6 2,6 494126,03 6355940,03 Didgeridoo DJ-18-01ext 225 -27 0 5,3 5,3 494120,54 6355934,53 Didgeridoo DJ-18-02 225 -40 0 20,6 20,6 494119,55 6355965,57 Didgeridoo DJ-18-03 210 -26 0 13,6 13,6 494120,26 6355953,5 Didgeridoo DJ-18-04 240 -19 0 11 11 494102,17 6355975,34 Didgeridoo DJ-18-05 230 -15 0 14,9 14,9 494095,23 6355989,34 Didgeridoo DJ-18-06 215 -27 0 13,3 13,3 494134,69 6355936,22 Didgeridoo DJ-18-07 210 -26 0 14,8 14,8 494142,06 6355927,9 Didgeridoo DJ-18-08 225 -21 0 4,95 4,95 494128,49 6355907,67 Didgeridoo DJ-18-09 210 -30 0 13,5 13,5 494146 6355909,07 Didgeridoo DJ-18-10 220 -23 0 9,4 9,4 494134,49 6355914,97 Ants ANTS-18-01 30 -8 0 15,9 15,9 472380,73 6396154,36 Ants ANTS-18-02 40 0 0 8,7 8,7 472396,49 6396146,53 Ants ANTS-18-03 40 -8 0 27,6 27,6 472421,42 6396128,08 Ants ANTS-18-04A 40 0 0 3 3 472534,3 6396140,38 Ants ANTS-18-04B 40 0 3 7 4 472534,36 6396144,7 Ants ANTS-19-05 52 -5 0 7,3 7,3 472372,62 6396167,06 Ants ANTS-19-06 46 -5 0 11 11 472434,8 6396122,24



Tableau 2 : Informations générales : Sondages

Secteur No Azimuth Pente Début Fin(m) Longueur(m) UTM - Est UTM - Nord Ants WB-19-025 206 -50 0 75 75 472442 6396160 Ants WB-19-026 206 -50 0 102 102 472491 6396252 Ants WB-19-027 206 -50 0 121,5 121,45 472571 6396212 Ants WB-19-028 206 -50 0 75 75 472665 6396184 Ants WB-19-029 206 -50 0 132 132 472648 6396303 Ants WB-19-030 206 -50 0 84 84 472769 6396147 Ants WB-19-031 206 -55 0 120 120 472714 6396261 Ants WB-19-032 206 -65 0 126 126 472502 6396346 Ants WB-19-033 206 -55 0 75 75 472399 6396241



Tableau 3 : Meilleurs résultats : Rainures (Ants et Didgeridoo)

Secteur Type Nom De(m) à(m) Longueur(m) Au COMPIL (g/t) Didgeridoo Rainure DJ-17-01 0 9,8 9,8 1,5 sur 9,8m Didgeridoo Channel DJ-17-02 6,75 9,7 2,95 4,65 sur 2,95m Incluant DJ-17-02 6,75 9,7 2,95 9,40 sur 1,30m Didgeridoo Rainure DJ-18-05 1,8 10,95 8,95 2,30 sur 8,95m Incluant DJ-18-05 2,65 5,8 3,15 3,56 sur 3,15m Ants Rainure ANTS-18-01 3 5,8 2,8 1,48 sur 2,8m Ants Rainure ANTS-18-02 0,8 5,8 5 3,33 sur 5,0m Ants Rainure ANTS-18-03 0 23,3 23,3 1,78 sur 23,3m Incluant ANTS-18-03 0 10 10 3,19 sur 10m Ants Rainure ANTS-18-03 17,7 22,6 4,9 1,80 sur 4,9m Ants Rainure ANTS-18-04A 0,6 5,1 4,5 2,22 sur 4,5m Ants Rainure ANTS-19-06 4,8 8,8 4 1,64 sur 4m



Tableau 4 : Meilleurs résultats : Forages Ants

Secteur Type Nom De(m) à(m) Longueur(m) Au COMPIL (g/t) Ants Forage WB-19-025 7,8 11 3,2 1,04 sur 3,2m Ants Forage WB-19-025 35,9 38,3 2,4 1,64 sur 2,4m Ants Drilling WB-19-026 46,39 52,4 6 2,09 sur 6,0m Incluant WB-19-026 46,9 50,2 2,5 4,05 sur 2,50m Ants Forage WB-19-027 28,7 31,5 2,8 0,281 sur 2,8m Ants Forage WB-19-032 110,38 114,4 3,97 0,20 sur 3,97m Ants Forage WB-19-033 32,14 44,2 12,06 1,80 sur 12,06m Incluant WB-19-033 32,14 36,7 4,56 2,99 sur 4,56m



Contrôle de la qualité

Lors du dernier programme de prospection, des échantillons choisis ont été prélevés et expédiés pour analyse à un laboratoire commercial certifié (Actlab). Un rigoureux programme d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’étalons minéralisés et d’échantillons à blanc pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Les échantillons ont également été analysés pour un groupe géochimique de 60 éléments par dissolution à 4 acides suivie d’une finition par ICP-OES (spectroscopie d’émission optique à plasma à couplage inductif).

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées. Les minéralisations rencontrées aux gîtes mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland dont il est question dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur le potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., La Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Corporation Exploration Minière de Minéraux Énergétiques, SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur de l’Exploration Richard D St-Cyr, géo., à rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d’autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

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