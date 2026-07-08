Bombardier présentera ses solutions de défense de calibre mondial au Salon international de l’aéronautique de Farnborough et réalisera la toute première démonstration aérienne de l’avion Global 8000

Bombardier Défense, qui bénéficie de la confiance des gouvernements et des fournisseurs de systèmes de mission du monde entier, aura une forte présence au salon, où il mettra en avant la valeur ajoutée de ses avions Challenger et Global aux performances de pointe pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’Europe en matière de défense

L’avion Global 8000 de Bombardier, qui effectuera des démonstrations aériennes lors du salon, dispose de capacités exceptionnelles qui en font un appareil idéal pour le transport de chefs d’État et les missions spéciales





MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense aura une forte présence au Salon international de l’aéronautique de Farnborough, qui se tiendra du 20 au 24 juillet, où il présentera ses solutions éprouvées basées sur les plateformes Challenger et Global aux performances de pointe. L’un des temps forts de la présence de Bombardier au salon sera la toute première démonstration aérienne de l’avion Global 8000, dont les performances en font le produit phare de l’aviation d’affaires ainsi qu’un appareil idéal pour les missions spéciales les plus exigeantes, notamment le transport de chefs d’État.

Bombardier Défense est présent depuis longtemps en Europe et cherchera à nouer et à renforcer ses relations lors du Salon de l’aéronautique de Farnborough, à un moment où les pays du monde entier cherchent à rehausser et à moderniser leurs capacités de défense aérienne.

« Bombardier Défense s’est forgé une solide réputation dans toute l’Europe et nous sommes ravis de présenter notre expertise exceptionnelle lors de ce salon, qui s’inscrit dans la droite ligne des priorités européennes en matière de préparation opérationnelle et de modernisation des capacités », a déclaré Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « Alors que les pays européens sont confrontés à des besoins en matière de défense en constante évolution, Bombardier Défense est prêt à fournir des solutions opérationnelles s’appuyant sur des avions éprouvés tels que le Global 6500 et le Global 8000, qui allient agilité, autonomie et fiabilité pour combler rapidement les lacunes en matière de capacités. »

L’impressionnante gamme d’avions Global de Bombardier fait déjà l’objet d’une forte demande de la part des gouvernements et des forces militaires du monde entier. La plateforme Global 6500, en particulier, a été choisie pour mener à bien diverses missions spéciales au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Corée et en Australie, entre autres pays.

Le jet d’affaires Global 8000, qui est entré en service en 2025 en tant qu’avion civil le plus rapide du monde, présente un potentiel extraordinaire en tant qu’appareil destiné à des missions spéciales. Il offre également un volume de charge utile important, une distance franchissable exceptionnelle de 8 000 NM et une altitude en cabine réduite de 820 m (2 691 pi)(1). L’impressionnante distance franchissable de l’avion Global 8000 se traduit par une très longue autonomie en vol stationnaire, et sa conception unique lui permet d’accéder à 30 % plus d’aérodromes que son plus proche rival. L’avion Global 8000 offre un environnement productif et sécurisé, idéal pour de nombreuses missions, notamment le transport de chefs d’État. Comme tous les avions Bombardier, l’avion Global 8000 peut être équipé de systèmes de communication, de navigation et d’autoprotection sécurisés.

Pour la première fois lors d’un salon aéronautique, l’avion Global 8000 participera à la démonstration aérienne de Farnborough, où il présentera aux clients et aux passionnés d’aviation ses capacités de décollage sur piste courte de premier ordre, ses impressionnantes performances de montée et son agilité remarquable.

Bombardier veille également à l’excellence de sa disponibilité opérationnelle grâce à un soutien des produits complet assuré par l’ensemble de son réseau européen, qui comprend des centres de service dynamiques à Londres-Biggin Hill et Berlin, ainsi que des escales de maintenance en ligne à Farnborough, Paris, Genève, Luton, Nice et Linz. Un nouvel atelier de peinture de 51 000 pieds carrés ouvrira également ses portes au centre de service de Londres-Biggin Hill.

Les visiteurs souhaitant en savoir plus sur Bombardier Défense sont invités à venir nous rencontrer au chalet C603 pour découvrir nos solutions exceptionnelles prêtes pour les missions.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense compte des sites de production dans toute l’Amérique du Nord. Grâce au réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, nous offrons des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à nos clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

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(1) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

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