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GlobeNewswire
Humlebæk, den 8. juli 2026
Selskabsmeddelelse nr. 18/2026
Storaktionærmeddelelse
Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S ("Selskabet") skal i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 464 af 1. maj 2026 om kapitalmarkeder, meddele at have modtaget nedenstående indberetning.
Danske Bank A/S har meddelt, at Danske Bank A/S pr. 3. juli 2026, direkte og indirekte, ejer 11.704 aktier á nominelt DKK 10 i Selskabet, svarende til 0,37% af aktiekapitalen og besidder 157.397 stemmerettigheder i Selskabet, svarende til 4,99% af stemmerettighederne i Selskabet.
Med venlig hilsen Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S
Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
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