L’Asie centrale accélère sa transformation numérique alors que la « Route de la soie numérique » stimule une nouvelle dynamique de développement

PÉKIN, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Il y a plus de deux mille ans, l’ancienne Route de la soie reliait les peuples, les civilisations diverses et les économies régionales à travers les nations. Aujourd’hui, nous partageons une mission tout aussi ambitieuse : construire ensemble une Route de la soie numérique du XXIe siècle. Ce qui circule sur cette nouvelle voie, ce ne sont pas seulement des marchandises, mais aussi des connaissances, des technologies, des innovations, des investissements et de nouveaux concepts de développement », a déclaré Serik Nugerbekov, chef du International Secretariat of G-Global (Secrétariat international du G-Global), lors du Forum international de coopération « Digital Central Asia », récemment organisé à Pékin.

Élément majeur de la Conférence mondiale sur l’économie numérique 2026, le Forum international de coopération « Digital Central Asia » s’est concentré sur l’innovation numérique et intelligente, l’interconnexion des marchés et le co-développement des écosystèmes. Son objectif était de créer une plateforme de coopération favorisant les partenariats entre gouvernements et entreprises, la mise en œuvre de projets et les échanges technologiques entre les pays d’Asie centrale. Au cours du forum, des participants venus de Chine et de plusieurs pays d’Asie centrale, notamment le Kazakhstan et le Tadjikistan, ont présenté leurs avancées et les défis rencontrés dans le développement de l’économie numérique. Ils ont également exprimé leur volonté commune de construire la « Route de la soie numérique » et de promouvoir le développement durable en Asie centrale.

Ces dernières années, les cinq pays d’Asie centrale ont successivement adopté des stratégies de développement de l’économie numérique, en accélérant fortement le déploiement des infrastructures de calcul, des services publics numériques et des villes intelligentes. Un écosystème régional de l’économie numérique se met rapidement en place. La transformation numérique est désormais élevée au rang de priorité stratégique nationale dans les pays d’Asie centrale, créant ainsi une base solide pour la coopération numérique régionale.

You Jing, secrétaire générale de la Global Digital Economy Cities Alliance (Alliance mondiale des villes de l’économie numérique), a déclaré lors du forum que l’Asie centrale, en tant que nœud central de la Route de la soie et carrefour géographique de l’Eurasie, s’impose comme l’une des régions connaissant la croissance la plus rapide de l’économie numérique mondiale. Selon elle, l’économie numérique régionale est entrée dans une phase de croissance accélérée. Le marché des technologies de l’information et des communications des cinq pays d’Asie centrale affiche depuis longtemps une progression supérieure à la moyenne mondiale, tandis que la région accélère sa transition d’un marché traditionnel de consommation numérique vers un pôle de production et d’innovation numériques, ouvrant d’importantes perspectives d’investissement et de coopération.

Les technologies numériques transforment profondément les modèles de développement traditionnels dans l’industrie, le commerce, la logistique et l’administration publique. En 2025, le Kazakhstan a créé un Ministry of Artificial Intelligence and Digital Development (ministère de l’Intelligence artificielle et du Développement numérique), mis en place un écosystème complet d’actifs numériques et prévoit de devenir un pays entièrement numérisé dans les trois prochaines années. Forte du dynamisme de son économie numérique, la Chine est naturellement devenue un partenaire privilégié pour le Kazakhstan et les autres pays d’Asie centrale.

Un représentant du Ministry of Artificial Intelligence and Digital Development (ministère de l’Intelligence artificielle et du Développement numérique) de la République du Kazakhstan a déclaré lors du forum que la Chine figure parmi les leaders mondiaux de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle. « Une coopération étroite et mutuellement bénéfique aidera l’Asie centrale à construire un espace numérique moderne, à stimuler la croissance économique grâce aux technologies numériques, à renforcer la compétitivité des entreprises et à améliorer les conditions de vie des populations. »

Selon Serik Nugerbekov, pour le Kazakhstan, la coopération avec la Chine dans le domaine de l’économie numérique ne constitue pas simplement un axe de coopération internationale parmi d’autres, mais représente un effort conjoint visant à bâtir un nouveau modèle de développement pour l’ensemble du continent eurasiatique.

Un représentant du State Committee on Investments and State Property Management (Comité d’État pour les investissements et la gestion des biens publics) de la République du Tadjikistan a indiqué lors du forum que la Chine est un leader mondial dans les infrastructures numériques, les villes intelligentes, le commerce électronique transfrontalier et l’innovation dans les technologies financières (fintech). À l’avenir, la coopération sino-tadjike pourrait se concentrer sur les plateformes de coopération en matière d’investissements numériques, l’interconnexion transfrontalière des données, les systèmes intelligents de gestion de projets et la facilitation du commerce numérique.

« La puissance de calcul devient une nouvelle forme d’infrastructure régionale. La Chine et l’Asie centrale peuvent explorer des investissements complémentaires dans les centres de données écologiques, les plateformes cloud et le calcul haute performance », a affirmé Charymuhammet Shallyyev, directeur du CAREC Institute. Il a ajouté que les pays devraient mutualiser leurs ressources de calcul, regrouper la demande et améliorer l’efficacité énergétique, tout en intégrant la connectivité numérique dans la planification des corridors de transport, d’énergie et de développement économique de l’Asie centrale afin d’accélérer l’intégration numérique régionale.

Les participants ont souligné que, malgré la croissance continue des échanges commerciaux en Asie centrale, la région demeure confrontée à plusieurs défis, notamment la fragmentation de l’information, la faible coordination des processus commerciaux entre les pays et la lourdeur des procédures administratives. À l’avenir, il conviendra de développer un écosystème numérique réunissant les différentes parties prenantes des pays d’Asie centrale afin d’accélérer la mise en œuvre des projets d’investissement.

Yao Sai, fondateur du Silk Road Golden Bridge International Cooperation Center (Centre de coopération internationale Silk Road Golden Bridge) et organisateur du forum, a expliqué que son organisation avait développé la plateforme numérique « Silk Road Golden Bridge · Global Digital Gateway ». Grâce à l’exploitation du big data, cette plateforme permet d’identifier rapidement les partenaires kazakhs les plus compatibles avec les entreprises chinoises, réduisant de plusieurs mois à seulement deux semaines les procédures de vérification préalables à la coopération. Elle offre également des services d’accompagnement couvrant l’ensemble du cycle de développement international des entreprises dans plus de 80 domaines, notamment le dédouanement, les affaires juridiques et la fiscalité. À terme, ces services seront étendus à l’ensemble de l’Asie centrale.

Il y a deux mille ans, des caravanes de chameaux traversaient de vastes déserts pour ouvrir la Route de la soie reliant l’Orient et l’Occident. Aujourd’hui, portée par les flux de données et fondée sur la confiance, une nouvelle « Route de la soie numérique » insuffle un nouvel élan à la coopération entre la Chine et l’Asie centrale.

Source : Global Digital Economy Conference 2026