Cannara Biotech Inc. annoncera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 le 15 juillet 2026

MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 mai 2026, le mercredi 15 juillet 2026, à 8 h 00 HE.

Le chef des opérations et chef de la direction financière par intérim de Cannara Biotech, Nicholas Sosiak, animera une webdiffusion sur les résultats financiers le mercredi 15 juillet 2026, à 11 h 00 HE, qui comprendra des remarques préparées suivies d’une période de questions.

Les participants peuvent s’inscrire pour assister à la diffusion en ligne des résultats via un lien de webdiffusion ou par ligne téléphonique locale comme suit :



Les investisseurs sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à l’adresse investors@cannara.ca . Pour les personnes intéressées qui ne pourraient pas y assister, l’événement sera archivé sur le site web de la Société.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef des opérations et chef de la direction financière par intérim

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et PDG

zohar@cannara.ca



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