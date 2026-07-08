Cannara Biotech Inc. annoncera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 le 15 juillet 2026

MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSX : LOVE) (OTCQX : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 mai 2026, le mercredi 15 juillet 2026, à 8 h 00 HE.
Le chef des opérations et chef de la direction financière par intérim de Cannara Biotech, Nicholas Sosiak, animera une webdiffusion sur les résultats financiers le mercredi 15 juillet 2026, à 11 h 00 HE, qui comprendra des remarques préparées suivies d’une période de questions.
Les participants peuvent s’inscrire pour assister à la diffusion en ligne des résultats via un lien de webdiffusion ou par ligne téléphonique locale comme suit :
|Webdiffusion:
|Inscription à la webdiffusion des résultats financiers de Cannara pour T3 2026
|Ligne téléphonique locale:
|Inscription à la webdiffusion des résultats financiers de Cannara pour T3 2026 (numéro d'appel)
Les investisseurs sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à l’adresse investors@cannara.ca. Pour les personnes intéressées qui ne pourraient pas y assister, l’événement sera archivé sur le site web de la Société.
CONTACT
|Nicholas Sosiak, CPA, CA
Chef des opérations et chef de la direction financière par intérim
nick@cannara.ca
|Zohar Krivorot
Fondateur et PDG
zohar@cannara.ca
À PROPOS DE CANNARA
Cannara Biotech Inc. (TSX : LOVE) (OTCQX : LOVFF) (FRA : 8CB0), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 600 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, Cannara maintient un modèle de production efficace et abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca.