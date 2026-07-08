Das chinesische Unternehmen UBTECH stellt die U1-Serie vor: humanoide Roboter in Lebensgröße mit ultra-bionischem Design

SHENZHEN, China, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Entwickler humanoider Roboter UBTECH hat kürzlich im Rahmen seines Global Launch Events 2026 in Shenzhen seine langfristige Strategie zur Mensch-Maschine-Symbiose, die neue Verbrauchermarke „UWORLD“ sowie die ultra-bionische humanoide Roboterreihe U1 in Lebensgröße für den Massenmarkt vorgestellt. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein und signalisiert den Beginn einer neuen Ära, in der in China konzipierte und gefertigte humanoide Roboter den Massenmarkt erreichen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte UBTECH-Gründer Zhou Jian einen dreistufigen Fahrplan für die „Mensch-Maschine-Symbiose“: die Automatisierung gefährlicher und sich wiederholender Tätigkeiten zur Entlastung der Arbeitskräfte, die Einführung von Begleit- und Pflegediensten für den privaten Haushalt sowie die umfassende Integration von Mensch und Maschine.

Er betonte, dass sich UBTECH nicht nur als Hersteller humanoider Robotersysteme positioniert, sondern als Plattformunternehmen für die Produktivität der Zukunft – gestützt auf zwei langfristig angelegte Entwicklungspläne über jeweils zehn Jahre.

Tan Min, Chief Brand Officer von UBTECH, präsentierte die ultra-bionische humanoide Roboterreihe UWORLD U1. Diese umfasst den Halbkörper-Roboter U1 Lite, den Premium-Ganzkörperroboter U1 Pro sowie den hochdynamischen Ganzkörperroboter U1 Ultra. Die Modelle verfügen über 88 Gelenke mit hohem Freiheitsgrad, eine Akkulaufzeit von zwei bis vier Stunden sowie Wi-Fi-Konnektivität. Die Produkte sind mit dem empathischen Large Language Model Resonance-LM für eine langfristige Begleitung ausgestattet und werden durch proprietäre Systeme wie ein bionisches „Fast-Slow-Brain“, eine bionische ausdrucksgesteuerte Steuerung sowie einen zeitübergreifenden Speicher ergänzt. Dadurch können sie die Emotionen der Nutzer aktiv wahrnehmen. Sämtliche Daten werden dabei lokal verschlüsselt und durchgängig Ende-zu-Ende gespeichert.

Mit der offiziellen Markteinführung des UWORLD U1 hat UBTECH seine dreistufige Strategie für humanoide Roboter – „zuerst Industrie, dann Gewerbe und schließlich Verbraucher“ – vollständig umgesetzt und damit an den politischen Leitlinien Chinas ausgerichtet. Die Walker-S-Serie für industrielle Anwendungen ging 2025 in die Serienproduktion und wurde erstmals ausgeliefert.

Angesichts der kontinuierlichen Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der verkörperten Intelligenz entwickelt sich die chinesische Industrie für im Inland entwickelte und produzierte humanoide Roboter sowohl hinsichtlich der Qualität als auch des Produktionsumfang rasant weiter. Zhou erklärte, das Unternehmen werde seine Investitionen in die zentrale Forschung und Entwicklung weiter erhöhen und strebe bis 2026 eine jährliche Produktionskapazität von 10.000 Einheiten an. Gleichzeitig sollen technologische Innovationen, anwendungsorientierte Einsatzszenarien sowie die Entwicklung von Industriestandards vorangetrieben werden, um China eine führende Wettbewerbsposition in der globalen Branche für humanoide Roboter zu sichern.

Quelle: UBTECH