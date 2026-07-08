La société chinoise UBTECH dévoile la série U1, une gamme de robots humanoïdes ultra-biomimétiques grandeur nature

SHENZHEN, Chine, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le développeur chinois de robots humanoïdes UBTECH a récemment organisé son événement mondial de lancement 2026 à Shenzhen, où il a présenté sa stratégie à long terme de symbiose homme-machine, sa nouvelle marque grand public « UWORLD » ainsi que la série U1 de robots humanoïdes ultra-biomimétiques grandeur nature destinés au grand public. Cette annonce marque une étape importante, signalant l’entrée des robots humanoïdes fabriqués en Chine dans une nouvelle ère de consommation de masse à grande échelle.

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Lors de l’événement, Zhou Jian, fondateur d’UBTECH, a présenté une feuille de route en trois étapes pour la « symbiose homme-machine » : remplacer les tâches à haut risque et répétitives afin de libérer la main-d’œuvre, déployer des services d’accompagnement et d’assistance à domicile, puis parvenir à une intégration profonde entre les humains et les machines.

Il a souligné qu’UBTECH se positionne non seulement comme un fabricant de robots humanoïdes, mais également comme une entreprise-plateforme dédiée à la productivité du futur, guidée par deux plans stratégiques s’étendant sur plusieurs décennies.

Tan Min, directeur de la marque d’UBTECH, a dévoilé la série UWORLD U1 de robots humanoïdes ultra-biomimétiques. Celle-ci comprend le modèle U1 Lite (demi-corps), le modèle haut de gamme U1 Pro (corps entier) et le modèle U1 Ultra (corps entier) à haute dynamique, dotés de 88 articulations à haut degré de liberté, d’une autonomie comprise entre deux et quatre heures et d’une connectivité Wi-Fi. Les produits intègrent Resonance-LM, un grand modèle d’intelligence artificielle empathique conçu pour assurer une compagnie durable, associé à plusieurs technologies exclusives, notamment un système de « cerveau biomimétique à traitement rapide et lent », un contrôle piloté par les expressions biomimétiques et une banque de mémoire trans-temporelle. Ces fonctionnalités permettent aux robots de percevoir activement les émotions des utilisateurs. Toutes les données sont chiffrées localement et stockées de bout en bout afin de garantir leur sécurité.

Avec le lancement officiel de la série UWORLD U1, la stratégie en trois étapes d’UBTECH pour les robots humanoïdes — « l’industrie d’abord, le secteur commercial ensuite, puis le marché grand public » — est désormais pleinement mise en œuvre, en cohérence avec les orientations politiques de la Chine. La série Walker S, destinée aux applications industrielles, est entrée en production de masse et a commencé à être livrée dès 2025.

À mesure que les technologies d’intelligence artificielle et d’intelligence incarnée poursuivent leurs avancées, l’industrie chinoise des robots humanoïdes connaît une montée en gamme rapide, tant en qualité qu’en volume de production. Zhou Jian a indiqué que l’entreprise continuerait d’accroître ses investissements dans la recherche et le développement de technologies clés, avec pour objectif d’atteindre une capacité de production annuelle de 10 000 unités d’ici 2026. L’entreprise entend également promouvoir l’innovation technologique, le développement d’applications adaptées à des scénarios concrets et l’élaboration de normes industrielles, afin d’aider la Chine à renforcer sa position concurrentielle au sein de l’industrie mondiale des robots humanoïdes.

Source : UBTECH