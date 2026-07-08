Air Canada annonce la nomination d’Anko Van der Werff au poste de président et chef de la direction

MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’Anko Van der Werff deviendra son prochain président et chef de la direction et membre du Conseil d’administration d’ici la fin janvier 2027. M. Van der Werff, actuellement président et chef de la direction de Scandinavian Airlines (SAS), succédera à Michael Rousseau, qui a précédemment annoncé sa retraite après 19 ans à Air Canada.

« Le conseil d’administration a été impressionné par la qualité des parcours des hauts dirigeants expérimentés du monde entier qui ont manifesté leur intérêt pour ce poste, a déclaré Vagn Sørensen, président du Conseil. Nous sommes ravis d’avoir attiré et recruté un dirigeant du calibre de M. Van der Werff pour diriger Air Canada. Il possède une vaste expérience internationale dans le domaine de l’aviation et apporte 25 années de résultats probants, dont ses rôles les plus récents de direction marqués par une vision résolument tournée vers l’avenir à Scandinavian Airlines, Avianca Group et Aeroméxico, mais aussi auparavant à KLM Royal Dutch Airlines (aujourd’hui Air France-KLM) et à Qatar Airways. Nous sommes convaincus qu’il favorisera une croissance et une transformation créatrices de valeur tout en maintenant notre engagement à l'égard d'une répartition rigoureuse du capital. »

« Air Canada est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine du transport aérien, a souligné Anko Van der Werff. C’est un honneur d’être choisi pour diriger cette entreprise canadienne emblématique, alors qu’elle fait progresser ses ambitions et sa stratégie, s’appuie sur sa culture d’entreprise primée et sa proposition de valeur pour les clients, et se prépare à un avenir encore plus prometteur. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de haute direction d’Air Canada et avec tous les employés afin de mener à bien nos engagements envers les actionnaires et les clients. Je suis enthousiaste à l’idée de déménager à Montréal et j’ai hâte de me mettre au travail. »

M. Sørensen a conclu : « Le Conseil d’administration est reconnaissant envers Michael Rousseau pour son leadership exceptionnel et son apport extraordinaire, qui ont contribué en grande partie à la position enviable qu’occupe Air Canada parmi les transporteurs aériens mondiaux. Nous le remercions pour ce legs, ainsi que pour son soutien pendant la période de transition. »

Le choix de M. Van der Werff est le résultat d’une vaste recherche mondiale du meilleur candidat pour diriger Air Canada vers l’avenir. La recherche a pris en compte un certain nombre de critères de rendement, dont la capacité de s’exprimer en français.

Le départ à la retraite de M. Rousseau prendra effet le 31 août 2026. Il demeure toutefois aussi disponible que nécessaire pendant la transition. Après son départ et pendant la période de transition, le Comité de direction relèvera du Conseil d’administration.

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Notes biographiques

Anko Van der Werff deviendra président et chef de la direction d’Air Canada d’ici la fin janvier 2027. Haut dirigeant du secteur mondial de l’aviation possédant plus de 25 ans d’expérience en leadership dans le domaine du transport aérien international, il a occupé des postes de haute direction en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Avant de se joindre à Air Canada, il a été président et chef de la direction de Scandinavian Airlines (SAS), menant la société aérienne pendant une période importante de transformation et de renouvellement stratégique.

Avant son arrivée à SAS en 2021, M. Van der Werff a occupé le poste de chef de la direction d’Avianca, l’une des principales sociétés aériennes en Amérique latine. Plus tôt dans sa carrière, il a été vice-président général et chef des Affaires commerciales à Aeroméxico, a occupé des postes de direction commerciale de premier plan à Qatar Airways ainsi qu’un certain nombre de postes de gestion à KLM Royal Dutch Airlines.

M. Van der Werff a été membre du conseil d’administration de l’Association du transport aérien international (IATA) jusqu’en juin 2026 et a fait partie de conseils d’administration de plusieurs organisations internationales de l’industrie du transport aérien, de la technologie et des affaires.

Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Leyde et a suivi le programme à l'intention des dirigeants à la Harvard Business School.

Anko Van der Werff, originaire des Pays-Bas, parle néerlandais et il est capable de s’exprimer en français. En plus de ces deux langues et de l’anglais, il a appris l’espagnol, l’italien et le suédois à différents niveaux au cours de sa carrière internationale.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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