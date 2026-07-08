FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 06 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

           
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :juin       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :248 766/5,67%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    258 668  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    7 447  
Nombre de titres vendus dans le mois :     1 439  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


 II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
 (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
         
 Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
 (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
         
 01/06/2026CICA5454 24,271 310,80 
 01/06/2026CICV7676 24,561 866,70 
 02/06/2026CICA3434 24,10 819,40 
 02/06/2026CICV112112 24,432 735,90 
 03/06/2026CICA2626 24,59 639,40 
 03/06/2026CICV101101 24,702 494,40 
 04/06/2026CICA2626 24,90 647,50 
 04/06/2026CICV5151 25,001 275,00 
 05/06/2026CICA5151 24,971 273,60 
 05/06/2026CICV5151 25,291 289,80 
 08/06/2026CICA8080 25,162 012,60 
 08/06/2026CICV191191 25,874 942,10 
 09/06/2026CICA164164 25,824 235,00 
 09/06/2026CICV2626 25,91 673,60 
 10/06/2026CICA107107 25,102 685,70 
 10/06/2026CICV134134 25,473 413,60 
 11/06/2026CICA8585 26,312 236,50 
 11/06/2026CICV210210 26,415 545,30 
 12/06/2026CICA8686 25,212 168,30 
 12/06/2026CICV8787 25,672 233,00 
 15/06/2026CICA1 122679 24,2427 199,60 
 15/06/2026CICV2828 23,95 670,50 
 16/06/2026CICA38523 23,959 221,70 
 16/06/2026CICV5656 24,191 354,80 
 17/06/2026CICA4739 23,9711 336,20 
 17/06/2026CICV5252 24,161 256,10 
 18/06/2026CICA552101 23,9913 242,70 
 18/06/2026CICV1616 24,11 385,70 
 19/06/2026CICA59072 23,9714 140,70 
 19/06/2026CICV11 24,00 24,00 
 22/06/2026CICA20656 23,734 888,90 
 22/06/2026CICV1111 23,90 262,90 
 23/06/2026CICA613101 23,7914 581,00 
 23/06/2026CICV9696 23,902 294,40 
 24/06/2026CICA11026 23,632 599,80 
 24/06/2026CICV11 23,70 23,70 
 25/06/2026CICA690147 23,5316 237,90 
 25/06/2026CICV11 23,70 23,70 
 26/06/2026CICA679145 23,1815 736,70 
 26/06/2026CICV55 23,02 115,10 
 29/06/2026CICA812311 22,2418 058,10 
 29/06/2026CICV2727 22,65 611,50 
 30/06/2026CICA5021 22,0011 043,80 
 30/06/2026CICV106106 22,082 340,20 

Pièce jointe


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