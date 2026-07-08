Canards Illimités Canada célèbre la Semaine nationale de la pêche en lançant la deuxième édition de sa campagne annuelle L’appât de l’habitat, destinée à soutenir la conservation des milieux humides dans l’ensemble du pays





STONEWALL, Manitoba, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) a annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne nationale 2026 L’appât de l’habitat; il s’agit de la deuxième édition de cette loterie promotionnelle annuelle de 12 semaines qui invite les Canadiens à soutenir la conservation des milieux humides tout en profitant de la chance de remporter des expériences en plein air inoubliables et des prix.

L’appât de l’habitat sensibilise les pêcheurs et les amateurs de plein air au rôle essentiel que jouent les milieux humides dans la préservation des pêcheries, de la faune et des espaces extérieurs du Canada. Les participants peuvent acheter des billets en ligne à partir de 10 $ pour tenter leur chance tout en soutenant directement la conservation des milieux humides dans l’ensemble du Canada. Rendez-vous sur www.ducks.ca/fishing pour connaître les modalités d’achat et de participation sans achat.

« Chez CIC, nous savons qu’une bonne pêche commence par des milieux humides en bonne santé », souligne Janine Massey, cheffe des communications et du marketing de CIC. « Notre campagne L’appât de l’habitat relie la passion des Canadiens pour les activités de plein air à des résultats concrets en matière de conservation qui contribuent à la préservation des eaux, des populations de poissons et des milieux humides dont tant de personnes dépendent pour la pêche et de nombreuses autres activités. »

Des milieux humides sains, des pêcheries plus vigoureuses

Sous la surface, les milieux humides idylliques filtrent l’eau, offrent des habitats de frai et de croissance, et soutiennent les réseaux trophiques essentiels à la santé des populations de poissons.

Partout au pays, ces écosystèmes vitaux mais fragiles subissent une pression croissante due à la perte d’habitat et aux changements environnementaux, en partie en raison de menaces qui ont un impact direct sur les possibilités de pêche et la santé des cours d’eau. L’appât de l’habitat vise à mettre en avant les milieux humides comme une solution naturelle durable, fiable et éprouvée, qui profite à la fois aux humains et à la faune.

Une campagne de financement qui propose des prix exceptionnels

Organisée à l’échelle nationale et offerte aux Canadiens majeurs, la loterie promotionnelle L’appât de l’habitat propose :

S’appuyer sur une campagne couronnée de succès

La campagne L’appât de l’habitat 2026 de CIC s’appuie sur la forte dynamique nationale créée par la première loterie promotionnelle L’appât de l’habitat de l’année dernière, qui avait mobilisé 3 384 participants dans l’ensemble du Canada et permis de récolter plus de 292 000 $.

Allier passion et engagement

La campagne L’appât de l’habitat vise à mobiliser un large public de pêcheurs et d’amateurs de plein air, tout en soulignant comment le travail de conservation de Canards Illimités Canada contribue à des résultats concrets qui tiennent à cœur aux Canadiens, qu’il s’agisse d’améliorer les conditions de pêche ou de préserver la santé des écosystèmes.

« Cette campagne ne se résume pas aux lots qui permettront à quelques chanceux de profiter du grand air d’une nouvelle manière », ajoute Janine Massey. « Il s’agit d’inciter les Canadiens à passer à l’action, à soutenir la conservation et à contribuer à la préservation de milieux humides sains pour les générations futures. »

Personne-ressource pour les médias : media@ducks.ca

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s’associe au gouvernement, à l’industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

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