Des employés des LNC sont reconnus par l’industrie nucléaire canadienne pour leurs contributions à la société canadienne et à l’innovation en éducation scientifique

CHALK RIVER, Ontario, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer que des membres de leur personnel ont été reconnus par la Société nucléaire canadienne (SNC) et l’Association nucléaire canadienne (ANC) pour leurs contributions à la société canadienne et pour leur innovation en éducation scientifique. Les employés ont reçu le Prix du président de la SNC 2026 et le Prix de l’éducation et de la communication lors de la 45e conférence annuelle de la SNC à Calgary le mois dernier, pour la promotion des connaissances, de la compréhension et de la coopération liées à l’énergie de fusion, et pour avoir suscité la curiosité des jeunes lecteurs pour les merveilles de la science grâce à leur bulletin communautaire pour les enfants, CONTACT enfants.

« Chez les LNC, nous avons la chance d’avoir un groupe incroyablement diversifié d’employés qui cherchent à aller au-delà de leur travail pour faire progresser la science et la technologie nucléaires au Canada, que ce soit en faisant du bénévolat au sein de la SNC ou en produisant du contenu éducatif attrayant pour notre communauté et nos voisins », a déclaré Eric McGoey, vice-président des affaires générales des LNC. « Cela se manifeste clairement dans les lauréats des LNC du Prix canadien d’excellence nucléaire 2026 cette année. Je tiens à féliciter Blair, Philip, Shane et nos talentueux contributeurs à CONTACT enfants, qui ont tous rendu les LNC fiers par leur leadership, leur travail acharné et leur créativité, en mobilisant avec succès le public et nos communautés locales au sujet de l’importance de la science et de la technologie nucléaires au Canada. »

Fondé en 1997 pour reconnaître les contributions exceptionnelles d’une personne à la société canadienne, le Prix du président de la SNC a été remis au Dr Blair P. Bromley (LNC) et au Dr Peter Schwanke (Cégep Heritage College) pour leur rôle de premier plan dans la promotion du développement de l’énergie de fusion au nom de la SNC en tant que coprésidents de sa division qui traite d’énergie de fusion et de science et technologie des accélérateurs (Fusion Energy and Accelerator Science and Technology - FEASTD) au cours des 15 dernières années. Le Dr Bromley travaille actuellement en tant que physicien de réacteur chez les LNC, où il est expert en la matière et fournit un soutien technique en physique des réacteurs et en génie nucléaire sur les combustibles avancés, les cycles du combustible et plusieurs technologies de réacteur.

Également créé en 1997, le Prix de l’éducation et de la communication a été présenté conjointement par la SNC et l’ANC à l’équipe éditoriale de la publication CONTACT enfants des LNC pour améliorer la compréhension de la science et de la technologie nucléaires parmi les éducateurs, les étudiants et le public. Dirigé par les éditeurs de publication Philip Kompass et Shane Matte, et soutenu par une longue liste de contributeurs éditoriaux de tous les sites gérés par les LNC, CONTACT enfants est un bulletin éducatif pour les enfants qui a été reconnu pour avoir suscité la curiosité des jeunes lecteurs pour les merveilles de la science nucléaire, la diversité des carrières en STIM et le rôle des technologies nucléaires dans la vie quotidienne. Lancée en 2019, la publication bilingue est distribuée à plus de 70 000 foyers autour de sites gérés par les LNC et présente des articles, des casse-têtes et des jeux amusants.

En tant que laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC font progresser les innovations et les solutions scientifiques et technologiques nucléaires en matière d’énergie propre, de santé publique, d’assainissement de l’environnement et de sécurité nationale. Cela comprend des travaux pour soutenir le développement de l’énergie de fusion, où les LNC établissent une importante boucle d’essai de fusion, une première mondiale, au campus des Laboratoires de Chalk River, connue sous le nom d’UNITY-2. Dans le cadre de leurs responsabilités, les LNC maintiennent également un programme d’information publique complet conçu pour éduquer et informer les membres de la communauté sur le travail précieux qu’ils effectuent au nom du gouvernement, de l’industrie et des partenaires universitaires. Ces plus récents prix de l’industrie démontrent le succès des LNC dans l’atteinte de ces objectifs.

Pour en savoir plus sur les LNC, y compris leur recherche liée à la fusion et son programme d’information publique, veuillez visiter www.cnl.ca .

À propos des LNC

En tant que laboratoire de sciences et de technologie nucléaires le plus important du Canada, travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial dans le développement de produits et de services innovants en science et en technologie nucléaires. Les LNC répondent à trois priorités stratégiques d’importance nationale : restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC agissent également comme point de convergence entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé au sens large et le milieu universitaire. Ils collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carbone neutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource des LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

media@cnl.ca

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