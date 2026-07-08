Weltneuheit: Das Ein-Session-Stammzellenprotokoll des KFSH in Jeddah setzt einen neuen globalen Standard, der die Sicherheit der Spender und die Effizienz der Behandlung in Einklang bringt

JEDDAH, Königreich Saudi-Arabien, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre in Jeddah hat erfolgreich das weltweit erste Protokoll dieser Art entwickelt und umgesetzt, bei dem ein Algorithmus zur genauen Abschätzung der zu erwartenden Stammzellerträge jedes Spenders zum Einsatz kommt. Dank dieses Protokolls konnte die Entnahme von Stammzellen bei 100 % der männlichen Spender und bei 94,9 % aller Spender bereits in der ersten Session abgeschlossen werden, wodurch die Notwendigkeit einer dritten und vierten Entnahme gänzlich entfiel.

Das Protokoll ist darauf ausgelegt, wiederholte Sessions und die damit verbundenen Risiken für die Sicherheit der Spender zu begrenzen. Zahlen des US-amerikanischen National Marrow Donor Program zeigen, dass wiederholte Sessions die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spender zur Erholung ins Krankenhaus eingewiesen wird, versechsfachen. Indem die Häufigkeit der erforderlichen Sessions reduziert wird, geht das Protokoll diesem Risiko direkt entgegen und setzt einen neuen globalen Maßstab, der die Sicherheit der Spender mit der Effizienz der Behandlung in Einklang bringt.

Für die Patienten hat das Protokoll die Ergebnisse der Stammzelltransplantation verbessert. Die Überlebensrate lag 100 Tage nach der Transplantation bei 91,2 Prozent und damit über dem weltweiten Durchschnitt; dies ist ein wichtiger Indikator für eine frühe Genesung. Die Ergebnisse wurden in einer Studie dokumentiert, die in „Blood Global Hematology“, einer Fachzeitschrift der American Society of Hematology, veröffentlicht wurde.

„Gesunde Spender vor wiederholten Stammzellen-Sessions zu bewahren, ist sowohl eine klinische als auch eine ethische Priorität“, so Professor Ashraf Dada, Leiter der Abteilung für Pathologie und Labormedizin am KFSH in Jeddah und Hauptverantwortlicher der Studie.

Er erklärte, dass der Algorithmus, der über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt und an 138 Spendern getestet wurde, es dem medizinischen Team erstmals ermöglichte, die erste Session mit einer Vorhersagegenauigkeit von nahezu 92 Prozent hinsichtlich der zu entnehmenden Zellmenge zu planen. Dies verbessert das Erlebnis und die Sicherheit des Spenders, unterstützt die frühzeitige Planung des Entnahmevorgangs und beschleunigt die Behandlung von Patienten, die auf eine Transplantation warten.

Dieser Durchbruch spiegelt die umfassenden Bemühungen des KFSH wider, Daten und wissenschaftliche Analysen zur Weiterentwicklung der spezialisierten Versorgung zu nutzen, wodurch die Behandlung individuell auf den klinischen Zustand und die Bedürfnisse jedes Spenders und Empfängers zugeschnitten werden kann. Zudem festigt dies den Ruf des Krankenhauses als Vorreiter für fortschrittliche medizinische Lösungen – ganz im Sinne seiner Vision, für jeden Patienten die optimale Wahl zu sein.

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre belegt im Jahr 2026 den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Einrichtungen. Brand Finance hat es für das Jahr 2026 zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten gekürt, und Newsweek hat es für das Jahr 2026 in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser und der weltweit besten Spezialkrankenhäuser aufgenommen.

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