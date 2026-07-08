Une première mondiale : le protocole de traitement par cellules souches en une seule séance du KFSH de Djeddah établit une nouvelle référence en matière de sécurité des donneurs et d’efficacité thérapeutique

DJEDDAH, Royaume d’Arabie saoudite, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre de Djeddah a développé et mis en œuvre avec succès le premier protocole de ce type au monde reposant sur un algorithme permettant d’estimer avec précision le rendement attendu en cellules souches pour chaque donneur. Ce protocole a permis d’effectuer le prélèvement de cellules souches en une seule séance chez 100 % des donneurs masculins et chez 94,9 % de l’ensemble des donneurs, tout en éliminant totalement le recours à une troisième ou à une quatrième séance de prélèvement.

Il a été conçu afin de limiter les prélèvements répétés ainsi que les risques potentiels qu’ils présentent pour la sécurité des donneurs. Selon les données du Programme national de don de moelle osseuse américain, les séances répétées multiplient par six le risque d’hospitalisation d’un donneur pour convalescence. En réduisant la fréquence des prélèvements répétés, ce protocole répond directement à ce risque et établit une nouvelle référence mondiale conciliant sécurité des donneurs et efficacité thérapeutique.

Pour les patients, ce protocole a contribué à l’amélioration des résultats des greffes de cellules souches. Le taux de survie à 100 jours après la greffe a atteint 91,2 pour cent, un niveau supérieur à la moyenne mondiale et un indicateur clé du rétablissement précoce des patients. Ces résultats ont été présentés dans une étude publiée dans Blood Global Hematology, une revue de l’American Society of Hematology.

« Épargner aux donneurs en bonne santé des séances répétées de prélèvement de cellules souches constitue une priorité à la fois clinique et éthique », a déclaré le professeur Ashraf Dada, directeur du département de pathologie et de médecine de laboratoire au KFSH de Djeddah et investigateur principal de l’étude.

Il a précisé que l’algorithme, développé sur trois ans et testé auprès de 138 donneurs, a permis pour la première fois à l’équipe médicale de planifier la première séance avec une précision de près de 92 pour cent concernant le nombre de cellules à prélever. Cette approche améliore l’expérience et la sécurité des donneurs, facilite la planification en amont du processus de prélèvement et accélère la prise en charge des patients en attente d’une greffe.

Cette avancée s’inscrit dans la démarche plus large du KFSH visant à exploiter les données et l’analyse scientifique afin de faire progresser les soins spécialisés. Elle permet d’adapter le traitement à l’état clinique et aux besoins de chaque donneur et receveur. Elle renforce également la position de l’hôpital en tant que pionnier des solutions médicales de pointe, conformément à sa vision d’être le choix optimal pour chaque patient.

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre se classe au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 12e rang mondial parmi les 250 meilleurs établissements médicaux universitaires pour l’année 2026. Brand Finance l’a désigné comme la marque la plus valorisée du secteur de la santé en Arabie saoudite et au Moyen-Orient pour 2026. Newsweek l’a par ailleurs classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde pour 2026.

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