Communiqué de presse



Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Natixis ODDO BHF

Paris, le 8 juillet 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par 74Software à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 475 titres ;

- 1 013 531,36 euros.

Lors de la prise d'effet du contrat confié à Natixis ODDO BHF au 1er janvier 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 15 850 titres ;

- 510 518,25 euros.

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, les volumes échangés ont représenté :

- 66 912 titres pour 2 385 421,50 euros à l’achat (1 002 transactions) ;

- 68 287 titres pour 2 403 950,30 euros à la vente (1 028 transactions).

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos de 74Software

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