Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contrat de liquidité au au 30 juin 2026

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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :                            

  • 3 897 Titres                                        
  • 450 662,80 Euros en espèces                                                                                                                       

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

  • 1 338 Transactions à l’achat
  • 970 Transactions à la vente     

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :           

  • 22 814 Titres et 2 658 652,85 Euros à l’achat
  • 19 423 Titres et 2 264 132,27 Euros à la vente


Il est rappelé                                                   

- Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :                     

  • 506 Titres                                                       
  • 845 183,38 Euros en espèces                                     

- Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :                   

  • 9 504 Titres                                                    
  • 205 415,60 Euros en espèces

Pièce jointe


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Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

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