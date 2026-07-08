Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contrat de liquidité au au 30 juin 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 897 Titres
- 450 662,80 Euros en espèces
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :
- 1 338 Transactions à l’achat
- 970 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 22 814 Titres et 2 658 652,85 Euros à l’achat
- 19 423 Titres et 2 264 132,27 Euros à la vente
Il est rappelé
- Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 506 Titres
- 845 183,38 Euros en espèces
- Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 504 Titres
- 205 415,60 Euros en espèces
Pièce jointe