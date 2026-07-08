Capgemini SE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 8 juillet 2026.

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CAPGEMINI

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CAPGEMINI à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-   209 846 titres
-   5 717 694,54 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 127

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 995

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 433 087 titres pour 155 535 695,83 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 342 645 titres pour 145 990 040,61 €

Il est rappelé :

•    que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    119 404 titres
-    15 167 502,01 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 769

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 643

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 203 913 titres pour 158 644 187,85 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 199 824 titres pour 158 610 958,92 €

•    que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    112 715 titres
-    11 947 882,34 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-07-08_-_Bilan_semestriel_du_contrat_de_liquidite_au_30_juin_2026
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