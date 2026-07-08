TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 8 juillet 2026 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/26 :

- 5 600 titres TOUAX

- 37 619,38€

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 538

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 462

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 30 258 titres pour 125 279,60€

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 31 478 titres pour 130 560,05€

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Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/2025 :

- Nombre d’actions : 6 820

- Solde en espèces : 32 242,67 €

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Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

- 0 titre TOUAX

- 100 000 €

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NB :

Intérêts : 96,26€

Frais Gilbert Dupont : 414€

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Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXE





Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en



EUR TOTAL 538 30258 125279,60 462 31478 130560,05 02/01/2026 1 200 826 22 2367 9990,87 05/01/2026 11 482 2083,98 9 285 1237,73 06/01/2026 5 123 535,15 2 10 43,7 07/01/2026 0 0 0 5 245 1078,76 08/01/2026 1 12 53,4 3 144 641,38 09/01/2026 8 236 1045,29 3 17 75,98 12/01/2026 5 117 519,59 2 65 289,25 13/01/2026 8 364 1600,94 0 0 0 14/01/2026 2 105 459,35 4 130 569,95 15/01/2026 0 0 0 5 295 1304,14 16/01/2026 2 36 160,2 0 0 0 19/01/2026 5 160 706,8 0 0 0 20/01/2026 8 296 1298,4 0 0 0 21/01/2026 4 151 658,47 0 0 0 22/01/2026 0 0 0 16 688 3045,5 23/01/2026 0 0 0 9 405 1851,3 26/01/2026 11 423 1954,77 7 188 878,99 27/01/2026 4 97 446,87 5 178 819,1 28/01/2026 10 238 1099,99 10 268 1241,43 29/01/2026 6 171 792 0 0 0 30/01/2026 8 349 1597,51 1 88 406,56 02/02/2026 9 820 3715,91 0 0 0 03/02/2026 13 862 3859,09 0 0 0 04/02/2026 0 0 0 8 418 1865,37 05/02/2026 8 149 666,09 0 0 0 06/02/2026 2 192 854,4 5 371 1669,5 09/02/2026 1 52 233,48 5 249 1120,5 10/02/2026 1 25 112,75 7 389 1757,46 11/02/2026 3 60 271,2 2 100 453 12/02/2026 11 288 1295,11 5 146 660,78 13/02/2026 4 146 651,34 3 261 1174,6 16/02/2026 1 29 131,08 12 827 3763,84 17/02/2026 2 69 313,95 4 240 1093,39 18/02/2026 0 0 0 4 52 238,06 19/02/2026 8 330 1500,81 0 0 0 20/02/2026 0 0 0 12 254 1165,91 23/02/2026 3 175 833,75 13 962 4589,32 24/02/2026 3 42 200,74 1 50 240 25/02/2026 2 196 935,92 1 15 71,7 26/02/2026 5 225 1072,51 5 130 622,7 27/02/2026 2 50 239,5 0 0 0 02/03/2026 9 161 756,7 0 0 0 03/03/2026 19 972 4381 1 15 70,2 04/03/2026 24 1341 5922,39 8 1189 5316,85 05/03/2026 14 1167 5065,48 4 130 572 06/03/2026 15 321 1415,51 5 178 788,75 09/03/2026 16 408 1792,87 3 111 487,29 10/03/2026 0 0 0 7 349 1538,71 11/03/2026 3 142 626,22 1 1 4,42 12/03/2026 5 188 825,73 0 0 0 13/03/2026 2 30 132,1 1 11 48,51 16/03/2026 0 0 0 0 0 0 17/03/2026 1 10 44,2 4 94 416,66 18/03/2026 2 24 106,42 0 0 0 19/03/2026 23 1317 5399,3 0 0 0 20/03/2026 11 486 1900,31 6 174 685,47 23/03/2026 8 496 1798 13 997 3813,62 24/03/2026 10 1066 3991,42 1 4 15 25/03/2026 7 260 965,56 13 1816 6852,86 26/03/2026 8 501 1878,1 7 718 2713,32 27/03/2026 5 351 1324,85 2 165 624,61 30/03/2026 3 170 643,89 9 780 2984,28 31/03/2026 1 100 387 7 379 1488,26 01/04/2026 7 129 509,95 0 0 0 02/04/2026 3 283 1112,3 0 0 0 07/04/2026 14 750 2934,08 2 220 868,45 08/04/2026 0 0 0 9 596 2358,73 09/04/2026 1 50 201,5 2 84 339,36 10/04/2026 8 285 1151,6 7 375 1520,51 13/04/2026 9 431 1730,34 0 0 0 14/04/2026 3 45 179,79 2 40 160,5 15/04/2026 7 143 566,91 4 46 185,21 TRANSFERT GD/INVEST SECURITIES 16/04/2026 2 101 401,98 € - € 16/04/2026 - € 1 1 3,98 € 17/04/2026 2 51 199,41 € - € 17/04/2026 - € 4 251 1 001,99 € 20/04/2026 2 51 201,49 € - € 21/04/2026 6 201 786,92 € - € 21/04/2026 - € 5 240 955,42 € 22/04/2026 3 51 196,86 € - € 22/04/2026 - € 3 201 783,89 € 23/04/2026 2 51 194,85 € - € 23/04/2026 - € 2 2 7,80 € 24/04/2026 2 20 76,80 € - € 24/04/2026 - € 2 150 584,96 € 27/04/2026 3 101 391,92 € - € 27/04/2026 - € 1 1 3,92 € 28/04/2026 3 82 312,90 € - € 28/04/2026 - € 2 6 23,40 € 29/04/2026 2 3 11,52 € - € 29/04/2026 - € 2 151 581,34 € 30/04/2026 5 104 393,42 € - € 30/04/2026 - € 4 157 611,20 € 04/05/2026 1 1 3,80 € - € 04/05/2026 - € 4 40 152,00 € 05/05/2026 2 51 191,82 € - € 05/05/2026 - € 3 70 266,97 € 06/05/2026 5 151 573,80 € - € 06/05/2026 - € 7 182 699,68 € 07/05/2026 1 1 3,88 € - € 07/05/2026 - € 1 1 3,88 € 08/05/2026 2 51 195,88 € - € 08/05/2026 - € 1 1 3,88 € 11/05/2026 5 149 564,30 € - € 11/05/2026 - € 2 151 581,32 € 12/05/2026 1 1 3,79 € - € 12/05/2026 - € 3 167 635,23 € 13/05/2026 4 133 511,75 € - € 13/05/2026 - € 6 529 2 058,76 € 14/05/2026 - € 1 1 3,86 € 15/05/2026 - € 1 1 3,87 € 18/05/2026 3 401 1 547,90 € - € 18/05/2026 - € 3 121 471,90 € 19/05/2026 4 452 1 743,68 € - € 19/05/2026 - € 2 60 234,00 € 20/05/2026 - € 6 475 1 848,74 € 21/05/2026 - € 2 300 1 170,00 € 22/05/2026 - € 2 250 950,00 € 25/05/2026 - € 8 2000 7 670,00 € 26/05/2026 - € 1 500 1 940,00 € 27/05/2026 10 2700 10 262,00 € - € 27/05/2026 - € 2 474 1 836,16 € 28/05/2026 2 400 1 520,00 € - € 28/05/2026 - € 1 1 3,84 € 29/05/2026 2 27 102,60 € - € 29/05/2026 - € 2 153 587,52 € 01/06/2026 1 30 114,00 € - € 02/06/2026 2 343 1 303,40 € - € 03/06/2026 3 1200 4 520,00 € - € 04/06/2026 1 25 93,75 € - € 05/06/2026 - € 25 2400 9 600,00 € 08/06/2026 3 150 636,00 € - € 08/06/2026 - € 16 1731 7 363,44 € 09/06/2026 5 250 1 030,00 € - € 09/06/2026 - € 5 270 1 131,60 € 10/06/2026 3 600 2 480,00 € - € 10/06/2026 - € 1 100 416,00 € 11/06/2026 4 219 910,28 € - € 12/06/2026 4 581 2 369,72 € - € 12/06/2026 - € 1 2 8,24 € 15/06/2026 - € 7 398 1 663,76 € 16/06/2026 8 600 2 491,00 € - € 16/06/2026 - € 1 100 420,00 € 17/06/2026 4 400 1 638,00 € - € 19/06/2026 2 329 1 342,32 € - € 22/06/2026 - € 3 300 1 248,00 € 23/06/2026 - € 4 300 1 284,00 € 24/06/2026 7 1100 4 652,00 € - € 24/06/2026 - € 2 131 571,16 € 25/06/2026 - € 2 400 1 672,00 € 26/06/2026 1 100 420,00 € - € 26/06/2026 - € 1 200 848,00 € 29/06/2026 1 100 416,00 € - € 30/06/2026 - € 2 200 840,00 €

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