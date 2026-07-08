TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité

 | Source: TOUAX TOUAX

INFORMATION REGLEMENTEE        Paris, 8 juillet 2026 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

 

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/26 :

- 5 600 titres TOUAX

- 37 619,38€

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 538

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 462

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 30 258 titres pour 125 279,60€

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 31 478 titres pour 130 560,05€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/2025 :

- Nombre d’actions : 6 820

- Solde en espèces : 32 242,67 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

- 0 titre TOUAX

- 100 000 €

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NB :

Intérêts : 96,26€

Frais Gilbert Dupont : 414€

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Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX        SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI        Ghislaine Gasparetto
Gérants        
touax@touax.com        ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com        Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00        

ANNEXE

 

 		AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en

EUR
TOTAL53830258125279,6046231478130560,05
02/01/202612008262223679990,87
05/01/2026114822083,9892851237,73
06/01/20265123535,1521043,7
07/01/202600052451078,76
08/01/202611253,43144641,38
09/01/202682361045,2931775,98
12/01/20265117519,59265289,25
13/01/202683641600,94000
14/01/20262105459,354130569,95
15/01/202600052951304,14
16/01/2026236160,2000
19/01/20265160706,8000
20/01/202682961298,4000
21/01/20264151658,47000
22/01/2026000166883045,5
23/01/202600094051851,3
26/01/2026114231954,777188878,99
27/01/2026497446,875178819,1
28/01/2026102381099,99102681241,43
29/01/20266171792000
30/01/202683491597,51188406,56
02/02/202698203715,91000
03/02/2026138623859,09000
04/02/202600084181865,37
05/02/20268149666,09000
06/02/20262192854,453711669,5
09/02/2026152233,4852491120,5
10/02/2026125112,7573891757,46
11/02/2026360271,22100453
12/02/2026112881295,115146660,78
13/02/20264146651,3432611174,6
16/02/2026129131,08128273763,84
17/02/2026269313,9542401093,39
18/02/2026000452238,06
19/02/202683301500,81000
20/02/2026000122541165,91
23/02/20263175833,75139624589,32
24/02/2026342200,74150240
25/02/20262196935,9211571,7
26/02/202652251072,515130622,7
27/02/2026250239,5000
02/03/20269161756,7000
03/03/202619972438111570,2
04/03/20262413415922,39811895316,85
05/03/20261411675065,484130572
06/03/2026153211415,515178788,75
09/03/2026164081792,873111487,29
10/03/202600073491538,71
11/03/20263142626,22114,42
12/03/20265188825,73000
13/03/2026230132,111148,51
16/03/2026000000
17/03/202611044,2494416,66
18/03/2026224106,42000
19/03/20262313175399,3000
20/03/2026114861900,316174685,47
23/03/202684961798139973813,62
24/03/20261010663991,421415
25/03/20267260965,561318166852,86
26/03/202685011878,177182713,32
27/03/202653511324,852165624,61
30/03/20263170643,8997802984,28
31/03/2026110038773791488,26
01/04/20267129509,95000
02/04/202632831112,3000
07/04/2026147502934,082220868,45
08/04/202600095962358,73
09/04/2026150201,5284339,36
10/04/202682851151,673751520,51
13/04/202694311730,34000
14/04/2026345179,79240160,5
15/04/20267143566,91446185,21
TRANSFERT GD/INVEST SECURITIES
16/04/20262101401,98 €  - €
16/04/2026  - €113,98 €
17/04/2026251199,41 €  - €
17/04/2026  - €42511 001,99 €
20/04/2026251201,49 €  - €
21/04/20266201786,92 €  - €
21/04/2026  - €5240955,42 €
22/04/2026351196,86 €  - €
22/04/2026  - €3201783,89 €
23/04/2026251194,85 €  - €
23/04/2026  - €227,80 €
24/04/202622076,80 €  - €
24/04/2026  - €2150584,96 €
27/04/20263101391,92 €  - €
27/04/2026  - €113,92 €
28/04/2026382312,90 €  - €
28/04/2026  - €2623,40 €
29/04/20262311,52 €  - €
29/04/2026  - €2151581,34 €
30/04/20265104393,42 €  - €
30/04/2026  - €4157611,20 €
04/05/2026113,80 €  - €
04/05/2026  - €440152,00 €
05/05/2026251191,82 €  - €
05/05/2026  - €370266,97 €
06/05/20265151573,80 €  - €
06/05/2026  - €7182699,68 €
07/05/2026113,88 €  - €
07/05/2026  - €113,88 €
08/05/2026251195,88 €  - €
08/05/2026  - €113,88 €
11/05/20265149564,30 €  - €
11/05/2026  - €2151581,32 €
12/05/2026113,79 €  - €
12/05/2026  - €3167635,23 €
13/05/20264133511,75 €  - €
13/05/2026  - €65292 058,76 €
14/05/2026  - €113,86 €
15/05/2026  - €113,87 €
18/05/202634011 547,90 €  - €
18/05/2026  - €3121471,90 €
19/05/202644521 743,68 €  - €
19/05/2026  - €260234,00 €
20/05/2026  - €64751 848,74 €
21/05/2026  - €23001 170,00 €
22/05/2026  - €2250950,00 €
25/05/2026  - €820007 670,00 €
26/05/2026  - €15001 940,00 €
27/05/202610270010 262,00 €  - €
27/05/2026  - €24741 836,16 €
28/05/202624001 520,00 €  - €
28/05/2026  - €113,84 €
29/05/2026227102,60 €  - €
29/05/2026  - €2153587,52 €
01/06/2026130114,00 €  - €
02/06/202623431 303,40 €  - €
03/06/2026312004 520,00 €  - €
04/06/202612593,75 €  - €
05/06/2026  - €2524009 600,00 €
08/06/20263150636,00 €  - €
08/06/2026  - €1617317 363,44 €
09/06/202652501 030,00 €  - €
09/06/2026  - €52701 131,60 €
10/06/202636002 480,00 €  - €
10/06/2026  - €1100416,00 €
11/06/20264219910,28 €  - €
12/06/202645812 369,72 €  - €
12/06/2026  - €128,24 €
15/06/2026  - €73981 663,76 €
16/06/202686002 491,00 €  - €
16/06/2026  - €1100420,00 €
17/06/202644001 638,00 €  - €
19/06/202623291 342,32 €  - €
22/06/2026  - €33001 248,00 €
23/06/2026  - €43001 284,00 €
24/06/2026711004 652,00 €  - €
24/06/2026  - €2131571,16 €
25/06/2026  - €24001 672,00 €
26/06/20261100420,00 €  - €
26/06/2026  - €1200848,00 €
29/06/20261100416,00 €  - €
30/06/2026  - €2200840,00 €

Pièce jointe


Attachments

communiqué 8 juillet 2026 - bilan semestriel du contrat de liquidité
GlobeNewswire

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