TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 8 juillet 2026 17:45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/26 :
- 5 600 titres TOUAX
- 37 619,38€
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 538
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 462
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 30 258 titres pour 125 279,60€
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 31 478 titres pour 130 560,05€
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/2025 :
- Nombre d’actions : 6 820
- Solde en espèces : 32 242,67 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :
- 0 titre TOUAX
- 100 000 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB :
Intérêts : 96,26€
Frais Gilbert Dupont : 414€
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.
Pour plus d’informations : www.touax.com
TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
Gérants
touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00
ANNEXE
|
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|538
|30258
|125279,60
|462
|31478
|130560,05
|02/01/2026
|1
|200
|826
|22
|2367
|9990,87
|05/01/2026
|11
|482
|2083,98
|9
|285
|1237,73
|06/01/2026
|5
|123
|535,15
|2
|10
|43,7
|07/01/2026
|0
|0
|0
|5
|245
|1078,76
|08/01/2026
|1
|12
|53,4
|3
|144
|641,38
|09/01/2026
|8
|236
|1045,29
|3
|17
|75,98
|12/01/2026
|5
|117
|519,59
|2
|65
|289,25
|13/01/2026
|8
|364
|1600,94
|0
|0
|0
|14/01/2026
|2
|105
|459,35
|4
|130
|569,95
|15/01/2026
|0
|0
|0
|5
|295
|1304,14
|16/01/2026
|2
|36
|160,2
|0
|0
|0
|19/01/2026
|5
|160
|706,8
|0
|0
|0
|20/01/2026
|8
|296
|1298,4
|0
|0
|0
|21/01/2026
|4
|151
|658,47
|0
|0
|0
|22/01/2026
|0
|0
|0
|16
|688
|3045,5
|23/01/2026
|0
|0
|0
|9
|405
|1851,3
|26/01/2026
|11
|423
|1954,77
|7
|188
|878,99
|27/01/2026
|4
|97
|446,87
|5
|178
|819,1
|28/01/2026
|10
|238
|1099,99
|10
|268
|1241,43
|29/01/2026
|6
|171
|792
|0
|0
|0
|30/01/2026
|8
|349
|1597,51
|1
|88
|406,56
|02/02/2026
|9
|820
|3715,91
|0
|0
|0
|03/02/2026
|13
|862
|3859,09
|0
|0
|0
|04/02/2026
|0
|0
|0
|8
|418
|1865,37
|05/02/2026
|8
|149
|666,09
|0
|0
|0
|06/02/2026
|2
|192
|854,4
|5
|371
|1669,5
|09/02/2026
|1
|52
|233,48
|5
|249
|1120,5
|10/02/2026
|1
|25
|112,75
|7
|389
|1757,46
|11/02/2026
|3
|60
|271,2
|2
|100
|453
|12/02/2026
|11
|288
|1295,11
|5
|146
|660,78
|13/02/2026
|4
|146
|651,34
|3
|261
|1174,6
|16/02/2026
|1
|29
|131,08
|12
|827
|3763,84
|17/02/2026
|2
|69
|313,95
|4
|240
|1093,39
|18/02/2026
|0
|0
|0
|4
|52
|238,06
|19/02/2026
|8
|330
|1500,81
|0
|0
|0
|20/02/2026
|0
|0
|0
|12
|254
|1165,91
|23/02/2026
|3
|175
|833,75
|13
|962
|4589,32
|24/02/2026
|3
|42
|200,74
|1
|50
|240
|25/02/2026
|2
|196
|935,92
|1
|15
|71,7
|26/02/2026
|5
|225
|1072,51
|5
|130
|622,7
|27/02/2026
|2
|50
|239,5
|0
|0
|0
|02/03/2026
|9
|161
|756,7
|0
|0
|0
|03/03/2026
|19
|972
|4381
|1
|15
|70,2
|04/03/2026
|24
|1341
|5922,39
|8
|1189
|5316,85
|05/03/2026
|14
|1167
|5065,48
|4
|130
|572
|06/03/2026
|15
|321
|1415,51
|5
|178
|788,75
|09/03/2026
|16
|408
|1792,87
|3
|111
|487,29
|10/03/2026
|0
|0
|0
|7
|349
|1538,71
|11/03/2026
|3
|142
|626,22
|1
|1
|4,42
|12/03/2026
|5
|188
|825,73
|0
|0
|0
|13/03/2026
|2
|30
|132,1
|1
|11
|48,51
|16/03/2026
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17/03/2026
|1
|10
|44,2
|4
|94
|416,66
|18/03/2026
|2
|24
|106,42
|0
|0
|0
|19/03/2026
|23
|1317
|5399,3
|0
|0
|0
|20/03/2026
|11
|486
|1900,31
|6
|174
|685,47
|23/03/2026
|8
|496
|1798
|13
|997
|3813,62
|24/03/2026
|10
|1066
|3991,42
|1
|4
|15
|25/03/2026
|7
|260
|965,56
|13
|1816
|6852,86
|26/03/2026
|8
|501
|1878,1
|7
|718
|2713,32
|27/03/2026
|5
|351
|1324,85
|2
|165
|624,61
|30/03/2026
|3
|170
|643,89
|9
|780
|2984,28
|31/03/2026
|1
|100
|387
|7
|379
|1488,26
|01/04/2026
|7
|129
|509,95
|0
|0
|0
|02/04/2026
|3
|283
|1112,3
|0
|0
|0
|07/04/2026
|14
|750
|2934,08
|2
|220
|868,45
|08/04/2026
|0
|0
|0
|9
|596
|2358,73
|09/04/2026
|1
|50
|201,5
|2
|84
|339,36
|10/04/2026
|8
|285
|1151,6
|7
|375
|1520,51
|13/04/2026
|9
|431
|1730,34
|0
|0
|0
|14/04/2026
|3
|45
|179,79
|2
|40
|160,5
|15/04/2026
|7
|143
|566,91
|4
|46
|185,21
|TRANSFERT GD/INVEST SECURITIES
|16/04/2026
|2
|101
|401,98 €
|- €
|16/04/2026
|- €
|1
|1
|3,98 €
|17/04/2026
|2
|51
|199,41 €
|- €
|17/04/2026
|- €
|4
|251
|1 001,99 €
|20/04/2026
|2
|51
|201,49 €
|- €
|21/04/2026
|6
|201
|786,92 €
|- €
|21/04/2026
|- €
|5
|240
|955,42 €
|22/04/2026
|3
|51
|196,86 €
|- €
|22/04/2026
|- €
|3
|201
|783,89 €
|23/04/2026
|2
|51
|194,85 €
|- €
|23/04/2026
|- €
|2
|2
|7,80 €
|24/04/2026
|2
|20
|76,80 €
|- €
|24/04/2026
|- €
|2
|150
|584,96 €
|27/04/2026
|3
|101
|391,92 €
|- €
|27/04/2026
|- €
|1
|1
|3,92 €
|28/04/2026
|3
|82
|312,90 €
|- €
|28/04/2026
|- €
|2
|6
|23,40 €
|29/04/2026
|2
|3
|11,52 €
|- €
|29/04/2026
|- €
|2
|151
|581,34 €
|30/04/2026
|5
|104
|393,42 €
|- €
|30/04/2026
|- €
|4
|157
|611,20 €
|04/05/2026
|1
|1
|3,80 €
|- €
|04/05/2026
|- €
|4
|40
|152,00 €
|05/05/2026
|2
|51
|191,82 €
|- €
|05/05/2026
|- €
|3
|70
|266,97 €
|06/05/2026
|5
|151
|573,80 €
|- €
|06/05/2026
|- €
|7
|182
|699,68 €
|07/05/2026
|1
|1
|3,88 €
|- €
|07/05/2026
|- €
|1
|1
|3,88 €
|08/05/2026
|2
|51
|195,88 €
|- €
|08/05/2026
|- €
|1
|1
|3,88 €
|11/05/2026
|5
|149
|564,30 €
|- €
|11/05/2026
|- €
|2
|151
|581,32 €
|12/05/2026
|1
|1
|3,79 €
|- €
|12/05/2026
|- €
|3
|167
|635,23 €
|13/05/2026
|4
|133
|511,75 €
|- €
|13/05/2026
|- €
|6
|529
|2 058,76 €
|14/05/2026
|- €
|1
|1
|3,86 €
|15/05/2026
|- €
|1
|1
|3,87 €
|18/05/2026
|3
|401
|1 547,90 €
|- €
|18/05/2026
|- €
|3
|121
|471,90 €
|19/05/2026
|4
|452
|1 743,68 €
|- €
|19/05/2026
|- €
|2
|60
|234,00 €
|20/05/2026
|- €
|6
|475
|1 848,74 €
|21/05/2026
|- €
|2
|300
|1 170,00 €
|22/05/2026
|- €
|2
|250
|950,00 €
|25/05/2026
|- €
|8
|2000
|7 670,00 €
|26/05/2026
|- €
|1
|500
|1 940,00 €
|27/05/2026
|10
|2700
|10 262,00 €
|- €
|27/05/2026
|- €
|2
|474
|1 836,16 €
|28/05/2026
|2
|400
|1 520,00 €
|- €
|28/05/2026
|- €
|1
|1
|3,84 €
|29/05/2026
|2
|27
|102,60 €
|- €
|29/05/2026
|- €
|2
|153
|587,52 €
|01/06/2026
|1
|30
|114,00 €
|- €
|02/06/2026
|2
|343
|1 303,40 €
|- €
|03/06/2026
|3
|1200
|4 520,00 €
|- €
|04/06/2026
|1
|25
|93,75 €
|- €
|05/06/2026
|- €
|25
|2400
|9 600,00 €
|08/06/2026
|3
|150
|636,00 €
|- €
|08/06/2026
|- €
|16
|1731
|7 363,44 €
|09/06/2026
|5
|250
|1 030,00 €
|- €
|09/06/2026
|- €
|5
|270
|1 131,60 €
|10/06/2026
|3
|600
|2 480,00 €
|- €
|10/06/2026
|- €
|1
|100
|416,00 €
|11/06/2026
|4
|219
|910,28 €
|- €
|12/06/2026
|4
|581
|2 369,72 €
|- €
|12/06/2026
|- €
|1
|2
|8,24 €
|15/06/2026
|- €
|7
|398
|1 663,76 €
|16/06/2026
|8
|600
|2 491,00 €
|- €
|16/06/2026
|- €
|1
|100
|420,00 €
|17/06/2026
|4
|400
|1 638,00 €
|- €
|19/06/2026
|2
|329
|1 342,32 €
|- €
|22/06/2026
|- €
|3
|300
|1 248,00 €
|23/06/2026
|- €
|4
|300
|1 284,00 €
|24/06/2026
|7
|1100
|4 652,00 €
|- €
|24/06/2026
|- €
|2
|131
|571,16 €
|25/06/2026
|- €
|2
|400
|1 672,00 €
|26/06/2026
|1
|100
|420,00 €
|- €
|26/06/2026
|- €
|1
|200
|848,00 €
|29/06/2026
|1
|100
|416,00 €
|- €
|30/06/2026
|- €
|2
|200
|840,00 €
Pièce jointe