Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 643,79 euros

Siège social : 1, cours Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE

554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON à BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

700 354 actions

1 254 655 euros.

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions Nombre de titres Montant en euros Achat 465 2 157 193 456 170,30 Vente 449 1 977 746 426 161,19

Il est rappelé que :

- Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

524 662 actions

1 281 021 euros.

- Au cours du second semestre 2025, il avait été négocié un total de :

Nombre de transactions Nombre de titres Montant en euros Achat 600 2 022 207 897 392,18 Vente 739 1 812 712 842 043,98

- Au 3 mars 2025, date de mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 750 actions

1 500 000 euros.

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Saint-Etienne, le 08 juillet 2026

Pièce jointe