Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 4 009 643,79 euros
Siège social : 1, cours Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société
CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON à BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- 700 354 actions
- 1 254 655 euros.
Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Montant en euros
|Achat
|465
|2 157 193
|456 170,30
|Vente
|449
|1 977 746
|426 161,19
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 524 662 actions
- 1 281 021 euros.
- Au cours du second semestre 2025, il avait été négocié un total de :
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Montant en euros
|Achat
|600
|2 022 207
|897 392,18
|Vente
|739
|1 812 712
|842 043,98
- Au 3 mars 2025, date de mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 750 actions
- 1 500 000 euros.
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Saint-Etienne, le 08 juillet 2026
Pièce jointe