Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2026

 | Source: Groupe Casino Groupe Casino

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 643,79 euros
Siège social : 1, cours Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société
CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON à BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • 700 354 actions
  • 1 254 655 euros.

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactionsNombre de titresMontant en euros
Achat4652 157 193456 170,30
Vente4491 977 746426 161,19

Il est rappelé que :

- Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 524 662 actions
  • 1 281 021 euros.

-  Au cours du second semestre 2025, il avait été négocié un total de :

 Nombre de transactionsNombre de titresMontant en euros
Achat6002 022 207897 392,18
Vente7391 812 712842 043,98

- Au 3 mars 2025, date de mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 750 actions
  • 1 500 000 euros.

******

Saint-Etienne, le 08 juillet 2026

Pièce jointe


Attachments

CGP_Bilan contrat liquidité 2026 06 30
GlobeNewswire

Recommended Reading

 