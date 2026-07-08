Renault SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité – S1 2026

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8 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Renault SA à BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

248 156 actions

18 088 080 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

6 497 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 1 693 291 actions pour un montant de 50 541 961 euros

8 315 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 588 865 actions pour un montant de 47 568 356 euros

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 143 730 actions

21 061 685 euros





Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

7 239 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 1 585 881 actions, pour un montant de 54 894 756 euros

9 555 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 571 001 actions, pour un montant de 54 826 677 euros.

2. A la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

0 action

25 000 000 euros

Par ailleurs, les données agrégées pour chaque journée de négociation (nombre de transactions et volume échangé, à l’achat et à la vente, en nombre de titres et en capitaux) sont récapitulées dans le tableau suivant :

Achat Vente Date Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 02/01/2026 3 250 23 116 025,00 7 000 34 251 734,70 05/01/2026 30 000 185 1 074 924,00 1 500 15 54 187,50 06/01/2026 10 000 59 352 755,00 1 500 15 53 610,00 07/01/2026 5 000 15 173 500,00 5 000 48 174 000,00 08/01/2026 50 000 169 1 691 980,00 30 000 166 1 019 679,00 09/01/2026 10 500 30 354 400,20 30 500 191 1 037 423,95 12/01/2026 19 000 62 634 657,00 19 086 103 638 733,98 13/01/2026 14 199 50 470 367,43 14 199 145 472 282,88 14/01/2026 20 750 94 690 140,85 20 750 140 693 465,00 15/01/2026 17 500 83 576 924,25 16/01/2026 10 000 49 323 750,00 19/01/2026 15 000 38 463 699,50 15 000 43 465 000,00 20/01/2026 5 000 11 156 000,00 10 000 51 315 549,00 21/01/2026 4 250 24 137 842,38 22/01/2026 29 000 55 947 444,50 11 500 62 377 129,85 23/01/2026 750 1 24 225,00 750 5 24 337,50 26/01/2026 10 000 43 321 393,00 10 000 71 321 968,00 27/01/2026 15 000 63 477 300,00 10 000 55 318 600,00 28/01/2026 5 750 36 184 062,68 29/01/2026 15 000 47 475 849,50 15 000 117 477 004,50 30/01/2026 10 164 37 321 709,91 10 164 92 323 198,94 02/02/2026 750 3 24 082,50 03/02/2026 37 500 148 1 158 551,25 28 000 168 865 104,80 04/02/2026 12 000 59 372 994,80 05/02/2026 15 000 85 476 800,50 15 000 83 479 115,00 06/02/2026 47 500 166 1 455 452,25 47 500 199 1 461 969,25 09/02/2026 1 500 6 46 612,50 10/02/2026 3 250 21 102 305,13 11/02/2026 15 000 56 470 050,50 15 000 84 471 699,00 12/02/2026 1 500 9 47 775,00 2 250 9 72 420,08 13/02/2026 8 000 47 258 460,00 8 750 58 285 037,38 16/02/2026 22 967 88 743 411,93 22 967 77 744 824,40 17/02/2026 1 500 15 48 987,45 3 500 15 114 642,50 18/02/2026 8 391 39 272 354,24 9 790 94 320 069,37 19/02/2026 33 750 68 1 081 036,13 41 250 243 1 365 651,38 20/02/2026 12 500 19 398 210,00 12 500 95 403 550,00 23/02/2026 10 000 37 321 300,00 10 000 44 323 000,00 24/02/2026 4 250 23 138 267,38 25/02/2026 20 000 82 650 350,00 20 000 74 651 856,00 26/02/2026 16 000 59 518 360,00 10 750 86 350 534,93 27/02/2026 15 000 80 481 900,50 7 500 50 241 500,00 02/03/2026 45 000 97 1 384 002,00 40 000 261 1 233 136,00 03/03/2026 40 000 73 1 176 636,00 04/03/2026 7 500 23 218 750,25 47 500 257 1 397 250,50 05/03/2026 8 000 37 229 750,40 3 000 11 87 442,50 06/03/2026 20 750 65 590 449,55 20 750 156 593 412,65 09/03/2026 10 000 46 278 800,00 10 000 55 279 000,00 10/03/2026 7 250 18 204 667,50 7 250 39 205 359,88 11/03/2026 3 750 22 107 224,88 12/03/2026 5 750 20 164 425,28 5 750 52 164 912,30 13/03/2026 25 000 122 717 450,00 20 000 125 574 926,00 16/03/2026 10 000 39 283 000,00 5 000 19 142 325,00 17/03/2026 2 250 15 63 967,50 18/03/2026 10 000 57 281 800,00 750 5 21 525,00 19/03/2026 15 000 47 411 550,50 15 000 100 411 949,50 20/03/2026 2 250 2 61 650,00 3 250 14 90 162,48 23/03/2026 16 750 37 455 636,85 20 750 98 568 114,25 24/03/2026 15 000 54 414 045,00 15 000 86 414 618,00 25/03/2026 2 250 15 63 675,00 2 250 20 63 720,00 26/03/2026 13 953 72 388 992,90 14 703 57 410 648,91 27/03/2026 10 750 46 302 032,00 11 500 50 323 995,25 30/03/2026 20 000 75 559 000,00 21 250 160 596 260,13 31/03/2026 7 500 23 214 449,75 7 500 31 214 905,00 01/04/2026 2 501 2 75 030,00 6 750 24 202 772,70 02/04/2026 10 000 28 296 000,00 6 750 16 202 157,78 07/04/2026 22 500 121 667 149,75 2 250 7 68 167,58 08/04/2026 1 000 1 31 450,00 11 000 19 347 099,50 09/04/2026 20 000 71 621 700,00 10 000 11 312 465,00 10/04/2026 11 754 55 362 763,70 7 250 19 224 974,75 13/04/2026 15 000 51 457 800,00 15 000 80 459 000,00 14/04/2026 2 000 5 62 000,00 2 250 16 70 004,93 15/04/2026 5 000 26 156 000,00 25 000 116 782 450,00 16/04/2026 500 1 15 780,00 750 3 23 730,00 17/04/2026 4 250 25 135 835,10 20/04/2026 35 000 130 1 118 750,50 30 000 176 959 949,00 21/04/2026 5 000 35 157 250,00 5 750 33 181 349,83 22/04/2026 10 000 13 313 200,00 10 000 44 313 953,00 23/04/2026 10 000 47 312 233,00 12 500 21 406 825,00 24/04/2026 27 700 82 834 567,76 20 200 125 611 247,96 27/04/2026 7 500 35 224 937,75 18 500 117 558 011,80 28/04/2026 15 000 84 456 799,50 7 500 28 228 900,00 29/04/2026 11 500 53 345 449,65 1 500 6 45 637,50 30/04/2026 12 500 63 368 300,00 12 500 34 369 750,00 04/05/2026 16 500 81 486 924,90 16 500 51 489 150,75 05/05/2026 25 000 64 732 350,00 25 000 150 734 502,50 06/05/2026 9 000 32 277 972,20 21 250 105 661 159,75 07/05/2026 5 000 9 155 500,00 15 000 61 468 330,00 08/05/2026 10 000 28 284 650,00 10 000 34 287 000,00 11/05/2026 27 500 30 757 625,00 27 500 120 766 801,75 12/05/2026 17 500 95 482 557,25 12 500 73 345 860,00 13/05/2026 15 000 90 408 499,50 20 750 131 569 267,95 14/05/2026 2 250 11 64 080,00 2 250 13 64 222,43 15/05/2026 1 500 12 42 450,00 1 500 8 42 675,00 18/05/2026 6 000 39 168 960,00 7 750 48 220 779,68 19/05/2026 15 000 58 423 808,50 8 500 52 242 010,30 20/05/2026 25 000 96 690 800,00 15 015 16 416 619,70 21/05/2026 10 000 50 275 000,00 10 000 38 278 800,00 22/05/2026 1 500 7 41 625,00 25/05/2026 1 000 6 28 710,00 4 250 20 121 309,88 26/05/2026 10 000 36 286 750,00 19 985 152 576 275,47 27/05/2026 7 000 31 206 509,80 28/05/2026 15 000 51 445 300,50 10 000 30 298 000,00 29/05/2026 6 500 32 192 349,95 6 500 51 192 882,30 01/06/2026 62 500 294 1 800 775,00 57 500 284 1 660 548,25 02/06/2026 49 500 209 1 389 375,90 49 500 247 1 393 855,65 03/06/2026 25 000 121 689 700,00 20 000 128 552 250,00 04/06/2026 13 526 48 367 102,40 13 526 51 368 636,25 05/06/2026 10 000 22 268 750,00 15 000 58 405 825,00 08/06/2026 7 911 68 211 205,50 10 000 33 268 751,00 09/06/2026 6 725 24 180 588,44 8 225 62 221 740,24 10/06/2026 15 000 106 402 049,50 11 005 50 296 386,66 11/06/2026 5 750 31 152 174,90 11 250 58 300 755,25 12/06/2026 5 000 16 138 500,00 5 000 21 139 025,00 15/06/2026 4 250 23 122 825,00 5 250 18 152 160,23 16/06/2026 22 500 74 636 050,25 17/06/2026 21 000 62 571 838,40 21 000 52 573 591,90 18/06/2026 30 000 79 801 768,00 29 250 155 784 464,53 19/06/2026 4 250 14 116 837,60 22/06/2026 20 000 78 555 250,00 20 000 88 555 500,00 23/06/2026 27 500 140 735 350,00 25 000 82 670 000,00 24/06/2026 5 000 23 132 250,00 7 500 45 199 512,75 25/06/2026 35 000 117 924 549,50 25 000 156 662 400,00 26/06/2026 5 000 25 130 000,00 10 000 35 262 350,00 29/06/2026 17 500 54 445 100,25 5 000 13 128 650,00 30/06/2026 15 000 80 374 500,50 7 500 17 187 149,75 TOTAL 1 693 291 6 497 50 541 961 1 588 865 8 315 47 568 356

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Florent Chaix

+33 6 07 88 83 05

florent.chaix@renault.com

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