Renault SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité – S1 2026

|Information réglementée
8 juillet 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Renault SA à BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- 248 156 actions
- 18 088 080 euros
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- 6 497 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 1 693 291 actions pour un montant de 50 541 961 euros
- 8 315 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 588 865 actions pour un montant de 47 568 356 euros
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 143 730 actions
- 21 061 685 euros
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
- 7 239 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 1 585 881 actions, pour un montant de 54 894 756 euros
- 9 555 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 571 001 actions, pour un montant de 54 826 677 euros.
2. A la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 0 action
- 25 000 000 euros
Par ailleurs, les données agrégées pour chaque journée de négociation (nombre de transactions et volume échangé, à l’achat et à la vente, en nombre de titres et en capitaux) sont récapitulées dans le tableau suivant :
|Achat
|Vente
|Date
|Quantité
|Nombre de transactions
|Capitaux
|Quantité
|Nombre de transactions
|Capitaux
|02/01/2026
|3 250
|23
|116 025,00
|7 000
|34
|251 734,70
|05/01/2026
|30 000
|185
|1 074 924,00
|1 500
|15
|54 187,50
|06/01/2026
|10 000
|59
|352 755,00
|1 500
|15
|53 610,00
|07/01/2026
|5 000
|15
|173 500,00
|5 000
|48
|174 000,00
|08/01/2026
|50 000
|169
|1 691 980,00
|30 000
|166
|1 019 679,00
|09/01/2026
|10 500
|30
|354 400,20
|30 500
|191
|1 037 423,95
|12/01/2026
|19 000
|62
|634 657,00
|19 086
|103
|638 733,98
|13/01/2026
|14 199
|50
|470 367,43
|14 199
|145
|472 282,88
|14/01/2026
|20 750
|94
|690 140,85
|20 750
|140
|693 465,00
|15/01/2026
|17 500
|83
|576 924,25
|16/01/2026
|10 000
|49
|323 750,00
|19/01/2026
|15 000
|38
|463 699,50
|15 000
|43
|465 000,00
|20/01/2026
|5 000
|11
|156 000,00
|10 000
|51
|315 549,00
|21/01/2026
|4 250
|24
|137 842,38
|22/01/2026
|29 000
|55
|947 444,50
|11 500
|62
|377 129,85
|23/01/2026
|750
|1
|24 225,00
|750
|5
|24 337,50
|26/01/2026
|10 000
|43
|321 393,00
|10 000
|71
|321 968,00
|27/01/2026
|15 000
|63
|477 300,00
|10 000
|55
|318 600,00
|28/01/2026
|5 750
|36
|184 062,68
|29/01/2026
|15 000
|47
|475 849,50
|15 000
|117
|477 004,50
|30/01/2026
|10 164
|37
|321 709,91
|10 164
|92
|323 198,94
|02/02/2026
|750
|3
|24 082,50
|03/02/2026
|37 500
|148
|1 158 551,25
|28 000
|168
|865 104,80
|04/02/2026
|12 000
|59
|372 994,80
|05/02/2026
|15 000
|85
|476 800,50
|15 000
|83
|479 115,00
|06/02/2026
|47 500
|166
|1 455 452,25
|47 500
|199
|1 461 969,25
|09/02/2026
|1 500
|6
|46 612,50
|10/02/2026
|3 250
|21
|102 305,13
|11/02/2026
|15 000
|56
|470 050,50
|15 000
|84
|471 699,00
|12/02/2026
|1 500
|9
|47 775,00
|2 250
|9
|72 420,08
|13/02/2026
|8 000
|47
|258 460,00
|8 750
|58
|285 037,38
|16/02/2026
|22 967
|88
|743 411,93
|22 967
|77
|744 824,40
|17/02/2026
|1 500
|15
|48 987,45
|3 500
|15
|114 642,50
|18/02/2026
|8 391
|39
|272 354,24
|9 790
|94
|320 069,37
|19/02/2026
|33 750
|68
|1 081 036,13
|41 250
|243
|1 365 651,38
|20/02/2026
|12 500
|19
|398 210,00
|12 500
|95
|403 550,00
|23/02/2026
|10 000
|37
|321 300,00
|10 000
|44
|323 000,00
|24/02/2026
|4 250
|23
|138 267,38
|25/02/2026
|20 000
|82
|650 350,00
|20 000
|74
|651 856,00
|26/02/2026
|16 000
|59
|518 360,00
|10 750
|86
|350 534,93
|27/02/2026
|15 000
|80
|481 900,50
|7 500
|50
|241 500,00
|02/03/2026
|45 000
|97
|1 384 002,00
|40 000
|261
|1 233 136,00
|03/03/2026
|40 000
|73
|1 176 636,00
|04/03/2026
|7 500
|23
|218 750,25
|47 500
|257
|1 397 250,50
|05/03/2026
|8 000
|37
|229 750,40
|3 000
|11
|87 442,50
|06/03/2026
|20 750
|65
|590 449,55
|20 750
|156
|593 412,65
|09/03/2026
|10 000
|46
|278 800,00
|10 000
|55
|279 000,00
|10/03/2026
|7 250
|18
|204 667,50
|7 250
|39
|205 359,88
|11/03/2026
|3 750
|22
|107 224,88
|12/03/2026
|5 750
|20
|164 425,28
|5 750
|52
|164 912,30
|13/03/2026
|25 000
|122
|717 450,00
|20 000
|125
|574 926,00
|16/03/2026
|10 000
|39
|283 000,00
|5 000
|19
|142 325,00
|17/03/2026
|2 250
|15
|63 967,50
|18/03/2026
|10 000
|57
|281 800,00
|750
|5
|21 525,00
|19/03/2026
|15 000
|47
|411 550,50
|15 000
|100
|411 949,50
|20/03/2026
|2 250
|2
|61 650,00
|3 250
|14
|90 162,48
|23/03/2026
|16 750
|37
|455 636,85
|20 750
|98
|568 114,25
|24/03/2026
|15 000
|54
|414 045,00
|15 000
|86
|414 618,00
|25/03/2026
|2 250
|15
|63 675,00
|2 250
|20
|63 720,00
|26/03/2026
|13 953
|72
|388 992,90
|14 703
|57
|410 648,91
|27/03/2026
|10 750
|46
|302 032,00
|11 500
|50
|323 995,25
|30/03/2026
|20 000
|75
|559 000,00
|21 250
|160
|596 260,13
|31/03/2026
|7 500
|23
|214 449,75
|7 500
|31
|214 905,00
|01/04/2026
|2 501
|2
|75 030,00
|6 750
|24
|202 772,70
|02/04/2026
|10 000
|28
|296 000,00
|6 750
|16
|202 157,78
|07/04/2026
|22 500
|121
|667 149,75
|2 250
|7
|68 167,58
|08/04/2026
|1 000
|1
|31 450,00
|11 000
|19
|347 099,50
|09/04/2026
|20 000
|71
|621 700,00
|10 000
|11
|312 465,00
|10/04/2026
|11 754
|55
|362 763,70
|7 250
|19
|224 974,75
|13/04/2026
|15 000
|51
|457 800,00
|15 000
|80
|459 000,00
|14/04/2026
|2 000
|5
|62 000,00
|2 250
|16
|70 004,93
|15/04/2026
|5 000
|26
|156 000,00
|25 000
|116
|782 450,00
|16/04/2026
|500
|1
|15 780,00
|750
|3
|23 730,00
|17/04/2026
|4 250
|25
|135 835,10
|20/04/2026
|35 000
|130
|1 118 750,50
|30 000
|176
|959 949,00
|21/04/2026
|5 000
|35
|157 250,00
|5 750
|33
|181 349,83
|22/04/2026
|10 000
|13
|313 200,00
|10 000
|44
|313 953,00
|23/04/2026
|10 000
|47
|312 233,00
|12 500
|21
|406 825,00
|24/04/2026
|27 700
|82
|834 567,76
|20 200
|125
|611 247,96
|27/04/2026
|7 500
|35
|224 937,75
|18 500
|117
|558 011,80
|28/04/2026
|15 000
|84
|456 799,50
|7 500
|28
|228 900,00
|29/04/2026
|11 500
|53
|345 449,65
|1 500
|6
|45 637,50
|30/04/2026
|12 500
|63
|368 300,00
|12 500
|34
|369 750,00
|04/05/2026
|16 500
|81
|486 924,90
|16 500
|51
|489 150,75
|05/05/2026
|25 000
|64
|732 350,00
|25 000
|150
|734 502,50
|06/05/2026
|9 000
|32
|277 972,20
|21 250
|105
|661 159,75
|07/05/2026
|5 000
|9
|155 500,00
|15 000
|61
|468 330,00
|08/05/2026
|10 000
|28
|284 650,00
|10 000
|34
|287 000,00
|11/05/2026
|27 500
|30
|757 625,00
|27 500
|120
|766 801,75
|12/05/2026
|17 500
|95
|482 557,25
|12 500
|73
|345 860,00
|13/05/2026
|15 000
|90
|408 499,50
|20 750
|131
|569 267,95
|14/05/2026
|2 250
|11
|64 080,00
|2 250
|13
|64 222,43
|15/05/2026
|1 500
|12
|42 450,00
|1 500
|8
|42 675,00
|18/05/2026
|6 000
|39
|168 960,00
|7 750
|48
|220 779,68
|19/05/2026
|15 000
|58
|423 808,50
|8 500
|52
|242 010,30
|20/05/2026
|25 000
|96
|690 800,00
|15 015
|16
|416 619,70
|21/05/2026
|10 000
|50
|275 000,00
|10 000
|38
|278 800,00
|22/05/2026
|1 500
|7
|41 625,00
|25/05/2026
|1 000
|6
|28 710,00
|4 250
|20
|121 309,88
|26/05/2026
|10 000
|36
|286 750,00
|19 985
|152
|576 275,47
|27/05/2026
|7 000
|31
|206 509,80
|28/05/2026
|15 000
|51
|445 300,50
|10 000
|30
|298 000,00
|29/05/2026
|6 500
|32
|192 349,95
|6 500
|51
|192 882,30
|01/06/2026
|62 500
|294
|1 800 775,00
|57 500
|284
|1 660 548,25
|02/06/2026
|49 500
|209
|1 389 375,90
|49 500
|247
|1 393 855,65
|03/06/2026
|25 000
|121
|689 700,00
|20 000
|128
|552 250,00
|04/06/2026
|13 526
|48
|367 102,40
|13 526
|51
|368 636,25
|05/06/2026
|10 000
|22
|268 750,00
|15 000
|58
|405 825,00
|08/06/2026
|7 911
|68
|211 205,50
|10 000
|33
|268 751,00
|09/06/2026
|6 725
|24
|180 588,44
|8 225
|62
|221 740,24
|10/06/2026
|15 000
|106
|402 049,50
|11 005
|50
|296 386,66
|11/06/2026
|5 750
|31
|152 174,90
|11 250
|58
|300 755,25
|12/06/2026
|5 000
|16
|138 500,00
|5 000
|21
|139 025,00
|15/06/2026
|4 250
|23
|122 825,00
|5 250
|18
|152 160,23
|16/06/2026
|22 500
|74
|636 050,25
|17/06/2026
|21 000
|62
|571 838,40
|21 000
|52
|573 591,90
|18/06/2026
|30 000
|79
|801 768,00
|29 250
|155
|784 464,53
|19/06/2026
|4 250
|14
|116 837,60
|22/06/2026
|20 000
|78
|555 250,00
|20 000
|88
|555 500,00
|23/06/2026
|27 500
|140
|735 350,00
|25 000
|82
|670 000,00
|24/06/2026
|5 000
|23
|132 250,00
|7 500
|45
|199 512,75
|25/06/2026
|35 000
|117
|924 549,50
|25 000
|156
|662 400,00
|26/06/2026
|5 000
|25
|130 000,00
|10 000
|35
|262 350,00
|29/06/2026
|17 500
|54
|445 100,25
|5 000
|13
|128 650,00
|30/06/2026
|15 000
|80
|374 500,50
|7 500
|17
|187 149,75
|TOTAL
|1 693 291
|6 497
|50 541 961
|1 588 865
|8 315
|47 568 356
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
|RENAULT GROUP
RELATIONS INVESTISSEURS
|Florent Chaix
+33 6 07 88 83 05
florent.chaix@renault.com
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